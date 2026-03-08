Εργαζόμενη του ΕΟΔΥ καταγγέλλει ανώτερο στέλεχος του Οργανισμού για ξυλοδαρμό

Μία καταγγελία για ξυλοδαρμό εργαζόμενης από ανώτερο στέλεχος του Οργανισμού έχει προκαλέσει ανησυχία στο εσωτερικό του ΕΟΔΥ.

Μετά την παραίτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, ένα ακόμα περιστατικό έχει δημιουργήσει εντάσεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με την είδηση να γίνεται γνωστή με καθυστέρηση.

Ειδικότερα, ανώτατο στέλεχος του ΕΟΔΥ κατηγορείται πως άσκησε βία σε εργαζόμενη του Οργανισμού, με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα όσα συνέβησαν στα γραφεία του ΕΟΔΥ, από όπου παρέλαβε το ΕΚΑΒ την εργαζόμενη.

Σύμφωνα με το MEGA, από το σωματείο εργαζομένων έγινε γνωστό ότι καμία καταγγελία δεν έχει περιέλθει στα χέρια τους από την εργαζόμενη.

Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς από τους δύο που φέρεται να έχουν εμπλακεί στο επεισόδιο δεν έχει απασχολήσει ποτέ με την συμπεριφορά του τον οργανισμό, ενώ και το ανώτατο στέλεχος που κατηγορείται για ξυλοδαρμό δεν έχει παρελθόν κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος το μεσημέρι της Πέμπτης κλήθηκε το ΕΚΑΒ στον ΕΟΔΥ, όπου παρέλαβε μια 53χρονη γυναίκα με λιποθυμικό επεισόδιο.

«Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και εισήχθη στην ορθοπεδική κλινική. Νοσηλεύεται με διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» σημείωσε ο κ. Γιαννάκος, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η καταγγελία αυτή γιατί «ο ΕΟΔΥ είναι ένας οργανισμός ο οποίος σχετίζεται με την προάσπιση της δημόσιας υγείας και δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα ή να συμβαίνουν τέτοια πράγματα».

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει εμπλακεί στο περιστατικό. Ελπίζουμε ότι θα εξιχνιαστεί και αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν» κατέληξε ο Μιχάλης Γιαννάκος.