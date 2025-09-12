newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Αποδείξεις: Έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Οδηγός για τη φορολογική δήλωση
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:30

Αποδείξεις: Έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ – Οδηγός για τη φορολογική δήλωση

Το «κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος βρίσκεται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Σύνταξη
Τη δυνατότητα να πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026 για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος κερδίζοντας έκπτωση που μπορεί να φθάσει έως και 2.200 ευρώ έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους.

Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έως το τέλος του έτους θα πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα και θα λάβουν αποδείξεις από 20 κατηγορίες επαγγελμάτων θα δουν το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν το 2026 να είναι ελαφρύτερο έως και 2.200 ευρώ.

Οι e-αποδείξεις

Για να πετύχουν τη φορο-έκπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

2. Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e–banking, e-wallet, paypal, IRIS.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

3. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο και εκπίπτει από το εισόδημα ποσοστό ίσο με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούνται στις 20 κατηγορίες επαγγελμάτων με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως. Για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα είναι 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ ανέρχεται στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ. Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί το 30% δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο.

4. Επιπλέον έκπτωση φόρου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούν μπορούν να κερδίσουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα όσοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, οποιαδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα ή από εκμίσθωση ακινήτου.

5. Σύζυγοι. Η μείωση του φόρου αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο που πραγματοποιεί τις δαπάνες και το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης όπως ισχύει με την κάλυψη από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις του 30% του εισοδήματος. Για παράδειγμα αν η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις δαπάνες είναι 6.000 ευρώ, δηλαδή ξεπερνά το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ ετησίως, το υπερβάλλον ποσό των 1.000 ευρώ δεν αφαιρείται από το εισόδημα του ή της συζύγου.

Κλίμακες

6. Η έκπτωση φόρου, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, κλιμακώνεται ως εξής:

  • Έως 450 ευρώ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.
  • Έως 1.100 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ.
  • Έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
  • Έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.
  • Έως 2.200 ευρώ για ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

