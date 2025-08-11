Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Μια νέα βιογραφία ισχυρίζεται ότι η πριγκίπισσα Μαργαρίτα έπασχε από εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ από τη μητέρα της Ελισάβετ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Telegraph στις 30 Ιουλίου, η Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό αυτό στο επερχόμενο βιβλίο Princess Margaret and the Curse (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα): An Inquiry into a Royal Life, το οποίο θα εκδοθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η Secrest εικάζει στο κείμενο ότι η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ υπέφερε από μια «αόρατη αναπηρία» λόγω της πάθησης, επηρεάζοντας την προσωπικότητά της και την πορεία της ζωής της.

Η Mayo Clinic ορίζει το εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο ως μια κατάσταση που προκύπτει από την έκθεση του παιδιού στο αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της μητέρας, η οποία μπορεί να προκαλέσει στο παιδί συμπεριφορικές προκλήσεις και σωματικές αναπηρίες που είναι δια βίου.

«Θα είναι τραγωδία αν δεν ανακτήσω ποτέ τις δυνάμεις μου να αντισταθώ στο ποτό», έγραψε η Βασιλομήτωρ σε μια επιστολή του 1925 προς τον σύζυγό της, σύμφωνα με την Telegraph

«Η θέα του κρασιού απλά με φτιάχνει!»

Σύμφωνα με την Telegraph, η Secrest γράφει ότι ενώ η πριγκίπισσα Μαργαρίτα δεν είχε τα τυπικά χαρακτηριστικά του προσώπου του εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου, ωστόσο οι εναλλαγές της διάθεσής της, το μικρό ανάστημα, οι μαθησιακές δυσκολίες και οι ημικρανίες μπορεί να ήταν συμπτώματα της πάθησης.

Η βασίλισσα μητέρα ήταν γνωστό ότι έπινε πολύ τόσο κοινωνικά όσο και ιδιωτικά ενώ το συγκεκριμένο σύνδρομο δεν είχε αναγνωριστεί μέχρι το 1973, δημιουργώντας υποθέσεις ότι δεν θα της είχαν συστήσει να μην πίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα γεννήθηκε το 1930, το δεύτερο παιδί της Βασιλομήτωρ, η οποία τότε ήταν γνωστή ως δούκισσα της Υόρκης, και του μελλοντικού βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Margaret (@princessmargaretdiaries)

Η αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ είχε ζήσει μια έντονη ζωή και είχε το παρατσούκλι «Βασιλική Επαναστάτρια»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Royals of Europe (@royals.eu)



Η μέλλουσα βασίλισσα Ελισάβετ ήταν 4 ετών όταν γεννήθηκε η αδελφή της, ενώ η μητέρα τους λέγεται ότι έγινε μανιακή με το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με την Ελισάβετ.

«Η θέα του κρασιού απλά με φτιάχνει! Δεν είναι εκπληκτικό! Θα είναι τραγωδία αν δεν ανακτήσω ποτέ τις δυνάμεις μου να αντισταθώ στο ποτό», έγραψε η Βασιλομήτωρ σε μια επιστολή του 1925 προς τον σύζυγό της, σύμφωνα με την Telegraph.

Η εφημερίδα, επίσης, ανέφερε ότι η Secrest, υποψήφια για το βραβείο Πούλιτζερ, δεν ισχυρίζεται ότι η βασίλισσα Ελισάβετ βίωσε κάποια πάθηση στην επερχόμενη βιογραφία για την αδελφή της.

«Άτακτη, ατίθαση και προκλητική»

Η πριγκίπισσα Μάργκαρετ πέθανε το 2002 σε ηλικία 71 ετών μετά από σειρά προβλημάτων υγείας, μεταξύ των οποίων και μια σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων. Η αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ είχε ζήσει μια έντονη ζωή και είχε το παρατσούκλι «Βασιλική Επαναστάτρια» για τον λαμπερό τρόπο ζωής της, την ταραχώδη ερωτική της ζωή και τη ζωηρή προσωπικότητά της, που ερχόταν σε αντίθεση με τη «μη-επιπόλαιη προσέγγιση της αδελφής της στο βασιλικό καθήκον και το στέμμα».

Το επερχόμενο κείμενο της Secrest για τη πριγκίπισσα Μαργαρίτα υποστηρίζει ότι η οικογένειά της και οι νοσοκόμες της πίστευαν ότι ήταν «άτακτη, ατίθαση και προκλητική», γνωστή για την παρορμητικότητά της και ότι πάντα «ξεστόμιζε την αλήθεια».

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα παντρεύτηκε τον φωτογράφο Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς το 1960, αλλά το ειδύλλιό τους κατέληξε στα βράχια εν μέσω ισχυρισμών για εξωσυζυγικές σχέσεις και από τα δύο μέρη. Η ίδια φέρεται να υπέστη νευρικό κλονισμό το 1974 και αργότερα χώρισαν το 1978.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Keith McNally (@keithmcnallynyc)

Η Secrest, Αμερικανίδα συγγραφέας, αναφέρει το έργο του Dr. Kenneth Jones, ο οποίος πιστώνεται με την αναγνώριση του εμβρυϊκού αλκοολικού συνδρόμου, στο επερχόμενο βιβλίο για την πριγκίπισσα Μαργαρίτα και συγκρίνει τη ζωή της Μαργαρίτας, μέσω των υφιστάμενων γραπτών πηγών, με εκείνους που αντιμετώπισαν την πάθηση.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πριγκίπισσα έπασχε από το σύνδρομο αυτό.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα συναντά τον Κλιφ Ρίτσαρντ στο 59 Club, 1962 | Public Domain