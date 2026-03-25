Η Αλεξάνδρα Ούστα, το αλκοόλ, οι γονείς και οι απώλειες
Fizz 25 Μαρτίου 2026, 13:25

Η Αλεξάνδρα Ούστα, το αλκοόλ, οι γονείς και οι απώλειες

Η Αλεξάνδρα Ούστα μιλά για τον αλκοολισμό των γονιών της και τις απώλειες που καθόρισαν τη ζωή της από νωρίς

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Μια σπάνια και βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η Αλεξάνδρα Ούστα, μιλώντας ανοιχτά για τις δύσκολες οικογενειακές συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε, τη μάχη της μητέρας της με τον αλκοολισμό και τις αλλεπάλληλες απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της από νεαρή ηλικία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής της διαδρομής, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις πληγές που άφησαν πίσω τους η απουσία, η εξάρτηση και ο θάνατος.

«Πήρε καιρό μέχρι να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αλκοολικός»

«Ζούσα σε μονογονεϊκή οικογένεια, έμενα με τη μητέρα μου. Οι γονείς μου είχαν διαμάχες, ενώ ήταν χωρισμένοι. Δεν ένιωσα ποτέ στεναχώρια για την απουσία του πατέρα μου. Δεν ένιωσα ότι μου λείπει. Αυτή τη συνθήκη ήξερα σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήταν ότι δεν είχα πάρει αγάπη», εξομολογήθηκε αρχικά η Αλεξάνδρα Ούστα στη διαδικτυακή εκπομπή «50 Λεπτά» της Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube.

«Οι φορές που μπήκα στη θέση να της πω ότι είχε πρόβλημα, ήταν πολλές αλλά ήταν σαν να μιλάω σε τοίχο, δεν υπήρχε η δυνατότητα αποδοχής. Έκανε κάποιες προσπάθειες να δει ψυχιάτρους, αλλά αντί να βοηθηθεί, την έκανα πολύ χειρότερα.»

Η ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια πώς το αλκοόλ μπήκε σταδιακά στη ζωή της οικογένειάς της, μέσα από τη μητέρα της.

«Κάποια στιγμή στην ενηλικίωση μου ξεκινάει να μπαίνει στην οικογένεια το θέμα του αλκοόλ, αλλά όχι σε εμένα, στη μητέρα μου. Είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας και ενδεχομένως μια κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να βρει τη “λύση” στο αλκοόλ. Αρχικά έπινε κοινωνικά, αλλά μετά ξεκίνησε σε καθημερινή βάση.

»Πήρε καιρό μέχρι να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αλκοολικός. Το δυσάρεστο είναι ότι έγινε σε μια περίοδο που δεν υπήρξε τόση ενημέρωση. Δεν γνωρίζαμε ούτε για θέματα ψυχικής υγείας, ούτε για εξάρτηση σε ουσίες», ανέφερε.

«Δεν ήξερα πώς μπορώ να βοηθήσω»

Παράλληλα, αποκάλυψε πως προσπάθησε πολλές φορές να της μιλήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Οι φορές που μπήκα στη θέση να της πω ότι είχε πρόβλημα, ήταν πολλές αλλά ήταν σαν να μιλάω σε τοίχο, δεν υπήρχε η δυνατότητα αποδοχής. Έκανε κάποιες προσπάθειες να δει ψυχιάτρους, αλλά αντί να βοηθηθεί, την έκανα πολύ χειρότερα.

»Εκεί που της έδιναν φάρμακα με κόκκινη γραμμή για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί, εκείνη έφτασε στο σημείο να τα παίρνει και τα δύο, με αποτέλεσμα να γίνει χειρότερα. Κάποια στιγμή είχα κουραστεί και εγώ ψυχικά, δεν ήξερα πώς μπορώ να βοηθήσω», πρόσθεσε.

«Έφυγα από το σπίτι και μετά από 3 μήνες πέθανε η μαμά μου»

Παράλληλα, ανέφερε ότι πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από το σπίτι, προκειμένου να προστατεύσει και τον εαυτό της, με την απώλεια της μητέρας της να ακολουθεί λίγους μήνες αργότερα, όταν η ίδια ήταν μόλις 26 ετών.

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφάσισα να φύγω από το σπίτι για να μπορέσω να βοηθήσω και τον εαυτό μου από όλο αυτό. Έφυγα από το σπίτι και μετά από 3 μήνες πέθανε η μαμά μου. Τότε ήμουν 26 ετών. Εκεί κατάλαβα ότι θα είμαι μόνη μου. Έφαγα ένα χαστούκι και έφυγα κάτω από τη γη», δήλωσε.


«Πέθανε μέσα στην κλινική που είχε μπει για απεξάρτηση. Ήταν τόσο ζορισμένος ο οργανισμός της που δεν άντεξε. Μετά είχα αλλεπάλληλες απώλειες. Ξεκίνησε με τον θάνατο του παππού μου, μετά με τη μητέρα μου, μετά με τη γιαγιά μου, μετά τον σύντροφό μου, μετά τον πατέρα μου», πρόσθεσε.

«Για κάποιο λόγο ένιωθα εξοικειωμένη με τον θάνατο»

Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Ούστα αναφέρθηκε και στον πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε και εκείνος πρόβλημα με το αλκοόλ, το οποίο τελικά του κόστισε τη ζωή.

«Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή για τον ίδιο λόγο με τη μητέρα μου, είχε θέμα με το αλκοόλ. Μεγάλη ταλαιπωρία. Για κάποιο λόγο ένιωθα εξοικειωμένη με τον θάνατο. Παρόλο που με τον πατέρα μου δε μεγάλωσα στο ίδιο σπίτι, ήταν πολύ ενοχλητικό να με παίρνει ενώ έχει πιει.

»Μετά από όλα αυτά είχαν αλλάξει πολλά πράγματα και στη συμπεριφορά μου. Είχα γίνει πολύ ξινή, κακιά και αγενής με τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου, δεν με αναγνώριζα», δήλωσε η Αλεξάνδρα Ούστα.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική

Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών

Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών

Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

