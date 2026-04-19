magazin
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
Fizz 19 Απριλίου 2026, 15:25

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Spotlight

Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ δήλωσε ότι έφτασε σε «γελοία άκρα» για να κρύψει τον εθισμό του κι αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης από τον αλκοολισμό, αναφέροντας ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, αφότου είχε δηλώσει ότι είχε κόψει το ποτό.

Ο 78χρονος συνθέτης, παραγωγός και ιμπρεσάριος του μουσικού θεάτρου μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια μιας βαθιά ειλικρινούς συνέντευξης στην εφημερίδα «The Times», η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου.

Σε φάση αποκατάστασης

«Είμαι αλκοολικός σε φάση αποκατάστασης», είπε μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης, προσθέτοντας: «Πριν από δεκαέξι μήνες αποφάσισα ότι χρειαζόμουν βοήθεια και είναι το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

Ο θρυλικός συνθέτης είπε ότι είχε σταματήσει να πίνει κατά τη διάρκεια της παραγωγής του School of Rock στο Μπρόντγουεϊ μεταξύ 2015 και 2016, αλλά πρόσθεσε ότι, κοιτάζοντας πίσω, δεν είχε δημιουργήσει τα κατάλληλα συστήματα υποστήριξης για να τον καθοδηγήσουν στη διαδικασία.«Έκανα αυτό που αποκαλούν “white-knuckling”, χωρίς καμία υποστήριξη», εξήγησε.

Βέμπερ

Ο Τζούλιαν και ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το «Variations» το 1977 / Wikimedia Commons

Ποτό και δημιουργικότητα

Ο Λόιντ Βέμπερ είπε ότι άρχισε επίσης να φοβάται ότι ίσως το ποτό -μια συνήθεια μιας ολόκληρης ζωής- ήταν μέρος αυτού που τον έκανε τόσο παραγωγικό επαγγελματικά.

«Άρχισα να ανησυχώ ότι δεν ήμουν δημιουργικός. Και σκέφτηκα: “Μα έχω πει σε όλους ότι δεν πίνω”. Έτσι άρχισα να πίνω κρυφά» θυμήθηκε.

Ωστόσο, η εμβληματική μορφή του μουσικού θεάτρου είπε ότι ήταν ξεκάθαρο σε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του ότι συνέχιζε να πίνει.

«Νομίζεις ότι είναι μυστικό, αλλά δεν είναι. Όλοι το ξέρουν», είπε.

Σε κλινική αποκατάστασης

Ο Λόιντ Βέμπερ συνέχισε λέγοντας ότι άρχισε να βιώνει μια «πορεία κατηφόρας» που κορυφώθηκε «περίπου 18 μήνες πριν», αφήνοντας την οικογένειά του «σε μια κατάσταση απόγνωσης».

«Η σύζυγός μου ένιωθε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει» αποκάλυψε ο συνθέτης.

Ο Λόιντ Βέμπερ αρχικά εισήχθη σε κλινική αποκατάστασης, η οποία, όπως είπε, τελικά δεν απέδωσε για τον ίδιο. Αυτό, εξήγησε, τον οδήγησε να δοκιμάσει την πρώτη του συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών (AA), την οποία περιέγραψε ως εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή.

Τώρα, παρακολουθεί μια συνάντηση κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την πόλη στην οποία βρίσκεται.

Ο Λόιντ Βέμπερ συνέχισε λέγοντας ότι άρχισε να βιώνει μια «πορεία κατηφόρας» που κορυφώθηκε «περίπου 18 μήνες πριν», αφήνοντας την οικογένειά του «σε μια κατάσταση απόγνωσης»

YouTube thumbnail

Ιστορίες εθισμού

«Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και όλοι είναι ίσοι. Έχω κάνει φίλους που δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα ήταν δυνατό», είπε ο Λόιντ Βέμπερ.

Πρόσθεσε ότι το να ακούει άλλους να μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες με τον εθισμό τον βοήθησε τελικά να καταλάβει κάτι.

«Είχε να κάνει με τα γελοία μέτρα στα οποία καταφεύγεις, το να κρύβεσαι και να προσποιείσαι» είπε ενώ αναπολούσε τις μέρες που έπινε.

Τα δύο βραχιόλια

Ο πατέρας πέντε παιδιών είπε επίσης ότι φοράει δύο δερμάτινα βραχιόλια στον καρπό του για να τον βοηθήσουν να παραμείνει νηφάλιος: το ένα βραχιόλι έχει χαραγμένο το «Νικ», το όνομα του αποθανόντος γιου του που έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου το 2023 σε ηλικία 43 ετών.

Το άλλο περιέχει έναν ασημένιο κρίκο από τα τέσσερα παιδιά του, που παραμένουν μια σταθερή πηγή αγάπης κι έμπνευσης.

«Τα κοιτάζω και με εμποδίζουν να πιω» είπε ο Λόιντ Βέμπερ.

Η συνειδητοποίηση

Ο σταθερός πρωταγωνιστής του Μπρόντγουεϊ διανύει αυτή τη στιγμή μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους ολόκληρης της καριέρας του.

Η νέα του παράσταση, «Cats: The Jellicle Ball», ένα αφιέρωμα στη σκηνή των drag queens της δεκαετίας του 1980, έκανε πρόσφατα πρεμιέρα και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Επίσης, αυτή τη στιγμή γράφει δύο νέες παραστάσεις, ενώ αρκετές αναβιώσεις και παραλλαγές παλαιότερων έργων του συνεχίζουν να παίζονται για το κοινό.

Ο Λόιντ Βέμπερ λέει ότι το να βιώνει το έργο του ενώ είναι νηφάλιος του έχει χαρίσει μια νέα προοπτική. «Όταν δεν πίνεις, σκέφτεσαι: “Θεέ μου, πόσο τυχερός είμαι”» είπε.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Κόσμος
Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Κωμωδία καταστροφής 18.04.26

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Μελέτη ΙΟΒΕ 19.04.26

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Σύνταξη
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Σύνταξη
Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Επιθεώρηση Εργασίας 19.04.26

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
Premier League 19.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Βερόνα – Μίλαν
Serie A 19.04.26

LIVE: Βερόνα – Μίλαν

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
Premier League 19.04.26

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
Premier League 19.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μεγάλη καταστροφή 19.04.26

Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Σύνταξη
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies