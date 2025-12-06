newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Φοροδιαφυγή: AI και ψηφιακούς ελέγχους επιστρατεύει η ΑΑΔΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Δεκεμβρίου 2025 | 11:22

Φοροδιαφυγή: AI και ψηφιακούς ελέγχους επιστρατεύει η ΑΑΔΕ

Όλα τα μέτρα που έρχονται για τη φοροδιαφυγή – Το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ

Αρχίζει να ξεδιπλώνεται το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ για την φοροδιαφυγή.

Το 2026 η ΑΑΔΕ προχωρά στην ενίσχυση και αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης και στη πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών  και παράλληλα ενεργοποιεί νέα εργαλεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η φοροδιαφυγή

Το σχέδιο δράσης προβλέπει παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στους ελέγχους, τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων ενώ με τη χρήση ειδικών αλγόριθμων θα ανιχνεύονται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις.

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις
  • ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο, δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για εκδηλώσεις και υπηρεσίες με υψηλές ταμειακές συναλλαγές
  • νέο Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών
  • εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου (CRM/ERM) για πρόληψη φορολογικών παραβάσεων
  • ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τους πρώτους μήνες του 2026 θα δώσει τη δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να έχει πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο, για τη χρήση του και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό και μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα εντοπίζονται κρυφά ακίνητα και μισθωτήρια
  • εφαρμογή νέου πλαισίου με κανόνες και συντελεστές για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο.
    Παράλληλα το στρατηγικό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029 προβλέπει την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης – AI στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό ChatGPT και νέο chatbot θα λειτουργούν εντός της πλατφόρμας myAADE θα δίνουν χρηστικές οδηγίες και προσωποποιημένη πληροφόρηση σε φορολογούμενους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίζει την ταξινόμηση αιτημάτων, θα παρέχει αυτοματοποιημένες απαντήσεις και θα ενισχύει τα προβλεπτικά μοντέλα εντοπισμού φοροδιαφυγής.

Η φορολογική διοίκηση μετασχηματίζεται πλήρως σε έναν data-driven φορολογικό μηχανισμό που βασίζει τις αποφάσεις του στην ανάλυση δεδομένων.

Με τη συνεχώς αυξανόμενη διασύνδεση συστημάτων, ολοένα και περισσότερα στοιχεία θα προ-συμπληρώνονται σε δηλώσεις και έντυπα, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και τα λάθη.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν ακριβέστερους ελέγχους και εντοπισμό ύποπτων υποθέσεων, αυτοματοποίηση επεξεργασίας φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαρίσεων φόρων και υπολογισμών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω διαφάνειας και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος
Εργασία 06.12.25

Ποιοτική απασχόληση: Για την εργασιακή Ιθάκη… είναι μακρύς ο δρόμος

Η Κομισιόν παρουσίασε «οδικό χάρτη για την ποιοτική απασχόληση» και ετοιμάζει σχετική ρύθμιση. Όμως ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματικότητα, υπάρχει χάσμα. Στην Ελλάδα μοιάζει αγεφύρωτο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
