«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ δήλωσε ότι έφτασε σε «γελοία άκρα» για να κρύψει τον εθισμό του κι αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης από τον αλκοολισμό, αναφέροντας ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, αφότου είχε δηλώσει ότι είχε κόψει το ποτό.

Ο 78χρονος συνθέτης, παραγωγός και ιμπρεσάριος του μουσικού θεάτρου μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια μιας βαθιά ειλικρινούς συνέντευξης στην εφημερίδα «The Times», η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου.

Σε φάση αποκατάστασης

«Είμαι αλκοολικός σε φάση αποκατάστασης», είπε μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας: «Πριν από δεκαέξι μήνες αποφάσισα ότι χρειαζόμουν βοήθεια και είναι το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

Ο θρυλικός συνθέτης είπε ότι είχε σταματήσει να πίνει κατά τη διάρκεια της παραγωγής του School of Rock στο Μπρόντγουεϊ μεταξύ 2015 και 2016, αλλά πρόσθεσε ότι, κοιτάζοντας πίσω, δεν είχε δημιουργήσει τα κατάλληλα συστήματα υποστήριξης για να τον καθοδηγήσουν στη διαδικασία.«Έκανα αυτό που αποκαλούν “white-knuckling”, χωρίς καμία υποστήριξη», εξήγησε.

Ποτό και δημιουργικότητα

Ο Λόιντ Βέμπερ είπε ότι άρχισε επίσης να φοβάται ότι ίσως το ποτό -μια συνήθεια μιας ολόκληρης ζωής- ήταν μέρος αυτού που τον έκανε τόσο παραγωγικό επαγγελματικά.

«Άρχισα να ανησυχώ ότι δεν ήμουν δημιουργικός. Και σκέφτηκα: “Μα έχω πει σε όλους ότι δεν πίνω”. Έτσι άρχισα να πίνω κρυφά» θυμήθηκε.

Ωστόσο, η εμβληματική μορφή του μουσικού θεάτρου είπε ότι ήταν ξεκάθαρο σε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του ότι συνέχιζε να πίνει.

«Νομίζεις ότι είναι μυστικό, αλλά δεν είναι. Όλοι το ξέρουν», είπε.

Σε κλινική αποκατάστασης

Ο Λόιντ Βέμπερ συνέχισε λέγοντας ότι άρχισε να βιώνει μια «πορεία κατηφόρας» που κορυφώθηκε «περίπου 18 μήνες πριν», αφήνοντας την οικογένειά του «σε μια κατάσταση απόγνωσης».

«Η σύζυγός μου ένιωθε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει» αποκάλυψε ο συνθέτης.

Ο Λόιντ Βέμπερ αρχικά εισήχθη σε κλινική αποκατάστασης, η οποία, όπως είπε, τελικά δεν απέδωσε για τον ίδιο. Αυτό, εξήγησε, τον οδήγησε να δοκιμάσει την πρώτη του συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών (AA), την οποία περιέγραψε ως εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή.

Τώρα, παρακολουθεί μια συνάντηση κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την πόλη στην οποία βρίσκεται.

Ιστορίες εθισμού

«Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και όλοι είναι ίσοι. Έχω κάνει φίλους που δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα ήταν δυνατό», είπε ο Λόιντ Βέμπερ.

Πρόσθεσε ότι το να ακούει άλλους να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες με τον εθισμό τον βοήθησε τελικά να καταλάβει κάτι.

«Είχε να κάνει με τα γελοία μέτρα στα οποία καταφεύγεις, το να κρύβεσαι και να προσποιείσαι» είπε ενώ αναπολούσε τις μέρες που έπινε.

Τα δύο βραχιόλια

Ο πατέρας πέντε παιδιών είπε επίσης ότι φοράει δύο δερμάτινα βραχιόλια στον καρπό του για να τον βοηθήσουν να παραμείνει νηφάλιος: το ένα βραχιόλι έχει χαραγμένο το «Νικ», το όνομα του αποθανόντος γιου του που έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου το 2023 σε ηλικία 43 ετών.

Το άλλο περιέχει έναν ασημένιο κρίκο από τα τέσσερα παιδιά του, που παραμένουν μια σταθερή πηγή αγάπης κι έμπνευσης.

«Τα κοιτάζω και με εμποδίζουν να πιω» είπε ο Λόιντ Βέμπερ.

Η συνειδητοποίηση

Ο σταθερός πρωταγωνιστής του Μπρόντγουεϊ διανύει αυτή τη στιγμή μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους ολόκληρης της καριέρας του.

Η νέα του παράσταση, «Cats: The Jellicle Ball», ένα αφιέρωμα στη σκηνή των drag queens της δεκαετίας του 1980, έκανε πρόσφατα πρεμιέρα και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Επίσης, αυτή τη στιγμή γράφει δύο νέες παραστάσεις, ενώ αρκετές αναβιώσεις και παραλλαγές παλαιότερων έργων του συνεχίζουν να παίζονται για το κοινό.

Ο Λόιντ Βέμπερ λέει ότι το να βιώνει το έργο του ενώ είναι νηφάλιος του έχει χαρίσει μια νέα προοπτική. «Όταν δεν πίνεις, σκέφτεσαι: “Θεέ μου, πόσο τυχερός είμαι”» είπε.

*Με στοιχεία από people.com