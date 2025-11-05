newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Παρά την εκτεταμένη ψηφιοποίηση των συναλλαγών, τη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΑΑΔΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να χάνει δισεκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή.

Μπορεί οι δείκτες να δείχνουν ότι το φαινόμενο περιορίζεται και τα κρατικά έσοδα να αυξάνονται, ωστόσο η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική.

Το VAT gap, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών εσόδων ΦΠΑ, υπολογίζεται στο 13,7% των δυνητικών εισπράξεων, ποσό που πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωστόσο, δεν ξεπερνά το 7%, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Παρά την αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 25% του 2018, το κενό παραμένει διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η απόκλιση αυτη είναι ένδειξη μιας βαθύτερης παθογένειας που επιβιώνει εξαιτίας του κατακερματισμένου παραγωγικού ιστού, των αργών αλλαγών στη διοίκησης και ενός μηχανισμού που διαχρονικά δυσκολεύεται να εισπράξει όσα ήδη έχει βεβαιώσει, παρά τις σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Γραφειοκρατία η ασπίδα της παραοικονομίας

Η ΑΑΔΕ διαπιστώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2025, περισσότερες από 1.100 υποθέσεις στάλθηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα, με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή 2,6 δισ. ευρώ. Κι όμως, το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών παραμένει ανείσπρακτο. Οι ενστάσεις, οι δικαστικές προσφυγές και η βραδύτητα των διοικητικών διαδικασιών μετατρέπουν τις βεβαιώσεις σε χρονοβόρες υποθέσεις δεκαετιών.

Η ελληνική φορολογική γραφειοκρατία λειτουργεί συχνά ως σύστημα καθυστέρησης, όχι επιβολής του νομου. Η ΑΑΔΕ έχει ενισχυθεί θεσμικά, όμως οι έλεγχοι χρειάζονται χρόνια για να τελεσιδικήσουν. Υπό αυτές τις συνθήκες η αποτρεπτικότητα των προστίμων περιορίζεται δραστικά και ο φορολογούμενος νιώθει ότι έχει κάθε λόγο να ρισκάρει, όταν γνωρίζει ότι θα χρειαστούν δέκα χρόνια για να κριθεί η υπόθεσή του.

Αυτό το «θεσμικό έλλειμμα» δεν είναι μόνο πρόβλημα απονομής δικαιοσύνης, αλλά είναι παράγοντας στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Όσο οι συνεπείς φορολογούμενοι επωμίζονται το πλήρες βάρος των φόρων, οι ασυνεπείς απολαμβάνουν πρόσκαιρο πλεονέκτημα, δημιουργώντας μια νόμιμη αγορά με όλες τις δυσκολίες της συμμόρφωσης στη νομοθεσία και μία ανεπίσημη, πιο ευέλικτη, που δημιουργεί προκριμα τους φοροφυγάδες.

Η ψηφιοποίηση προχωρά, αλλά δεν αρκεί

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα όπως το myDATA που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων, τα e-τιμολόγια που καθιερώνονται και τη διασύνδεση POS–ταμειακών που έχει ολοκληρωθεί. Παρά ταύτα, το πρόβλημα δεν εξαλείφεται.

Η ηλεκτρονική εποπτεία περιορίζει τις ευκαιρίες φοροδιαφυγής σε οργανωμένες επιχειρήσεις, αλλά δεν αγγίζει το πλήθος των μικρών δραστηριοτήτων με συναλλαγές

μετρητών, ούτε τις περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, που παραμένουν δύσκολο να εντοπιστούν. Επίσης, η πολυπλοκότητα του φορολογικού πλαισίου, με δεκάδες μειωμένους συντελεστές και εξαιρέσεις, αφήνει περιθώρια για λάθη, παρερμηνείες ή συνειδητή καταστρατήγηση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, ενώ η συμμόρφωση βελτιώνεται, η φοροδιαφυγή μετασχηματίζεται και γίνεται πιο τεχνική, επιμελώς σχεδιασμένη και συχνά πιο δύσκολη να αποδειχθεί.

Βαρύ τίμημα

Η φοροδιαφυγή δεν είναι απλώς απώλεια εσόδων. Είναι βαθύς κόφτης για την ανάπτυξη, αφού κάθε ευρώ που χάνεται από τα δημόσια ταμεία είναι λιγότερα χρήματα για υποδομές, εκπαίδευση ή έρευνα, δηλαδή για τους πυλώνες που αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα. Ο ΟΟΣΑ έχει επισημάνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες δημόσιες επενδύσεις και λιγότερες φοροαπαλλαγές. Όμως, όσο το φορολογικό κενό παραμένει υψηλό, το κράτος στερείται τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο να ενισχύσει την ανάπτυξη χωρίς να αυξήσει τα βάρη στους συνεπείς.

Στο μικροοικονομικό επίπεδο, η παραοικονομία διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα. Επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ή υψηλότερους μισθούς, πιέζοντας τις νόμιμες επιχειρήσεις να περιορίσουν τις επενδύσεις και το προσωπικό.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι χώρες με υψηλή παραοικονομία έχουν χαμηλότερες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι επενδυτές αποφεύγουν αγορές με ασταθές φορολογικό περιβάλλον και άνιση εφαρμογή των κανόνων. Έτσι, η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο ένα εσωτερικό πρόβλημα για τον ανταγωνισμό, αλλά και παράγοντας αποεπένδυσης, που μειώνει την ελκυστικότητα της χώρας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Βαθιές ρίζες

Παρά τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών, η φοροδιαφυγή παραμένει δομικό ζήτημα. Η υψηλή αυτοαπασχόληση, η χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η πολυπλοκότητα του φορολογικού πλαισίου και η βραδύτητα της δικαιοσύνης συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η «φορολογική συμμόρφωση» δεν είναι αυτονόητη, αλλά υπό διαπραγμάτευση.

Η ψηφιοποίηση δημιουργεί μηχανισμούς παρακολούθησης, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για συνέπεια, διαφάνεια και ταχύτητα στη λειτουργία του κράτους. Όσο η διαδικασία από την βεβαίωση της παράβασης έως την είσπραξη του πρόστιμου παραμένει αργόσυρτη, η αποτροπή μένει στα χαρτιά.

Στην πράξη, η Ελλάδα δεν φοροδιαφεύγει επειδή δεν έχει εργαλεία. Φοροδιαφεύγει γιατί το σύστημά της ανέχεται καθυστερήσεις και γιατί η επιβολή της νομιμότητας, αργεί σχεδόν πάντα σε σχέση με την παρανομία.

Πηγή: ot.gr

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι' ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος
ΤτΕ 04.11.25

Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος

Οι τέσσερις άξονες που θα πρέπει να κινηθεί η ελληνική μεταποίηση προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Σύνταξη
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

