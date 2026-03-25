Μια σπάνια και βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η Αλεξάνδρα Ούστα, μιλώντας ανοιχτά για τις δύσκολες οικογενειακές συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωσε, τη μάχη της μητέρας της με τον αλκοολισμό και τις αλλεπάλληλες απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της από νεαρή ηλικία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής της διαδρομής, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις πληγές που άφησαν πίσω τους η απουσία, η εξάρτηση και ο θάνατος.

«Πήρε καιρό μέχρι να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αλκοολικός»

«Ζούσα σε μονογονεϊκή οικογένεια, έμενα με τη μητέρα μου. Οι γονείς μου είχαν διαμάχες, ενώ ήταν χωρισμένοι. Δεν ένιωσα ποτέ στεναχώρια για την απουσία του πατέρα μου. Δεν ένιωσα ότι μου λείπει. Αυτή τη συνθήκη ήξερα σε όλη μου τη ζωή. Δεν ήταν ότι δεν είχα πάρει αγάπη», εξομολογήθηκε αρχικά η Αλεξάνδρα Ούστα στη διαδικτυακή εκπομπή «50 Λεπτά» της Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube.

Η ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια πώς το αλκοόλ μπήκε σταδιακά στη ζωή της οικογένειάς της, μέσα από τη μητέρα της.

«Κάποια στιγμή στην ενηλικίωση μου ξεκινάει να μπαίνει στην οικογένεια το θέμα του αλκοόλ, αλλά όχι σε εμένα, στη μητέρα μου. Είχε περάσει ένα πρόβλημα υγείας και ενδεχομένως μια κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να βρει τη “λύση” στο αλκοόλ. Αρχικά έπινε κοινωνικά, αλλά μετά ξεκίνησε σε καθημερινή βάση.

»Πήρε καιρό μέχρι να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αλκοολικός. Το δυσάρεστο είναι ότι έγινε σε μια περίοδο που δεν υπήρξε τόση ενημέρωση. Δεν γνωρίζαμε ούτε για θέματα ψυχικής υγείας, ούτε για εξάρτηση σε ουσίες», ανέφερε.

«Δεν ήξερα πώς μπορώ να βοηθήσω»

Παράλληλα, αποκάλυψε πως προσπάθησε πολλές φορές να της μιλήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Οι φορές που μπήκα στη θέση να της πω ότι είχε πρόβλημα, ήταν πολλές αλλά ήταν σαν να μιλάω σε τοίχο, δεν υπήρχε η δυνατότητα αποδοχής. Έκανε κάποιες προσπάθειες να δει ψυχιάτρους, αλλά αντί να βοηθηθεί, την έκανα πολύ χειρότερα.

»Εκεί που της έδιναν φάρμακα με κόκκινη γραμμή για να μπορέσει να απεξαρτητοποιηθεί, εκείνη έφτασε στο σημείο να τα παίρνει και τα δύο, με αποτέλεσμα να γίνει χειρότερα. Κάποια στιγμή είχα κουραστεί και εγώ ψυχικά, δεν ήξερα πώς μπορώ να βοηθήσω», πρόσθεσε.

«Έφυγα από το σπίτι και μετά από 3 μήνες πέθανε η μαμά μου»

Παράλληλα, ανέφερε ότι πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από το σπίτι, προκειμένου να προστατεύσει και τον εαυτό της, με την απώλεια της μητέρας της να ακολουθεί λίγους μήνες αργότερα, όταν η ίδια ήταν μόλις 26 ετών.

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, αποφάσισα να φύγω από το σπίτι για να μπορέσω να βοηθήσω και τον εαυτό μου από όλο αυτό. Έφυγα από το σπίτι και μετά από 3 μήνες πέθανε η μαμά μου. Τότε ήμουν 26 ετών. Εκεί κατάλαβα ότι θα είμαι μόνη μου. Έφαγα ένα χαστούκι και έφυγα κάτω από τη γη», δήλωσε.

«Πέθανε μέσα στην κλινική που είχε μπει για απεξάρτηση. Ήταν τόσο ζορισμένος ο οργανισμός της που δεν άντεξε. Μετά είχα αλλεπάλληλες απώλειες. Ξεκίνησε με τον θάνατο του παππού μου, μετά με τη μητέρα μου, μετά με τη γιαγιά μου, μετά τον σύντροφό μου, μετά τον πατέρα μου», πρόσθεσε.

«Για κάποιο λόγο ένιωθα εξοικειωμένη με τον θάνατο»

Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Ούστα αναφέρθηκε και στον πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε και εκείνος πρόβλημα με το αλκοόλ, το οποίο τελικά του κόστισε τη ζωή.

«Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή για τον ίδιο λόγο με τη μητέρα μου, είχε θέμα με το αλκοόλ. Μεγάλη ταλαιπωρία. Για κάποιο λόγο ένιωθα εξοικειωμένη με τον θάνατο. Παρόλο που με τον πατέρα μου δε μεγάλωσα στο ίδιο σπίτι, ήταν πολύ ενοχλητικό να με παίρνει ενώ έχει πιει.

»Μετά από όλα αυτά είχαν αλλάξει πολλά πράγματα και στη συμπεριφορά μου. Είχα γίνει πολύ ξινή, κακιά και αγενής με τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου, δεν με αναγνώριζα», δήλωσε η Αλεξάνδρα Ούστα.