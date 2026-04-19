Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει πως ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο του το σπίτι, από τον γείτονα του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στην Πάτρα. Και όλα αυτά; Για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει το θύμα.

Ο 56χρονος, μιλώντας στο in, περιγράφει τα όσα συνέβησαν. «Τον έβλεπα καθημερινά, χωρίς να έχω άλλη επαφή μαζί του. Μου χτύπησε το κουδούνι, κάτι που το είχε ξανακάνει περίπου 10 μέρες πριν και μου ζήτησε 5 ευρώ γιατί ήθελε να πληρώσει ένα ταξί που είχε πάρει και δεν είχε να το πληρώσει. Τον διευκόλυνα χωρίς να επιβεβαιώσω εάν όντως ήθελε ταξί και μετά από λίγο, επέστρεψε και μου είπε ότι δεν του αρκούσαν τα 5 ευρώ, ήθελε 20 ευρώ παραπάνω. Εκείνη την ώρα του αρνήθηκα και του λέω “φύγε δεν έχω άλλα”» αναφέρει το θύμα.

Ο φερόμενος δράστης, τότε, όχι απλά δεν έφυγε, αλλά εισέβαλλε στο σπίτι του 56χρονου.

«Εκείνη την ώρα του είπα ότι αν δεν φύγει θα καλούσα την αστυνομία. Αυτός μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού και πήγε στο γραφείο μου που αφαίρεσε ένα τάμπλετ. Δεν έφυγε, ήθελε χρήματα. Εκείνη τη στιγμή στην προσπάθειά μου να τον σταματήσω και να πάρω το τάμπλετ, με χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστώ στο κεφάλι, χτύπησα σοβαρά. Εκείνη τη στιγμή μπήκαν στο σπίτι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και παράλληλα κάλεσαν και ασθενοφόρο για να μεταφερθώ στο νοσοκομείο επειδή είχα τραυματιστεί στο κεφάλι και στο στήθος» συνεχίζει ο 56χρονος.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με τραύματα σε κεφάλι και θώρακα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης λίγες μέρες νωρίτερα είχε ληστέψει κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο της Πάτρας, αφαιρώντας από το ταμείο το ποσό των 1.800 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και κλοπή.