magazin
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζένιφερ Άνιστον: Πώς αντέδρασε στη γέννηση του παιδιού του πρώην της, Τζάστιν Θερού;
Fizz 19 Απριλίου 2026, 23:30

Τζένιφερ Άνιστον: Πώς αντέδρασε στη γέννηση του παιδιού του πρώην της, Τζάστιν Θερού;

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έκανε δηλώσεις, αλλά η αντίδρασή της στα νέα ότι ο Τζάστιν Θερού έγινε πατέρας δεν πέρασε απαρατήρητη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Spotlight

Η Τζένιφερ Άνιστον μπορεί να κράτησε χαμηλούς τόνους, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η αντίδρασή της στη χαρμόσυνη είδηση που αφορά τον πρώην σύζυγό της, Τζάστιν Θερού. Με έναν διακριτικό τρόπο, έδειξε πως εξακολουθεί να τον στηρίζει, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους.

Η ανακοίνωση για το μωρό

Ο Θερού και η σύζυγός του, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, μοιράστηκαν το Σάββατο μέσω Instagram τα ευχάριστα νέα: έγιναν γονείς ενός αγοριού. Στη φωτογραφία που ανέβασε ο ηθοποιός, κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο, συνοδεύοντας την εικόνα με τη φράση: «Ήρθε. Είμαστε τόσο ερωτευμένοι», εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευτυχία του ζευγαριού.

Η ανάρτηση γέμισε μέσα σε λίγες ώρες με ευχές από φίλους, συνεργάτες και πρόσωπα της showbiz, που έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

View this post on Instagram

A post shared by Nicole Brydon Bloom (@n.brydonbloom)

Το «σιωπηλό» μήνυμα της Άνιστον

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν, ήταν και η Άνιστον, η οποία επέλεξε να μην κάνει κάποια δημόσια δήλωση, αλλά να δείξει τη στήριξή της με ένα «like» στην ανάρτηση. Μπορεί να πρόκειται για μια μικρή κίνηση, ωστόσο είχε τη δική της σημασία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση που έχουν οι δυο τους μετά τον χωρισμό, σύμφωνα με το TMZ.

Η ηθοποιός φαίνεται να διατηρεί μια διακριτική αλλά σταθερά θετική στάση απέναντι στον πρώην σύζυγό της, χωρίς να επιδιώκει δημοσιότητα γύρω από αυτό.

Μια σχέση που έμεινε φιλική

Το πρώην ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 2015 έως το 2018, όμως κατάφερε να αποφύγει τις εντάσεις που συχνά συνοδεύουν έναν χωρισμό στο Χόλιγουντ. Αντίθετα, έχουν κρατήσει μια ήρεμη και φιλική επικοινωνία.

Ο Θερού έχει αφήσει να εννοηθεί σε συνεντεύξεις του ότι οι δυο τους παραμένουν σε επαφή, αν και προτιμά να κρατά τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι ζωές τους μετά τον χωρισμό

Μετά το διαζύγιο, και οι δύο προχώρησαν. Ο Θερού ξεκίνησε να βγαίνει με τη Μπλουμ το 2023, με τη σχέση τους να εξελίσσεται γρήγορα και να οδηγεί σε γάμο το 2025. Πλέον, η γέννηση του παιδιού τους σηματοδοτεί μια νέα, ιδιαίτερα σημαντική φάση στη ζωή τους.

Από την πλευρά της, η Άνιστον έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα με φήμες για την προσωπική της ζωή, με πιο πρόσφατη τη σύνδεσή της με τον Τζιμ Κέρτις, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κάτι δημόσια.

Όταν ο σεβασμός μένει

Η στάση της Άνιστον απέναντι στη χαρμόσυνη είδηση δείχνει ότι, παρά το τέλος του γάμου τους, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Σε έναν χώρο όπου οι σχέσεις συχνά δοκιμάζονται δημόσια, η δική τους περίπτωση μοιάζει να ξεχωρίζει, αποδεικνύοντας πως ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και ρήξη.

Headlines:
World
Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Ναυτιλία
Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
«Γελοία άκρα» 19.04.26

«Έπινα κρυφά» - Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Κωμωδία καταστροφής 18.04.26

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σύνταξη
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Τέμπη 3 χρόνια μετά 19.04.26

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Σύνταξη
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Σύνταξη
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Δεν του… πάει ο Απρίλης

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Σύνταξη
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Σύνταξη
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Pall Mall Gazette 19.04.26

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies