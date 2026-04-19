Τζένιφερ Άνιστον: Πώς αντέδρασε στη γέννηση του παιδιού του πρώην της, Τζάστιν Θερού;

Η Τζένιφερ Άνιστον μπορεί να κράτησε χαμηλούς τόνους, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η αντίδρασή της στη χαρμόσυνη είδηση που αφορά τον πρώην σύζυγό της, Τζάστιν Θερού. Με έναν διακριτικό τρόπο, έδειξε πως εξακολουθεί να τον στηρίζει, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.

Η ανακοίνωση για το μωρό

Ο Θερού και η σύζυγός του, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, μοιράστηκαν το Σάββατο μέσω Instagram τα ευχάριστα νέα: έγιναν γονείς ενός αγοριού. Στη φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός, κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο, συνοδεύοντας την εικόνα με τη φράση: «Ήρθε. Είμαστε τόσο ερωτευμένοι», εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευτυχία του ζευγαριού.

Η ανάρτηση γέμισε μέσα σε λίγες ώρες με ευχές από φίλους, συνεργάτες και πρόσωπα της showbiz, που έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Brydon Bloom (@n.brydonbloom)

Το «σιωπηλό» μήνυμα της Άνιστον

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν, ήταν και η Άνιστον, η οποία επέλεξε να μην κάνει κάποια δημόσια δήλωση, αλλά να δείξει τη στήριξή της με ένα «like» στην ανάρτηση. Μπορεί να πρόκειται για μια μικρή κίνηση, ωστόσο είχε τη δική της σημασία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση που έχουν οι δυο τους μετά τον χωρισμό, σύμφωνα με το TMZ.

Η ηθοποιός φαίνεται να διατηρεί μια διακριτική αλλά σταθερά θετική στάση απέναντι στον πρώην σύζυγό της, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα γύρω από αυτό.

Μια σχέση που έμεινε φιλική

Το πρώην ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 2015 έως το 2018, όμως κατάφερε να αποφύγει τις εντάσεις που συχνά συνοδεύουν έναν χωρισμό στο Χόλιγουντ. Αντίθετα, έχουν κρατήσει μια ήρεμη και φιλική επικοινωνία.

Ο Θερού έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνεντεύξεις του ότι οι δυο τους παραμένουν σε επαφή, αν και προτιμά να κρατά τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι ζωές τους μετά τον χωρισμό

Μετά το διαζύγιο, και οι δύο προχώρησαν. Ο Θερού ξεκίνησε να βγαίνει με τη Μπλουμ το 2023, με τη σχέση τους να εξελίσσεται γρήγορα και να οδηγεί σε γάμο το 2025. Πλέον, η γέννηση του παιδιού τους σηματοδοτεί μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική φάση στη ζωή τους.

Από την πλευρά της, η Άνιστον έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα με φήμες για την προσωπική της ζωή, με πιο πρόσφατη τη σύνδεσή της με τον Τζιμ Κέρτις, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάτι δημόσια.

Όταν ο σεβασμός μένει

Η στάση της Άνιστον απέναντι στη χαρμόσυνη είδηση δείχνει ότι, παρά το τέλος του γάμου τους, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Σε έναν χώρο όπου οι σχέσεις συχνά δοκιμάζονται δημόσια, η δική τους περίπτωση μοιάζει να ξεχωρίζει, αποδεικνύοντας πως ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και ρήξη.