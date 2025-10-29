Ο 87χρονος Άντονι Χόπκινς αναφέρθηκε στην πολύκροτη, κακή, σχέση με τη μοναχοκόρη του Άμπιγκειλ, με αφορμή την επικείμενη έκδοση των απομνημονευμάτων του.

Ο Χόπκινς δήλωσε πως έχει ξεπεράσει το όποιο θέμα και έχει προχωρήσει μπροστά μετά την άρνηση της κόρη του να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του για πάνω από δύο δεκαετίες, αγνοώντας μάλιστα και μία πρόσφατη προσπάθεια συμφιλίωσης

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος μοιράζεται την Αμπιγκέιλ με την πρώτη του σύζυγο, Πετρονέλα Μπάρκερ, δήλωσε ότι, πριν από περίπου 20 χρόνια, η νυν σύζυγός του, Στέλα Αρογιάβε, της έστειλε πρόσκληση να τους επισκεφθεί.

«Δεν απάντησε, καν. Δεν είπε ούτε λέξη», αποκάλυψε ο Χόπκινς. «Οπότε σκέφτηκα, ‘Εντάξει, καλά. Της εύχομαι τα καλύτερα’, αλλά δεν πρόκειται να χαλάσω τη ζαχαρένια μου γι’ αυτό».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει υιοθετήσει μια σκληρή και απόλυτη στάση για όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

View this post on Instagram A post shared by Newsweek (@newsweek)

«Αν θέλεις να σπαταλήσεις τη ζωή σου ζώντας με μνησικακία — 50 χρόνια μετά, 58 χρόνια μετά — καλώς, κάν’ το. Αλλά αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση» είπε ο Χόπκινς.

«Αν κρατάς κακία, είναι σαν να επιλέγεις το θάνατο, σε εμποδίζει να ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ένα πράγμα: ότι είμαστε ατελείς. Δεν είμαστε άγιοι. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και άγιοι ή ό,τι είμαστε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ζωή είναι επώδυνη. Μερικές φορές πληγώνονται άνθρωποι. Μερικές φορές πληγωνόμαστε εμείς. Αλλά δεν μπορείς να ζεις έτσι. Πρέπει να πεις, ‘Ξεπέρασέ το’» είπε ο Χόπκινς.

Ο Χόπκινς, ο οποίος απομακρύνθηκε από την Αμπιγκέιλ όταν εκείνη ήταν παιδί, μετά το διαζύγιο του το 1972, είχε επανασυνδεθεί μαζί της τη δεκαετία του 1990, με την κόρη του να εμφανίζεται μάλιστα σε δύο από τις ταινίες του (Στη Σκιά του Έρωτα και Τα Απομεινάρια μιας Μέρας).

Ωστόσο, η εύθραυστη σχέση τους διακόπηκε ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Αν δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, εντάξει, καλή σου τύχη», συνέχισε, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του. «Δεν κρίνω. Έκανα ό,τι μπορούσα, οπότε αυτό είναι όλο».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ελπίζει η Αμπιγκέιλ, η οποία είναι μουσικός και σκηνοθέτιδα και πρόσφατα σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Under This Sky για τη δική της μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, θα διαβάσει το νέο του βιβλίο, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική και ψυχρή. «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτό. Όχι. Δεν με νοιάζει».

Παρόλα αυτά, η «τελική» διακήρυξη του Χόπκινς επισκιάστηκε από μία τελική, ανθρώπινη στιγμή. Όταν ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε ότι θα προχωρούσε σε άλλο θέμα, ο ηθοποιός τον παρακάλεσε:

«Σε παρακαλώ. Κάντο, δεν θέλω να την πληγώσω».