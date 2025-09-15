Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στη βουλή στρέφονται τα βλέμματα, του πολιτικού κόσμου. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχύσει τις ευθύνες της για το σκάνδαλο, καθώς θα ερευνήσει «χρόνιες παθογένειες» από την… ίδρυση του Οργανισμού το 1998 μέχρι σήμερα.

Πετώντας προκλητικά την «μπάλα στην εξέδρα» η κυβέρνηση εκτιμά πως με την κίνηση αυτή θα έχει το μικρότερο -τουλάχιστον πρόσκαιρα- πολιτικό κόστος, πριν έρθει το επόμενο κύμα αποκαλύψεων. Στόχος, να καλύψει τους πρώην πλέον υπουργούς, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη που αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.

Θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, είναι η Εκλογή Προεδρείου της Επιτροπής, με κόμματα της αντιπολίτευσης να ετοιμάζονται να ζητήσουν την εκλογή διακομματικού προεδρείου, αίτημα που όποτε έχει διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα η πλειοψηφία το έχει απορρίψει.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόσοι βουλευτές και ποιοι βουλευτές συμμετέχουν

Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα μετέχουν 17 βουλευτές. Από το ΠΑΣΟΚ τέσσερις, από τον ΣΥΡΙΖΑ τρεις, από το ΚΚΕ δύο. Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας θα εκπροσωπηθούν από ένα βουλευτή.

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» θα μετέχουν οι βουλευτές:

1. Ακτύπης Διονύσιος

2. Αυγερινοπούλου Διονυσία-Θεοδώρα

3. Βλαχάκος Νικόλαος

4. Βρεττάκος Γεώργιος

5. Γκολιδάκης Διαμαντής

6. Δεληκάρη Αγγελική

7. Ιατρίδη Τσαμπίκα (Μίκα)

8. Καππάτος Παναγής

9. Κουλκουδίνας Σπυρίδων

10. Λαζαρίδης Μακάριος

11. Λιάκος Ευάγγελος

12. Λιβανός Μιχαήλ

13. Λυτρίβη Ιωάννα

14. Μάνη-Παπαδημητρίου ‘Αννα

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Συρεγγέλα Μαρία

17. Φόρτωμας Φίλιππος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»:

18. Αποστολάκη Ελένη – Μαρία (Μιλένα)

19. Λιακούλη Ευαγγελία

20. Μουλκιώτης Γεώργιος

21. Πουλάς Ανδρέας

Από την Κ.Ο. «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»:

22. Κόκκαλης Βασίλειος

23. Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

24. Μπάρκας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΛΑΔΑΣ»:

25. Καραθανασόπουλος Νικόλαος

26. Μανωλάκου Διαμάντω

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»:

27. Μπούμπας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»:

28. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ»»:

29. Βρεττός Νικόλαος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»:

30. Καζαμίας Αλέξανδρος

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές:

31. Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος