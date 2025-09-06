Άντονι Χόπκινς: Πρωταγωνιστής σε ταινία-φόρο τιμής στις ουαλικές ρίζες του

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «A Visit To Grandpa’s», βασισμένη στη συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης του διάσημου Ουαλού συγγραφέα Ντίλαν Τόμας.

Ο DJ Caruso, ο οποίος σκηνοθέτησε πρόσφατα τον κορυφαίο ηθοποιό στη βιβλική ταινία «Mary», είναι στη σκηνοθετική καρέκλα με την WestEnd Films να είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται στην αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Το στόρι της ταινίας

Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που καλείται να περάσει ένα καλοκαίρι με τον χαρισματικό και εξαιρετικά εκκεντρικό παππού του, σε μια απομακρυσμένη φάρμα της Ουαλίας.

Νομίζοντας ότι θα έχει βαρετές ημέρες και αυστηρούς κανόνες, το αγόρι «πέφτει» σε έναν κόσμο απολαυστικού χάους και φαντασίας, όπου ξετυλίγονται απίθανες ιστορίες και ένας πλούτος θαυμάτων, μνήμης και σκανδαλιάς.

Άντονι Χόπκινς: Τι λέει για την ταινία

«Αυτή είναι μια δυνατή και βαθιά όμορφη ιστορία, που μου επιτρέπει να επιστρέψω στις ουαλικές ρίζες μου, ενώ εξερευνώ το αξιοσημείωτο όραμα και την πρόζα του Ντίλαν Τόμας.

Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι για άλλη μια φορά με τον DJ, με τον οποίο μοιράζομαι έναν βαθύ δημιουργικό δεσμό» ανέφερε σε δήλωσή του ο σταρ.

Στη παραγωγή βρίσκεται ο Huw Penallt Jones, μαζί με τους Hannah Leader και Amory Leader. Η ταινία είναι μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή των εταιρειών Adler Entertainment και U-Media.

DJ Caruso: «Το να μοιραστώ αυτό το ταξίδι με τον Σερ Άντονι, είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές»

«Σε ένα ανεμοδαρμένο πλατό στο Μαρόκο, ο Σερ Άντονι και εγώ ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την Ουαλία, τον πολιτισμό της και τη μεγαλοφυΐα του Ντίλαν Τόμας ο οποίος μπορούσε να δημιουργήσει ολόκληρους κόσμους με μία απλή πρόταση» σχολίασε ο σκηνοθέτης.

«Αυτή η στιγμή άναψε τη δημιουργική μου φλόγα και με έφερε πίσω στο «A Visit to Grandpa’s», μια ιστορία που μου έμεινε χαραγμένη στη μνήμη πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν την διάβασα για πρώτη φορά.

Το να μοιραστώ αυτό το ταξίδι με τον Σερ Άντονι, μεταφέροντας το όραμα του Ντίλαν Τόμας από το χαρτί στην οθόνη, είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της σκηνοθετικής μου καριέρας», συμπλήρωσε.