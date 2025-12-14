Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

Σε ένα από τα πιο ζωηρά στιγμιότυπα του Red Sea International Film Festival στη Τζέντα, ο Άντονι Χόπκινς δεν δίστασε να τα… ψάλει στη νέα γενιά ηθοποιών, κατηγορώντας τους ότι μιλούν ακατάληπτα μπροστά στην κάμερα και προσπαθούν άκομψα να μιμηθούν τον Μάρλον Μπράντο.

«Μουρμουρίζουν τις ατάκες τους. Έχουν την εντύπωση ότι κάνουν σαν τον Μπράντο, αλλά εκείνος ήταν κορυφαίος τεχνίτης, καταλάβαινε τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο 87χρονος ηθοποιός.

Ο Χόπκινς αφηγήθηκε μάλιστα ένα περιστατικό από πρόσφατο γύρισμα, όπου χρειάστηκε να βάλει έναν νεαρό ηθοποιό στη θέση του.

«Του είπα: ‘Δεν θα κάνεις καριέρα έτσι. Ο κόσμος πληρώνει για να ακούσει την ιστορία — όχι για να μαντεύει τι λες’». Με τον γνώριμο σαρκασμό του, πρόσθεσε: «Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ».

Anthony Hopkins performs the famous Hannibal Lecter line ‘I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti’, followed by the hissing sound, from The Silence Of The Lambs 🍷

Hopkins was on stage at Saudi Arabia’s Red Sea International Film Festival #RedSeaIFF25 pic.twitter.com/Yg9g9EFRLz — Screen International (@Screendaily) December 10, 2025

Η «Σιωπή των Αμνών»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε φυσικά και στον ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ στη «Σιωπή των Αμνών».

Περιέγραψε πώς διάβασε τις πρώτες σελίδες του σεναρίου και απαίτησε να μάθει αν η πρόταση είναι οριστική: «Ήταν ο καλύτερος ρόλος που είχα δει ποτέ». Για τη σκηνή της πρώτης εμφάνισης του Λέκτερ στο κελί, αποκάλυψε ότι ο ίδιος επέλεξε να στέκεται ακίνητος στο κέντρο: «Ήθελα να δώσω την αίσθηση ότι “αισθάνεται” την Κλαρίς πριν καν τη δει».

Ανατρεπτικός, όπως πάντα, εκμυστηρεύτηκε και το μυστικό της δικής του μεθόδου: δεν πιστεύει στην κατάδυση στον ρόλο με τη μέθοδο του «γίνομαι ο χαρακτήρας». «Για μένα, δεν χρειάζεται. Μέσα μας υπάρχουν όλες οι εκδοχές του ανθρώπου — και το φως και το σκοτάδι. Το θέμα είναι να έχεις πρόσβαση σε αυτά».

«Είδα εικόνες από μια άλλη πραγματικότητα»

Ιδιαίτερη στιγμή της συζήτησης ήταν η αναφορά του στη σύζυγό του, Στέλα, την οποία ευχαρίστησε για το ότι τον έσπρωξε να γράψει, να ζωγραφίσει και να συνθέσει μουσική, οδηγώντας τελικά στη δημιουργία του «Slipstream» το 2007. Εκείνη, όπως είπε, του έμαθε ότι οι κρυφές ικανότητες υπάρχουν μέσα μας — αρκεί κάποιος να μας προκαλέσει να τις ανακαλύψουμε.

Κλείνοντας, περιέγραψε την εμπειρία του να παραλίγο να πνιγεί όταν ήταν δέκα ετών — μια ανάμνηση που διαμόρφωσε την αφηγηματική βάση του «Slipstream»: «Είδα εικόνες από μια άλλη πραγματικότητα. Η αίσθηση αυτή έμεινε μαζί μου για όλη μου τη ζωή».

Με το γνώριμο μείγμα αυστηρότητας και χιούμορ, ο σερ Άντονι Χόπκινς απέδειξε για άλλη μια φορά ότι παραμένει ένας από τους πιο διαυγείς —και πιο αφοπλιστικά ειλικρινείς— αφηγητές της σύγχρονης υποκριτικής.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail