Επιπλέον φόρο έως και 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι φορολογούμενοι, που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Χιλιάδες φορολογούμενοι όλων των κατηγοριών, χάνουν κάθε χρόνο την έκπτωση φόρου με αποδείξεις για καταναλωτικά αγαθά και παροχή υπηρεσιών, με συνέπεια να λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με αυξημένο φόρο εισοδήματος, επειδή δεν πλήρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός τους.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι θα εξασφαλίσουν έξτρα έκπτωση φόρου και για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2026, εφόσον συνεχίσουν να πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, κομμωτήρια, ταξί, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, φωτογράφους, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλους επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Οι δαπάνες για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες

Επίσης, για ένα ακόμη έτος, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.Μόνο για το 2023, το συνολικό ποσό επιπλέον φόρου που κλήθηκαν να καταβάλουν οι φορολογούμενοι που δεν «έχτισαν» το αφορολόγητο των δαπανών με αποδείξεις, έφθασε τα 56 εκατ. ευρώ.

Κάθε φορολογούμενος που είναι μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αυτοαπασχολούμενος καθώς και κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων πρέπει να πραγματοποιήσει έως το τέλος του 2025 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό 30% του ετησίου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του.

Οι πληρωμές

Οι δαπάνες για να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Τα ποσά των ηλεκτρονικών αγορών προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων, εφόσον φυσικά έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αγορών.

Το ανώτατο όριο του ποσού των δαπανών που πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Διαφορετικά αντιμετωπίζονται όσοι φορολογούμενοι πραγματοποιούν δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος. Το ποσοστό που πρέπει να καλύψουν οι συγκεκριμένοι περιορίζεται στο 20% (από 30%).

Επίσης, για τους φορολογούμενους των οποίων έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται σε 5.000 ευρώ.