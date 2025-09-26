newspaper
Εισόδημα: Οι τρεις ανατροπές στους φόρους το 2026 και το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Εισόδημα: Οι τρεις ανατροπές στους φόρους το 2026 και το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Για επαγγελματίες από 26 μέχρι 30 ετών ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μειωθεί στο 9%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Spotlight

«Φουσκωμένο» ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, «ψαλίδι» 50% του τεκμηρίου για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για τις νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης του παιδιού και τα επόμενα 2 έτη φέρνουν οι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026.

Η νέα φορολογική κλίμακα ευνοεί περισσότερο όσους έχουν παιδιά και όσους δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα

Οι 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή έως την άνοιξη του 2027 για να δουν τις φοροελαφρύνσεις που προκύπτουν από τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία ευνοεί περισσότερο όσους έχουν παιδιά και όσους δηλώνουν μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Τι αλλάζει το 2026

Για τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2026 ισχύουν τα εξής:

Νέο αυξημένο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για περίπου 400.000 επαγγελματίες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025 ανεβάζει αυτόματα το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και συνεπώς το ποσό του φόρου που καλούνται να πληρώσουν οι επαγγελματίες. Το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ που ήταν για το 2024 αυξάνεται στα 12.320 ευρώ για το 2025 «φουσκώνοντας» τους φόρους που θα πληρώσουν το 2026 περίπου 400.000 επαγγελματίες που πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων.

Η έκπτωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα επεκτείνεται σε όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που έχουν την έδρα τους και διαμένουνν σε οικισμούς εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Εξαιρούνται από το τεκμήριο οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δυο έτη. Το μέτρο εκτιμάται ότι ωφελεί περίπου 6.000 νέες μητέρες-επαγγελματίες.

Λιγότεροι φόροι το 2027

Το 2027 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα πληρώσουν λιγότερους φόρους για τα εισοδήματά τους, ακόμα και στην περίπτωση που πιάνονται στις δαγκάνες του τεκμαρτού εισοδήματος. Πιο κερδισμένοι θα είναι οι επαγγελματίες ηλικίας έως 30 ετών, όσοι έχουν παιδιά και όσοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

Φοροελάφρυνση

Οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν από τις νέες κλίμακες για όλους τους επαγγελματίες ηλικίας άνω των 30 ετών, με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων διαμορφώνονται ως εξής:

• Επαγγελματίες χωρίς παιδιά: Το ετήσιο όφελος ξεκινά  από 100 ευρώ για όσους δηλώνουν εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει έως 1.600 ευρώ για όσους δηλώνουν από 60.000 ευρώ και πάνω.

• Επαγγελματίες με ένα παιδί: Η μείωση φόρου κυμαίνεται από 200 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φτάνει τα 2.000 ευρώ για όσους δηλώνουν 60.000 ευρώ και άνω.

• Επαγγελματίες με δύο παιδιά: Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 300 ευρώ για επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ και ανεβαίνει στα 2.400 ευρώ για επαγγελματίες με εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

• Επαγγελματίες με τρία παιδιά: Η μείωση φόρου είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ξεκινάει από 650 ευρώ για εισόδημα 15.000 ευρώ και φθάνει τα 3.300 ευρώ για εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω.

Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 20.000 ευρώ. Για επαγγελματίες από 26 μέχρι 30 ετών ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες θα έχουν αφορολόγητο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

