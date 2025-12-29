«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του
Ο Άντονι Χόπκινς συμπλήρωσε πενήντα χρόνια νηφαλιότητας και επέλεξε να μοιραστεί το προσωπικό αυτό ορόσημο με ένα μήνυμα προς το κοινό του. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, καθισμένος σε μια πολυθρόνα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που κατάλαβε πως το αλκοόλ είχε πάψει να είναι απλώς διασκέδαση.
Όπως αφηγήθηκε ο θρυλικός ηθοποιός, πριν από μισό αιώνα λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του, όταν οδήγησε σε κατάσταση μέθης χωρίς να θυμάται τίποτα από όσα συνέβησαν. Εκείνη η εμπειρία λειτούργησε ως αφύπνιση, οδηγώντας τον να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που ο ίδιος θεωρούσε «καλή ζωή» ήταν στην πραγματικότητα εθισμός.
«Παραλίγο να σκοτωθώ»
Με ειλικρίνεια και ανθρώπινο τόνο, κάλεσε όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο να μη διστάσουν να ζητήσουν βοήθεια, τονίζοντας πως η ζωή μακριά από τον αλκοολισμό μπορεί να είναι ουσιαστικά καλύτερη.
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά», είπε αρχικά ο ηθοποιός για τα χρόνια που έπινε μέσα από το βίντεο στο Instagram.
«Πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, παραλίγο να σκοτωθώ. Οδήγησα το αυτοκίνητό μου σε ένα μεθυσμένο black-out. Έτσι ήταν τότε. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», πρόσθεσε.
Στα 87 χρόνια του, ο Άντονι Χόπκινς παραμένει ενεργός και δημιουργικός, με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, από το θέατρο και την τηλεόραση μέχρι τον κινηματογράφο. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, με ερμηνείες που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική επανεκκίνηση μπορεί να συνυπάρξει με τη μακροχρόνια καλλιτεχνική ακμή.
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @anthonyhopkins
