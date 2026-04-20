Γιορτή σήμερα 20 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 20 Απριλίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους.
Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 20 Απριλίου; Δείτε ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Απριλίου
Σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Ζακχαίος
- Ζάκχος
- Ζάχος
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του:
- Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου
Λίγα λόγια για τον Άγιο Ζακχαίο
Ο Άγιος Ζακχαίος ήταν τελώνης στην Ιεριχώ και είναι γνωστός από το Ευαγγέλιο για τη συνάντησή του με τον Ιησού Χριστό. Παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν αμαρτωλός από την κοινωνία της εποχής, η επιθυμία του να δει τον Χριστό τον οδήγησε να σκαρφαλώσει σε μια συκομουριά.
Η πράξη αυτή συμβολίζει τη δίψα του ανθρώπου για πνευματική αναζήτηση. Ο Χριστός όχι μόνο τον είδε, αλλά και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη ζωή του Ζακχαίου.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ζακχαίος μετανόησε ειλικρινά, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και έγινε ένας από τους Αποστόλους του Χριστού.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
