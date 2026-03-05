Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Το ισχυρό ζευγάρι της Amazon, ο κύριος και η κυρία Μπέζος έκαναν μια άτυπη συμφωνία με το επίσης ισχυρό ζευγάρι της Meta, τους Ζούκερμπεργκ. Ένας τεχνο-ολιγάρχης τη φορά μπορεί να μονοπωλήσει μια εβδομάδα μόδας.

Η συμφωνία είναι προϊόν μυθοπλασίας, θα μπορούσε ωστόσο να έχει ισχύ. Μετά την επέλαση των Μπέζος στο Παρίσι, οι Ζούκερμπεργκ εμφανίστηκαν στο Μιλάνο.

Σε μια εποχή όπου οι τιμές των ειδών πολυτελείας εκτοξεύονται και η παρουσία των ισχυρότερων ανθρώπων του πλανήτη στις επιδείξεις γίνεται κανόνας, το ερώτημα παραμένει επιτακτικό: Ποιον αφορά πλέον η υψηλή μόδα;

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για το 2026 ανέδειξε την έντονη αντίφαση ανάμεσα στο παγκόσμιο ψηφιακό θέαμα και την οικονομική πραγματικότητα μιας ελίτ που μοιάζει να καταλαμβάνει κάθε δημιουργικό χώρο.

Στην πρόσφατη επίδειξη μόδας της Prada, τα φλας άστραψαν μανιασμένα για μια απροσδόκητα ισχυρή είσοδο. Το μεγάλο αφεντικό της Meta, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, συνόδεψε τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν για να κάτσουν παρέα στην πρώτη σειρά του show, έχοντας βγάλει από επάνω της το shearling παλτό αξίας 11.500 ευρώ. Το περιστατικό έκανε τη συντάκτρια μόδας στου CNN International να αναρωτηθεί. Μήπως η μόδα είναι πλέον διαθέσιμη μόνο σε πολυεκατομμυριούχους;

Η μόδα δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε τόσο πανταχού παρούσα και ταυτόχρονα τόσο ακριβή. Αν και καθιερωμένο layer του pop culture παλίμψηστου, Η βιομηχανία της μόδας επιμένει πως έχει εκδημοκρατιστεί, ως προσβάσιμη σε όλους και όλα.

Προσαρμόζοντας τη γλώσσα της σε ρυθμούς και κώδικες των ψηφιακών μεγαθηρίων του TikTok και του Instagram, η βιομηχανία καλλιέργησε γενιές ενημερωμένων παρατηρητών, έτοιμων να σχολιάσουν κάθε κίνηση των οίκων. Αλλά μέχρι εκεί.

Η βιομηχανία έχει επιλέξει να εκτοξεύσει τις τιμές των προϊόντων της σημειώνει η Rachel Tashjian.

«Μια τσάντα Chanel που κόστιζε 5.800 δολάρια το 2019 έφτασε τα 10.800 δολάρια το 2024. Η συλλογή Versace για την Άνοιξη του 2025 περιλαμβάνει φορέματα που κοστολογούνται δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Τα προϊόντα που προωθούνται μέσω του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι απρόσιτα για τους περισσότερους ανθρώπους που συζητούν γι’ αυτά και αν κάποιος πιστεύει πως η Gen Z, όταν σταματήσει να σχολιάζει τις τάσεις και τα σχέδια, θα ικανοποιήσει τη λατρεία της με ένα ένα άρωμα ή μια μάσκαρα της μπράντας που λατρεύει σίγουρα πλανάται πλάνην οικτράν».

Αυτή η αντίθεση έχει προκαλέσει μια αίσθηση ανησυχίας και πολλές συζητήσεις στα μικρά ψηφιακά καφενεία των forum.

Τι παρακολουθούμε και γιατί; Είναι πλέον η μόδα κάτι που αφορά το 1% του πληθυσμού εκεί έξω (μια κάστα που ελάχιστα ενδιαφέρεται για τις όποιες ερμηνείες του στιλ), ή απλά ακόμη μια θεματική για κουτσομπολιό και ξιφομαχίες λέξεων που αναλύεται εξουθενωτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αφοσιωμένους οπαδούς που στην ουσία δεν επηρεάζουν την αγοραστική επιτυχία ενός brand;

Στην επίδειξη της Prada η εμφάνιση των Ζάκερμπεργκ και Τσαν πιθανότατα συνδέεται με φήμες για συνεργασία της Meta με την Prada στα smart glasses.

Η ίδια η συλλογή ήταν ένα κλασικό φεμινιστικό μανιφέστο της Prada: μόλις 15 μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα τέσσερις φορές το καθένα για συνολικά 60 looks, ως ένα στιλιστικό μανιφέστο για την ταχύτητα που αλλάζουν οι ρόλοι και οι ταυτότητες της σύγχρονης γυναίκας.

Ωστόσο, για πολλούς, οι Ζάκερμπεργκ και Τσαν αποτέλεσαν μια παραφωνία που ενόχλησε τους ορκισμένους fashionista. «Ήρθαν οι δισεκατομμυριούχοι να μας πάρουν τη θρησκεία μας» σχολίασε ισχυρή influencer σε ανάρτηση στο TikTok της και ίσως έχει δίκιο. Άλλλωστε οι δισεκατομμυριούχοι έχουν περισσότερα χρήματα από ποτέ.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Ζάκερμπεργκ εκτινάχθηκε από τα 72 στα 177 δισεκατομμύρια δολάρια στο διάστημα που χρειάστηκε η τσάντα Chanel για να διπλασιάσει την τιμή της. Το ζευγάρι της Meta είχε προλάβει ήδη στο Παρίσι το ζευγάρι της Amazon -Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η μόδα γίνεται η νέα παιδική χαρά για τους τεχνοκράτες της Αμερικής, οι οποίοι είναι εξίσου ευάλωτοι στη γοητεία της Prada με οποιονδήποτε άλλον.

Η Mιούτσια Πράντα, δισεκατομμυριούχος και η ίδια, δεν τρέφει αυταπάτες. «Προσπαθώ να κάνω τα πάντα πολιτικά, εκτός από τα προφανή, γιατί τότε θα δεχόμουν κριτική — ένας πλούσιος σχεδιαστής δεν μπορεί να κάνει πολιτική γιατί δεν είναι σωστό», δήλωσε στα παρασκήνια. «Σχεδιάζουμε για πλούσιους ανθρώπους. Μιλάμε για ακριβά ρούχα, ντύνουμε πλούσιους. Αυτό είναι ξεκάθαρο».

Ο Γκλεν Μάρτενς της Diesel σημειώνει πως η μόδα έχει εκδημοκρατιστεί μέσω των social media, καθώς όλοι μπορούν να σχολιάσουν ή να κριτικάρουν μια μπράντα και τα προϊόντα της. Ωστόσο, «ελάχιστοι ενδιαφέρονται για τη γνώση και τις σπουδές πίσω από το σχέδιο, αναζητούν μόνο στιγμιαίες επιτυχίες» και πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού.

Στον αντίποδα, οίκοι όπως η Jil Sander και η Marni εστιάζουν στο να ντύσουν πραγματικούς πελάτες που θέλουν να μοιάζουν με ενήλικες, αγνοώντας τον ψηφιακό θόρυβο.

Η εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο έκλεισε με τον οίκο Armani, με την ανιψιά του Τζόρτζιο Αρμάνι, Σιλβάνα, να φέρνει στην πασαρέλα ένα αστικό συντηρητισμό που όμως είναι ευκολοφόρετος και αυτό έχει σημασία.

Τα εύκολα ουδέτερα ρούχα της, με εκθαμβωτικές πινελιές όπως ένα ατημέλητο μπορντό και γκρι ριγέ παλτό πάνω από καπιτονέ παντελόνικαι ένα σακάκι με χάντρες, κάνουν τους πάντες, από τον ναρκισσιστή πολυεκατομμυριούχο μέχρι τον φοιτητή που αγοράζει παντελόνι Armani από ιστοσελίδες όπως το TheRealReal για 110 δολάρια— να νιώθουν ότι διαθέτουν ιδιωτικό τζετ.

Όποια και αν είναι η εξέλιξη σε αυτό το φλερτ ανάμεσα σε τεχνο-φεουδάρχες και μπράντες, η στρατηγική «απόβαση» της Meta στις πασαρέλες του Μιλάνου ίσως είναι απλά το προοίμιο μιας φιλόδοξης συνεργασίας με τον οίκο Prada, με στόχο την κυριαρχία στην αναπτυσσόμενη αγορά των έξυπνων γυαλιών.

Η Meta, έχοντας ήδη καταγράψει μια εντυπωσιακή άνοδο 139% στις αποστολές smart glasses στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, επιδιώκει να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την ιταλική αισθητική, ενσωματώνοντας στα νέα μοντέλα προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ενίσχυση ακοής σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Η εταιρεία που έχει επικριθεί για την αδιαφορία της ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σχεδιάζει να ενσωματώσει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου στα γυαλιά της, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας.

Αν μη τι άλλο η βιομηχανία της μόδας προσφέρει το απαραίτητο «περιτύλιγμα» πολυτέλειας, μετατρέποντας τις συσκευές παρακολούθησης στα πιο περιζήτητα αξεσουάρ της νέας εποχής που το προϊόν είμαστε εμείς.