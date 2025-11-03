Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

Η σύζυγος του Άντονι Χόπκινς, Στέλα Αρογιάβε, πιστεύει ότι ο βραβευμένος ηθοποιός ενδέχεται να έχει αυτισμό, αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι δεν τον απασχολούν οι «ταμπέλες», ενώ παράλληλα απαριθμεί ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές – οι οποίες στο τέλος της ημέρας, συνθέτουν την ίδια την ζωή.

Σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Sunday Times και δημοσιεύθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο 87χρονος ηθοποιός μίλησε για την ιστορία της οικογένειας του μέχρι την ψυχική του υγεία, και αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Στέλα Αρογιαβέ, του είχε υποδείξει κάποτε ότι μπορεί να έχει μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

«Αυτό λέγεται ζωή»

«Είμαι εμμονικός με τους αριθμούς. Είμαι εμμονικός με τις λεπτομέρειες. Μου αρέσει να είναι όλα τακτοποιημένα. Και να απομνημονεύω», είπε ο Άντονι Χόπκινς στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης. «Η Στέλα το έψαξε και μου είπε: ‘Πρέπει να έχεις σύνδρομο Άσπεργκερ’» – το οποίο είναι μια μορφή αυτισμού – αναπτυξιακής διαταραχής.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

«Δεν ήξερα τι στο καλό εννοούσε», είπε ο Χόπκινς για την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του. «Δεν το πιστεύω καν. Λοιπόν, μάλλον είμαι κυνικός επειδή όλα αυτά είναι ανοησίες», είπε στο μέσο ενημέρωσης. «Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», πρόσθεσε.

«Είναι απλά το να είσαι άνθρωπος, γεμάτος μπερδεμένα δίχτυα και μυστήρια και πράγματα που βρίσκονται μέσα μας. Γεμάτος κρεατοελιές και βρωμιά και τρέλα, αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση. Όλα τα άλλα είναι ταμπέλες. Εννοώ, ποιος νοιάζεται; Αλλά τώρα είναι της μόδας», υποστήριξε ο Ουαλός ηθοποιός.

«Χρειάζομαι βοήθεια»

Η συνέντευξη του Άντονι Χόπκινς στην εφημερίδα The Sunday Times έρχεται εν μέσω της καμπάνιας του για το επερχόμενο βιβλίο «We Did OK, Kid», στο οποίο σύμφωνα με την σύνοψη ο ηθοποιός κάνει μια βουτιά στον «εθισμό που του κόστισε τον πρώτο του γάμο, τη σχέση του με το μοναδικό του παιδί και σχεδόν τη ζωή του — το τελευταίο τελικά τον ώθησε προς την αποχή από τα ναρκωτικά, μια δέσμευση που διατηρεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Παλεύει συνεχώς με την επιθυμία να ζήσει μόνος και να αποφύγει τις σχέσεις από φόβο μην πληγωθεί — όπως και οι άντρες της οικογένειάς του».

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Ο Χόπκινς εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή The Interview του The New York Times, όπου και αναφέρθηκε στα μελανά σημεία της ζωής του – στα οποία στάθηκε και στο βιβλίο του.

«Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια σε κατάσταση μπλακ άουτ, χωρίς να έχω ιδέα πού πήγαινα, όταν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κάποιον — ή τον εαυτό μου, κάτι που δεν με ένοιαζε».

[Όταν συνήλθα», συνέχισε ο Χόπκινς, «είπα σε έναν πρώην ατζέντη μου σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς: ‘Χρειάζομαι βοήθεια’».

*Mε πληροφορίες από: People