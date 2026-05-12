ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Στα μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την αντίθεσή τους εκφράζουν οι δικηγόροι της Αθήνας στην εξαγγελθείσα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές επαναφέροντας το πάγιο αίτημα του δικηγορικού κόσμου για 120 δόσεις.
Τι λέει ο ΔΣΑ
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απόφασή του εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς την εξαγγελθείσα από την Κυβέρνηση ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθόσον η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές μέχρι 31/12/2023 και όχι το σύνολο των μέχρι σήμερα οφειλών, δεν προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και επιβάλει υψηλό επιτόκιο 5,5%.
Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. εμμένει στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων και στην αναβίωση της ρύθμισης του ν.4611/2019 για όσους την έχουν απωλέσει.
Περαιτέρω ,όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση ‘κρίνεται αναγκαία η διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων, (όπως προέβλεπε ο ν.4611/2019), η ρύθμιση να περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών μέχρι τη θέσπισή της και να υπάρξει αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων”.
- Ο Νεύτωνας δικαιώνεται – Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης επιβεβαιώνεται σε κοσμική κλίμακα
- Η Γη της Ελιάς: To αντικλείδι, η προδοσία, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη
- Αγοράζει τη Σεβίλλη ο Σέρχιο Ράμος: «Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις» (pics)
- Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
- Νέο σχολείο στο Δήμο Κατερίνης
- Markos by Night: Επιστρέφει το Σάββατο με την επιθεώρηση «Dettolμη και Γοητεία»
- Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
- ΗELLO!: Αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις