«Χρυσές» θα αποδειχθούν και τ0 2026 οι ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.

Οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30%

Οι φορολογούμενοι θα εξασφαλίσουν έξτρα έκπτωση φόρου και για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2026, εφόσον συνεχίσουν να πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, κομμωτήρια, ταξί, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, φωτογράφους, γυμναστήρια, σχολές χορού και άλλους επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Επίσης, για ένα ακόμη έτος, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει τα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και για το φορολογικό έτος 2026.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις

Mε νέα διάταξη που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, διατηρείται και για το 2026 το μέτρο που προβλέπει:

– Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως.

Για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ θα ανέλθει στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ.

Για παράδειγμα, αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί από το εισόδημά του το 30% των δαπανών δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

– Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα μια αμοιβή 100 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή με IRIS θα μετρά ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.

Η λίστα με τα επαγγέλματα

Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για: κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες ξυλουργού, εργασία τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., εργασία σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

