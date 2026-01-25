«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η 46χρονη ηθοποιός της σειράς «Poker Face», Νατάσα Λιόν, προέβη σε μια ενημέρωση για την υγεία της με μια σειρά από αναρτήσεις στο X, το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, γράφοντας: «Ανακοίνωσα δημόσια την υποτροπή μου, θα ακολουθήσουν και άλλα».

Λίγες ώρες αργότερα, η Λιόν συνέχισε το μήνυμα με μια πιο λεπτομερή περιγραφεί, στην οποία διευκρίνισε πως ελπίζει ότι το να μοιραστεί την εμπειρία της θα βοηθήσει και άλλους.

«Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία. Όσοι αγωνίζεστε, να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη και τα έξυπνα σχόλια» πρόσθεσε.

Took my relapse public more to come — natasha lyonne (@nlyonne) January 24, 2026

«Ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλά έχουμε πέσει, θα δούμε πώς η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλο. Συνεχίστε, παιδιά. Μην τα παρατήσετε πριν το θαύμα»

«Συνεχίστε, παιδιά»

«Θα το κάνω για το baby Bambo» συνέχισε αναφερόμενη στο επερχόμενο πρότζεκτ της για την παίκτρια χόκεϊ Sophie «Bambo» Braverman, το σενάριο του οποίου έγραψε η ίδια και πρόκειται να σκηνοθετήσει.

Συνέχισε: «Μείνετε ειλικρινείς, φίλοι μου. Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας. Αν κανείς δεν σας το είπε σήμερα, σας αγαπώ. Ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλά έχουμε πέσει, θα δούμε πώς η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλο. Συνεχίστε, παιδιά. Μην τα παρατήσετε πριν το θαύμα. Γεμίστε το μυαλό σας με αγάπη. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος και ανοησίες».

Recovery is a lifelong process. Anyone out there struggling, remember you’re not alone. Grateful for love & smart feet. Gonna do it for baby Bambo. 🎥❤🥊 Stay honest, folks. Sick as our secrets. If no one told ya today, I love you. No matter how far down the scales we have gone,… — natasha lyonne (@nlyonne) January 24, 2026

«Η σπειροειδής πτώση»

Η ηθοποιός, η οποία εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2006, αγωνίστηκε δημόσια με τον εθισμό της στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αργότερα, μίλησε ανοιχτά για την ταραχώδη περίοδο της ζωής της σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2012 στο Entertainment Weekly.

«Η σπειροειδής πτώση στον εθισμό είναι πραγματικά πολύ τρομακτική», είπε τότε.

«Είναι περίεργο να μιλάω γι’ αυτό. Ήμουν σίγουρα σαν νεκρή, καταλαβαίνετε; Πολλοί άνθρωποι δεν επιστρέφουν. Αυτό με κάνει να νιώθω επιφυλακτική και αμήχανη. Δεν θα ήθελα να νιώθω υπερηφάνεια γι’ αυτό. Οι άνθρωποι πραγματικά με στήριξαν και με τράβηξαν από τα μαλλιά», είπε.

«Είμαι τόσο ανοιχτή»

Σε μια συνέντευξη του 2017 στον Guardian, η σταρ της σειράς «Russian Doll» είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλάει ανοιχτά για την πορεία της με τον εθισμό.

«Είμαι τόσο ανοιχτή που δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω για αυτό και να εκφράζομαι ελεύθερα, αλλά έχω πει ό,τι είχα να πω για το θέμα» ξεκαθάρισε προσθέτοντας: «Η αλήθεια είναι ότι πίσω από αυτόν τον εθισμό κρύβονται συναισθήματα που έχουν πολλοί από εμάς και που δεν φεύγουν».

«Δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα σε μια στιγμή υπαρξιακής κατάρρευσης στη ζωή του; Η ενηλικίωση σημαίνει να συμφιλιώνεσαι με το να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου, όταν μια πολύ πιο οργανική και άμεση αντίδραση στη ζωή θα ήταν η αυτοκαταστροφή», συνέχισε.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Νατάσα Λιόν παρευρίσκεται στην 31η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Critics Choice Awards στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, στις 4 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Caroline Brehman