Παραιτήθηκε ολόκληρο το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ

Σε παραίτηση ολόκληρου του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κατέληξε η δυαρχία που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο στον οργανισμό, μετά την απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να τοποθετήσει προσωρινό Συμβούλιο Διοίκησης και νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Πάνο Ευσταθίου.

Οι εντάσεις και τριβές που έφερε το νέο σχήμα, οδήγησαν σε μια πρώτη προσπάθεια παραίτησης του επιστημονικού συμβουλίου ήδη πριν από ένα μήνα, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς μετά από παρέμβαση του υπουργού, η επιστημονική ομάδα αποφάσισε να κάνει άλλη μία προσπάθεια, που τελικά δεν τελεσφόρησε.

Στη δυαρχία αναφέρθηκε ο τ. πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ καθ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου μιλώντας στο in.gr με αφορμή την σύσσωμη παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι «το διπλό σχήμα δεν δούλεψε» και ότι ολόκληρη η επιστημονική ομάδα ήδη συνεργάζεται με το υπουργείο και θα συνεχίσει.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν είναι τα εξής:

• Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

• Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

• Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος

• Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος

• Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος

• Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος

• Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος

• Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος

• Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

• Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος

• Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος

• Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος

• Κοντοβουνήσιος Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του επιστημονικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν, δεν ήταν μόνο οι παρεμβάσεις του διοικητικού συμβουλίου στο έργο του επιστημονικού συμβουλίου, αλλά και οι καθυστερήσεις που προκαλούνταν σε συγκεκριμένα projects που είχαν σχεδιαστεί από καιρό από τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου και τώρα αναμενόταν η τελική υπογραφή για να ξεκινήσουν. Το γεγονός αυτό, αποτελούσε τροχοπέδη και υποβάθμιζε ακόμη περισσότερο την παρουσία του επιστημονικού συμβουλίου στον Οργανισμό.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Πάνος Ευσταθίου, ο οποίος είχε διατελέσει Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), τοποθετήθηκε ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ τον περασμένο Δεκέμβριο, όμως η διάρκεια της προσωρινής διοίκησης μπορεί να διαρκέσει επί τρίμηνο. Έτσι, ως το τέλος Μαρτίου αναμένεται η οριστικοποίηση της προσωρινής διοίκησης με σχετική υπουργική απόφαση που θα πρέπει να δημοσιευθεί στη Διαύγεια και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.