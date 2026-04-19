Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι κατά τη διάρκεια αγώνα ράλι στη νότια Αμερική και συγκεκριμένα στη Μίνα Κλαβέρο της Αργεντινής.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην εμβληματική ειδική διαδρομή Giulio Cesare, όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας

Ο παραγουανός οδηγός Didier Arias, μαζί με τον συνοδηγό του Héctor Núñez, έχασε τον έλεγχο του Volkswagen Polo σε μια στροφή του τμήματος Giulio Cesare, αναποδογύρισε αρκετές φορές και κατέληξε εκτός δρόμου, παρασύροντας ανθρώπους που βρίσκονταν στο κοινό.

Ένας νεκρός

Οδηγός και συνοδηγός βγήκαν αλώβητοι. Ωστόσο, τρεις θεατές τραυματίστηκαν, ο ένας θανάσιμα. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την πρωτεύουσα Κόρδοβα που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης απεβίωσε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Luis María Bellodi.

Τα άλλα δύο τραυματισμένα άτομα —μια 40χρονη γυναίκα και η μικρότερη κόρη της— νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Διεκόπη ο αγώνας ράλι

Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση επέμβαση των ομάδων έκτακτης ανάγκης, οι οποίες ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας που προβλέπεται για τέτοιου είδους καταστάσεις.

Το περιστατικό συνέβη σε μια κατηφορική διαδρομή προς τη Mina Clavero, όπου συνήθως συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος θεατών. Μετά το ατύχημα, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν αμέσως το τμήμα της διαδρομής, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή ιατρικής βοήθειας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Δεδομένης της σοβαρότητας του συμβάντος, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν οριστικά τον αγώνα. Επιπλέον, συστάθηκε επιτροπή διαχείρισης κρίσεων με στόχο τον συντονισμό της έρευνας σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.