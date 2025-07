Πριγκίπισσα Μαργαρίτα: Η «αόρατη αναπηρία» και η κατάρα της «Βασιλικής Αντάρτισσας» – «Σύνδρομο εμβρυϊκού αλκοολισμού»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν από την The Telegraph, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα υπέφερε από μια «αόρατη αναπηρία» που επηρέασε την προσωπικότητά της και όρισε την πορεία της ζωής της.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η συγγραφέας Μέριλ Σέκρεστ στο επερχόμενο βιβλίο της, Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life (Πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η Κατάρα: Μία Διερεύνηση μιας Βασιλικής Ζωής), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου η πριγκίπισσα Μαργαρίτα υπέφερε από το σύνδρομο εμβρυϊκού αλκοολισμού (ΣΕΑ).

Το ΣΕΑ είναι μια ομάδα καταστάσεων που προκαλούνται από την έκθεση του εμβρύου σε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δια βίου συμπεριφορικές προκλήσεις και σωματικές αναπηρίες, αναφέρει η Mayo Clinic.

Η Σέκρεστ, υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ, αναφέρει ότι, ενώ η πριγκίπισσα Μαργαρίτα δεν εμφάνιζε τα τυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού, οι έντονες αλλαγές στη διάθεσή της, το μικρό της ανάστημα, οι μαθησιακές δυσκολίες και οι ημικρανίες της, μπορεί να ήταν συμπτώματα αυτής της πάθησης.

Η Βασιλομήτωρ ήταν γνωστή για την έντονη κοινωνική της κατανάλωση αλκοόλ, ωστόσο το σύνδρομο εμβρυϊκού αλκοολισμού αναγνωρίστηκε μόλις το 1973. Αυτό δημιουργεί την εικασία ότι δεν θα είχε λάβει συμβουλές να αποφεύγει την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα γεννήθηκε το 1930, το δεύτερο παιδί της Βασιλομήτορος (τότε γνωστής ως Δούκισσας της Υόρκης) και του μελλοντικού Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’.

Η μελλοντική Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν τεσσάρων ετών όταν γεννήθηκε η αδελφή της. Ωστόσο, η Βασιλομήτωρ φέρεται να απέφευγε το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με την Ελισάβετ.

Σε μια επιστολή του 1925 προς τον σύζυγό της, η Βασιλομήτωρ έγραψε: «Το θέαμα του κρασιού απλώς με αναστατώνει! Δεν είναι εκπληκτικό; Θα είναι τραγωδία αν δεν ανακτήσω ποτέ τις απολαύσεις μου!».

Σύμφωνα με το The Telegraph, η Σέκρεστ δεν ισχυρίζεται ότι η αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ αντιμετώπισε οποιαδήποτε πάθηση στην επερχόμενη βιογραφία της αδελφής της.

«Βασιλική Αντάρτισσα»

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα απεβίωσε το 2002, σε ηλικία 71 ετών, μετά από μια σειρά προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων διαδοχικών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η αδελφή της Βασίλισσας Ελισάβετ έζησε μια πολυτάραχη ζωή και ήταν γνωστή ως η «Βασιλική Αντάρτισσα» λόγω της ταραχώδους ερωτικής της ζωής και της ζωηρής προσωπικότητάς της, που ερχόταν σε αντίθεση με την πιο σοβαρή προσέγγιση της αδελφής της στα βασιλικά καθήκοντα και το Στέμμα.

Το επερχόμενο βιβλίο για την πριγκίπισσα Μαργαρίτα υποστηρίζει ότι η οικογένειά της και οι νοσοκόμες της τη θεωρούσαν «άτακτη», «πονηρή και προκλητική», γνωστή για την παρορμητικότητά της και την τάση της να «λέει ωμά την αλήθεια».

Σε ντοκιμαντέρ του, το BBC, έριξε φως στην προσωπική ζωή της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Στο ντοκμαντέρ μίλησε και ο Μπάζελ Τσαρλς, ο πρώην ιδιοκτήτης του Bar Basil, στο νησί Μιστίκ της Καραϊβικής όπου η πριγκίπισσα είχε κατοικία διακοπών.

«Ήταν πρωτοπόρος, ήταν λίγο επαναστάτρια, ήθελε να έχει τη βασιλική ζωή, αλλά θέλησε επίσης να έχει μια φυσιολογική ζωή» αποκαλύπτει ο Τσαρλς στην επερχόμενη σειρά.

Η βασιλική κυρία επί των τιμών, η λαίδη Αν Γκλενκόνερ μοιράστηκε επίσης προσωπικές αναμνήσεις για τη στενή φίλη της από τα παιδικά χρόνια στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε το 2018.

«Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είναι μια βασιλική φιγούρα της οποίας η ζωή και οι έρωτες αντανακλούσαν την κοινωνική και σεξουαλική επανάσταση που αναμόρφωσαν τη Βρετανία κατά τον 20ό αιώνα» αναφέρει το BBC.

Το ντοκιμαντέρ εμβάθυνε στους τρόπους με τους οποίους η πριγκίπισσα Μαργαρίτα «συνδύασε την επαναστατική δύναμη του νεωτερισμού και τον βαθύ σεβασμό στην παράδοση».

Από την απαγορευμένη ερωτική της σχέση με τον διαζευγμένο σμήναρχο Πίτερ Τάουνσεντ έως τον αμφιλεγόμενο γάμο της με τον «κοινό θνητό», φωτογράφο Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς, η επαναστατική ζωή της πριγκίπισσας Μαργαρίτας είναι μία πτυχή της ιστορίας της βασιλικής οικογένειας που μαγνητίζει ακόμη και σήμερα.

Η έρευνα πίσω από τον ισχυρισμό

Η Μέριλ Σέκρεστ, Αμερικανίδα συγγραφέας, φέρεται να επικαλείται το έργο του Δρ. Κένεθ Τζόουνς, ο οποίος πιστώνεται με την αναγνώριση του συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού, στο επερχόμενο βιβλίο της για την πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

Συγκρίνει τη ζωή της Μαργαρίτας, μέσω υπαρχουσών γραπτών πηγών, με αυτήν ατόμων που έχουν διαγνωστεί με την πάθηση.

Το βιβλίο Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 9 Σεπτεμβρίου.