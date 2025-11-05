magazin
Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται ότι απάτησε τη δεύτερη σύζυγό του και ήλπιζε «να βρει κι αυτή εραστή»
Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται ότι απάτησε τη δεύτερη σύζυγό του και ήλπιζε «να βρει κι αυτή εραστή»

Στο βιβλίο του, ο τεράστιος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς γράφει ότι η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Λίντον, «έκλεινε τα μάτια» στις «απιστίες» του.

Ο Άντονι Χόπκινς αναπολεί τις παλιές του σχέσεις και τα λάθη του γάμου του στο νέο του βιβλίο με τις αναμνήσεις του, We Did OK, Kid, που κυκλοφόρησε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Ο 87χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μιλάει ειλικρινά για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Λίντον.

«Έκλεινε τα μάτια σε ό,τι κι αν έκανα. Μόνο χρόνια αργότερα έμαθε για τις απιστίες μου», γράφει ο Χόπκινς στο βιβλίο.

«Δεν ξέρω αν είχε κι αυτή εραστή. Ελπίζω να είχε. Δεν θα την κατηγορούσα ποτέ γι’ αυτό», συνεχίζει. «Θα ήταν κάποια παρηγοριά να ξέρω ότι βρήκε κάποια ευτυχία σε εκείνα τα χρόνια, παρά εμένα. Ήταν λυπηρό γιατί της άξιζε κάτι καλύτερο από εμένα, πραγματικά. Έφερε μια αλλαγή στη ζωή μου και εγώ την κατέστρεψα. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτό».

«Ήμουν σε φυγή…»

Ο Χόπκινς έχει παντρευτεί τρεις φορές, πρώτα με την Πετρονέλα Μπάρκερ, μετά με τη Λίντον και από το 2003 με τη Στέλλα Αρογιαβέ.

Αφού ο Χόπκινς γνώρισε τη Λίντον τον Δεκέμβριο του 1969, «έμεινε μαζί μου για 20 χρόνια», γράφει. «Δεν της έκανα τη ζωή εύκολη. Είχε πιάσει μια τίγρη από την ουρά».

Στο βιβλίο, ο Χόπκινς παραδέχεται ότι ήταν «χάλια» όταν χώρισε με τη Λίντον: «Ήμουν σε φυγή από δύσκολες συναλλαγές σε ταινίες, χαλασμένες σχέσεις με γυναίκες, την έλλειψη εμπιστοσύνης μου, μια νευρωτική επιμονή να είμαι απομονωμένος».

Σε άλλο σημείο των απομνημονευμάτων του, ο ηθοποιός της «Σιωπής των Αμνών» μιλάει ανοιχτά για τα πάνω και τα κάτω της καριέρας του, για την αποτοξίνωσή του από τον αλκοολισμό και για την αποξένωση που βίωσε για δεκαετίες από την κόρη του Αμπιγκέιλ, σήμερα 57 ετών, από τον πρώτο του γάμο.

«Αν κρατάς κακία, είναι σαν να επιλέγεις το θάνατο, σε εμποδίζει να ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ένα πράγμα: ότι είμαστε ατελείς. Δεν είμαστε άγιοι. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και άγιοι ή ό,τι είμαστε»

«Δεν απάντησε, καν»

Ο Χόπκινς, ο οποίος απομακρύνθηκε από την Αμπιγκέιλ όταν εκείνη ήταν παιδί, μετά το διαζύγιο του το 1972, είχε επανασυνδεθεί μαζί της τη δεκαετία του 1990, με την κόρη του να εμφανίζεται μάλιστα σε δύο από τις ταινίες του (Στη Σκιά του Έρωτα και Τα Απομεινάρια μιας Μέρας).

Ο διάσημος ηθοποιός, δήλωσε ότι, πριν από περίπου 20 χρόνια, η νυν σύζυγός του, Στέλα Αρογιάβε, της έστειλε πρόσκληση να τους επισκεφθεί.

«Δεν απάντησε, καν. Δεν είπε ούτε λέξη», αποκάλυψε ο Χόπκινς. «Οπότε σκέφτηκα, ‘Εντάξει, καλά. Της εύχομαι τα καλύτερα’, αλλά δεν πρόκειται να χαλάσω τη ζαχαρένια μου γι’ αυτό».

«Αν θέλεις να σπαταλήσεις τη ζωή σου ζώντας με μνησικακία — 50 χρόνια μετά, 58 χρόνια μετά — καλώς, κάν’ το. Αλλά αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση» είπε ο Χόπκινς.

«Αν κρατάς κακία, είναι σαν να επιλέγεις το θάνατο, σε εμποδίζει να ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ένα πράγμα: ότι είμαστε ατελείς. Δεν είμαστε άγιοι. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και άγιοι ή ό,τι είμαστε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ζωή είναι επώδυνη. Μερικές φορές πληγώνονται άνθρωποι. Μερικές φορές πληγωνόμαστε εμείς. Αλλά δεν μπορείς να ζεις έτσι. Πρέπει να πεις, ‘Ξεπέρασέ το’» είπε ο Χόπκινς.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ελπίζει η Αμπιγκέιλ, η οποία είναι μουσικός και σκηνοθέτιδα και πρόσφατα σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Under This Sky για τη δική της μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, θα διαβάσει το νέο του βιβλίο, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και ψυχρή. «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό. Όχι. Δεν με νοιάζει».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει υιοθετήσει μια σκληρή και απόλυτη στάση για όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Παρόλα αυτά, όταν ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε ότι θα προχωρούσε σε άλλο θέμα, ο ηθοποιός τον παρακάλεσε: «Σε παρακαλώ. Κάν’ το, δεν θέλω να την πληγώσω».

Στο βιβλίο, ο Χόπκινς παραδέχεται ότι ήταν «χάλια» όταν χώρισε με τη Λίντον: «Ήμουν σε φυγή από δύσκολες συναλλαγές σε ταινίες, χαλασμένες σχέσεις με γυναίκες, την έλλειψη εμπιστοσύνης μου, μια νευρωτική επιμονή να είμαι απομονωμένος»

Τα σκοτεινά σημεία

Το περιοδικό People ανακοίνωσε τα νέα απομνημονεύματα του Χόπκινς τον Μάρτιο. Τότε, ο εκδότης Summit Books υποσχέθηκε ένα «συναρπαστικό» και «ευάλωτο» ανάγνωσμα.

Είναι μια «βαθιά ειλικρινής ματιά στα σκοτεινά σημεία της προσωπικής του ζωής», πρόσθεσε η σύνοψη. «Ο εθισμός του κόστισε τον πρώτο του γάμο, τη σχέση του με το μοναδικό του παιδί και σχεδόν τη ζωή του — το τελευταίο τελικά τον ώθησε προς τη νηφαλιότητα, μια δέσμευση που διατηρεί για σχεδόν μισό αιώνα».

*Τα απομνημονεύματα του Χόπκινς, We Did OK, Kid, είναι διαθέσιμα τώρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

*Με στοιχεία από people.com

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
Η ανακοίνωση 05.11.25

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
