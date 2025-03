«Μια χαρά τα πήγαμε, μικρέ» – Ο Άντονι Χόπκινς μέσα από τα «ωμά και παθιασμένα» απομνημονεύματά του

Ο σερ Άντονι Χόπκινς βάζει για πρώτη φορά τη ζωή του σε λέξεις. Ο θρυλικός ηθοποιός, 87 ετών, θα κυκλοφορήσει τα «ωμά και παθιασμένα» απομνημονεύματά του μερικούς μήνες αργότερα, φέτος.

Το «We Did OK, Kid» θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου από τη Summit Books και ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ θα απαγγείλει και το ακουστικό βιβλίο.

«Μου αρέσει και νομίζω ότι θα αρέσει και σε εσάς» λέει ο Χόπκινς σε ένα βίντεο που ανακοινώνει τα νέα. «Διαβάστε το».

Καθηλωτικός, ευάλωτος και νηφάλιος

Το βιβλίο θα καλύψει τη «λαμπρή κινηματογραφική και θεατρική καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, τη δύσκολη παιδική του ηλικία και την πορεία του προς τη νηφαλιότητα», αναφέρει η επίσημη σύνοψη, σε αυτό που ο εκδότης αποκαλεί «ειλικρινή, συγκινητικά και πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα», τα οποία αφηγείται με μια φωνή που είναι ταυτόχρονα «καθηλωτική και ευάλωτη».

Δε θα αποφύγει ούτε τις δύσκολες στιγμές, υποσχόμενος «μια βαθιά ειλικρινή ματιά στα σκοτεινά σημεία της προσωπικής του ζωής», συνεχίζει η σύνοψη.

«Ο εθισμός του κόστισε τον πρώτο του γάμο, τη σχέση του με το μοναχοπαίδι του και σχεδόν τη ζωή του – το τελευταίο τον ώθησε τελικά προς τη νηφαλιότητα, μια δέσμευση που διατηρεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα».

Η αποκάλυψη του Μεγάλου Μυστικού

Καθώς ο σερ Χόπκινς αφηγείται την «επιθυμία του να κινείται στη ζωή μόνος του και να αποφεύγει τις επαφές από φόβο μήπως πληγωθεί», παλεύει επίσης με «ερωτήματα θνητότητας, ετοιμαζόμενος να ανακαλύψει αυτό που ο πατέρας του αποκαλούσε Το Μεγάλο Μυστικό».

Το «We Did OK, Kid» θα περιλαμβάνει επίσης «μια ειδική συλλογή προσωπικών φωτογραφιών καθ’ όλη τη διάρκεια».

Η καλή του μνήμη

Ο σερ Χόπκινς αποκάλυψε αποκλειστικά στο People ότι γράφει τα απομνημονεύματά του τον Ιανουάριο του 2024.

«Γράφω μια βιογραφία», δήλωσε τότε ο Ουαλός σταρ. «Είναι μια περίεργη διαδικασία. Συνειδητοποίησα πώς είμαι ευλογημένος με ένα πράγμα. Ίσως είναι το μυαλό του ηθοποιού που κουβαλάω. Έχω όντως αρκετά καλή μνήμη», συνέχισε ο ηθοποιός της ταινίας The Father. «Θυμάμαι αυτούσια τα πράγματα μέσα στα χρόνια».

Και με μια καριέρα που καλύπτει πάνω από έξι δεκαετίες, ο Χόπκινς έχει σίγουρα μια γεμάτη ιστορία να διηγηθεί.

Κακός μαθητής

Γεννημένος σε μια μικρή πόλη της Νότιας Ουαλίας το 1937, ομολογεί ότι ήταν «κακός μαθητής» στο σχολείο.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Royal Welsh College of Music & Drama στο Κάρντιφ, πριν υπηρετήσει ως αντικαταστάτης του σερ Λόρενς Ολίβιε στο Royal National Theatre του Λονδίνου.

Από τότε ο Χόπκινς έχει εμφανιστεί σε δεκάδες ταινίες που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, όπως οι ταινίες The Remains of the Day, Nixon και Amistad, και έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τη δουλειά του στη σκηνή και την οθόνη.

Ο Χόπκινς ζει στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του Στέλλα Αρογιάβε, μάλιστα η έπαυλή του κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές του Λος Άντζελες

Ο γηραιότερος άνθρωπος που κέρδισε Όσκαρ

Το 2021, σε ηλικία 83 ετών, έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, όταν πήρε το τρόπαιο για την ερμηνεία του στην ταινία The Father. Είχε ήδη πάρει το πρώτο του Όσκαρ το 1992 για τη Σιωπή των Αμνών.

Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά Those About to Die και στην ταινία Mary του Netflix. Θα εμφανιστεί επίσης σε μια επερχόμενη βιογραφική ταινία για την οικογένεια Maserati σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Bobby Moresco.

Το άλλο του μισό

Ο Χόπκινς ζει στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του Στέλλα Αρογιάβε, μάλιστα η έπαυλή του κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Όπως είπε στο People πέρυσι ότι δούλευε πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για εκείνον, αν και δεν ήταν σίγουρος για το πόσο θα συμφωνούσε ήταν το άλλο του μισό με τις αποκαλύψεις του πρότζεκτ.

«Δεν ξέρω. Δεν τη ρωτάω. Είναι αρκετά μεγάλο φιλμ. Δεν ξέρω πότε θα βγει» είπε.

*Το βιβλίο «We Did OK, Kid» κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, όπου πωλούνται βιβλία.