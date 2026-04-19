Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 22:37

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το φαινόμενο της ευθυγράμμισης των βιομηχάνων και των ισχυρών της οικονομίας με τις αυταρχικές κυβερνήσεις δεν είναι καινούργιο. Στην ανάλυση του στο Social Europe o Σταν ντε Σπιγκελέρε, επικεφαλής ερευνών στο πανευρωπαϊκό συνδικάτο UNI Europa, επισημαίνει ότι αρκεί μια εικόνα για να τα δούμε όλα.

Τη μέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι ισχυροί της τεχνολογία των ΗΠΑ ήταν παρόντες σε περίοπτη θέση. Οι άνθρωποι που ηγούνται της τεχνολογικής επανάστασης, τον χειροκροτούσαν πειθήνια. Και επί έναν χρόνο, εξακολουθούσαν να κάνουν ακριβώς αυτό. Να κάνουν επισκέψεις αβροφροσύνης και να τον λούζουν στα κοπλιμέντα.

Αλλά αυτό το θέαμα, που μαρτυρά τη συνεργασία των ισχυρών της οικονομίας με τους αυταρχικούς ηγέτες, δεν είναι ούτε μοναδικό ούτε καινούργιο. Και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί αυτή η ευθυγράμμιση της εταιρικής ηγεσίας με την πολιτική εξουσία είναι τεράστιοι.

Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Στις ΗΠΑ του Τραμπ, ο δισεκατομμύριουχος Έλον Μασκ ήταν για ένα διάστημα υπερυπουργός. ΜΜΕ ιδιοκτησίας ισχυρών δέχονται –και σε περιπτώσεις υποκύπτουν- πιέσεις για να γράφουν πράγματα αρεστά στον Λευκό Οίκο.

Το ιστορικό μάθημα

Είναι σαφώς επικίνδυνοι οι παραλληλισμοί με τη εποχή του Χίτλερ, αλλά τα γεγονότα βρίσκουν πολλές αντιστοιχίσεις στη δεκαετία του 1930. Την εποχή που κορυφώθηκε η άνοδος του φασισμού.

Όπως επισημαίνει ο Σταν ντε Σπιγκελέρε, τότε, η βιομηχανική ελίτ υποτάχθηκε στη θέληση ενός αυταρχικού ηγέτη. Ο φασισμός και η πολεμική του μηχανή άκμασαν επειδή η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας (άνθρακας και χαλυβουργία) συνεργάστηκε με τον Χίτλερ.

Φάρμακο, η δημοκρατία στην εργασία

Αλλά η ιστορία προσφέρει μαθήματα. Τα πρώτα ήρθαν αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, η λύση δεν προήλθε από δικαστήρια, ηθικούς κώδικες ή μαθήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προήλθε από το ίδιο εργοστάσιο. Για την ακρίβεια, από τους εργαζομένους.

Η ιστορία έχει επανειλημμένα δείξει τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης εταιρικής εξουσίας που ευθυγραμμίζεται με την πολιτική εξουσία. Η συμμετοχή και ο έλεγχος από τους εργαζομένους είναι το αντίδοτο.

Και η δημοκρατία στον χώρο εργασίας είναι η απαραίτητη προστασία ενάντια στις υπερβολές της ηγεσίας.

Το παράδειγμα της μεταπολεμικής Γερμανίας

Πρώτο παράδειγμα, η ίδια η Γερμανία, κατά τον Σπιγκελέρε.

Ο Γερμανός συνδικαλιστής Ότο Μπρένερ έζησε από μέσα τα γεγονότα. Παρακολουθούσε με απογοήτευση τη βιομηχανία να γίνεται εργαλείο των Ναζί. Αμέσως μετά τον πόλεμο, το 1946, οργάνωσε μια από τις πρώτες μεγάλες απεργίες στο Ανόβερο: την απεργία των Bode-Panzer. Μετά από 23 ημέρες, κέρδισε –και όχι μόνο αυξήσεις μισθών. Τα συνδικάτα εξασφάλισαν δομική επιρροή μέσω ισχυρών συμβουλίων εργαζομένων και εδρών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Αυτό ονομάστηκε Mitbestimmung=συναπόφαση.

Οι βρετανικές δυνάμεις κατοχής στη Γερμανία είδαν την αξία αυτής της προσέγγισης. Έτσι, εισήγαγαν εκτεταμένη συναπόφαση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα το 1947. Έδωσαν στους εργαζόμενους έως και τις μισές ψήφους στα εποπτικά συμβούλια. Λίγα χρόνια αργότερα, ένα ασθενέστερο σύστημα εφαρμόστηκε σε άλλους τομείς.

Από τη χαλυβουργία στην υψηλή τεχνολογία

Στη σημερινή εποχή, ατμομηχανή της ανάπτυξης δεν είναι η χαλυβουργία. Ο ρόλος αυτός μετατέθηκε στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Και η εικόνα των δισεκατομμυριούχων της πλάι στο Τραμπ προειδοποιούν ότι η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. Η οικονομική ελίτ αποδεικνύεται ευάλωτη στις πολιτικές πιέσεις. Οι εταιρικές αυτοκρατορίες πέφτουν τυφλά στην παγίδα της αντι-δημοκρατίας.

Η λύση υπήρχε και ήταν εφικτή. Πριν από μερικά χρόνια οι εργαζόμενοι στην Google και την Amazon επαναστάτησαν σε πρακτικές και μεθόδους τις οποίες θεώρησαν ανήθικες. Απαίτησαν να δοθεί φωνή, να υπάρχει δημοκρατία στον χώρο εργασίας. Διεκδίκησαν το δικαίωμα να αμφισβητούν τους διευθύνοντες συμβούλους και να τους θεωρούν υπόλογους.

Αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι τεχνολογικοί γίγαντες προχώρησαν χωρίς διαφωνία, αντίθεση, συμμετοχή ή δημοκρατία. Και στις 20 Ιανουαρίου 2025 φωτογραφήθηκαν να δοξάζουν τον Τραμπ στην ορκωμοσία του.

Αλλά το μάθημα της μεταπολεμικής Γερμανίας δεν ξεχάστηκε. Η δημοκρατία στον χώρο εργασίας, η συμμετοχή, η διαφωνία, η εμπλοκή δεν είναι κενά συνθήματα ανθρώπινου δυναμικού. Ούτε ενοχλητικά συνδικαλιστικά αιτήματα. Είναι ουσιώδεις πυλώνες της πολιτικής δημοκρατίας. Επομένως, και της ευημερίας μας.

Μάθημα ισπανικών

Ας δούμε τι λέει το ισπανικό Σύνταγμα (υιοθετήθηκε το 1978 – ακριβώς μετά την πτώση του δικτάτορα Φράνκο):

«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθούν διάφορες μορφές συμμετοχής σε εταιρείες και, μέσω κατάλληλης νομοθεσίας, να ενθαρρύνουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση των εργαζομένων στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής».

Δηλαδή, δίνει σαφή εντολή για τις ισπανικές κυβερνήσεις να προωθήσουν τη δημοκρατία στον χώρο εργασίας. Δημοκρατία σε όλες τις μορφές της.

Βέβαια, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, μέχρι σήμερα, λίγες ισπανικές κυβερνήσεις έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό το καθήκον. Οι Ισπανοί εργαζόμενοι μπορούν να βασίζονται σε αρκετά συμβατικές μορφές συμμετοχής μέσω των εργατικών συμβουλίων και των συνδικάτων. Πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Ή ακόμα και στην εκτεταμένη συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείες.

Η πρόταση Ντίαθ

Παρ’ όλα αυτά, η τωρινή υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ σχεδιάζει να κάνει πράγματα. Πριν από ένα χρόνο, συγκέντρωσε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει τη δημοκρατία στον χώρο εργασίας. Με επικεφαλής την Ιζαμπέλ Φερέρας, καθηγήτρια στο UCLouvain, η ομάδα δημοσίευσε τα ευρήματά της τον Φεβρουάριο του 2024. Στο γραφείο της Γιολάντα Ντίαθ βρίσκεται ένα έγγραφο 400 σελίδων με προτάσεις.

Σύμφωνα με τον Σταν ντε Σπιγκελέρε, η Ισπανίδα υπουργός Εργασίας «θέλει να ξαναγράψει την αρχιτεκτονική του καπιταλισμού». Και στοχεύει να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες Συντάγματος του 1978.

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων προτείνει διάφορους τρόπους. Όπως ισχυρότερα συμβούλια εργαζομένων, εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, προβλέπει ένα ταμείο πολιτών για σύνδεση των εταιρειών με τις κοινότητές τους. Αλλά και, διευκόλυνση των εξαγορών από τους εργαζόμενους σε σενάρια διαδοχής, προσαρμοσμένες εμπιστευτικές ευθύνες των μετόχων, εκπαίδευση των εργαζομένων, των συνδικάτων και των διευθυντών σχετικά με τη δημοκρατική εταιρική διακυβέρνηση. Επίσης, προβλέπει τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τη δημοκρατία στον χώρο εργασίας.

Ο ρόλος των εργαζομένων

Κατά τον Σπιγκελέρε, μερικές από αυτές τις προτάσεις αξίζουν προσεκτικής εξέτασης. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια, οι ειδικοί προτείνουν να διατηρηθεί μεταξύ του ενός τρίτου και των μισών εδρών. Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. Οι εταιρείες και τα συνδικάτα μπορούν να αποφασίσουν πώς να το εφαρμόσουν αυτό.

Επίσης, η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο είναι εξίσου πειστική. Οι ειδικοί προτείνουν τη μεταβίβαση του 2% των μετοχών στους εργαζομένους σε εταιρείες με τουλάχιστον 25 εργαζομένους, η οποία θα αυξηθεί στο 10% σε εταιρείες με 1.000 ή περισσότερους εργαζομένους.

Η έκθεση στοχεύει επίσης στην τόνωση των συνεταιρισμών, προσφέροντας μια δημιουργική πρόταση. Πολλές μικρές ισπανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια δύσκολη επιλογή όταν ο ιδρυτής ή ο ιδιοκτήτης συνταξιοδοτείται. Είτε θα συνεχίσουν είτε θα πουληθούν σε -συχνά ξένες- εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων. Το ένα τρίτο των Ισπανών ιδιοκτητών επιχειρήσεων πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία. Πάνω από το 70% δεν έχουν σχέδιο διαδοχής. Αντί λοιπόν να πουληθούν σε ξένους ομίλους, θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν στους εργαζόμενους. Οι ειδικοί προτείνουν κίνητρα για τους ιδιοκτήτες που θα παραδώσουν την ιδιοκτησία στους εργαζομένους. Φορολογικά, παροχές για εξαγορές συμμετοχών από τους εργαζομένους ή τη δημιουργία ενός ταμείου πολιτών για την παροχή οικονομικής υποστήριξης.

Το αμερικάνικο… τσίρκο

Όλες αυτές οι προτάσεις δεν μπορεί να αφορούν μόνο την Ευρώπη. Θα μπορούσαν να πάνε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Κυρίως γιατί, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, το «αμερικανικό τσίρκο», όπως χαρακτηρίζει τον συναγελασμό των ισχυρών της οικονομίας με τον Τραμπ, αποκαλύπτει την ευπάθεια της πολιτικής δημοκρατίας όταν η εταιρική εξουσία παραμένει ανεξέλεγκτη.

Η γερμανική ιστορία προσφέρει μια αποδεδειγμένη πορεία προς λύσεις και η έκθεση των ισπανικών εμπειρογνωμόνων παρέχει έναν πραγματικό οδικό χάρτη, σημειώνει. Και είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την επανάληψη ιστορικών λαθών. Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι μια από τις απαραίτητες διασφαλίσεις κατά της πολιτικής αιχμαλωσίας των εταιρειών.

Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

