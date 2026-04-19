Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του 64χρονου, που έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, μιλάει στο in και κάνει έκκληση σε όποιον είδε κάτι ή έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

«Υπήρχε ένα αυτοκίνητο, κατέβαιναν και οι δυο προς τα κάτω και το αυτοκίνητο που ήταν από την δεξιά πλευρά του μοτοσικλετιστή, του συζύγου μου δηλαδή, έκανε μια κλήση με αποτέλεσμα να τον κλείσει και έφυγε η μηχανή του προς τα αριστερά, βρήκε στο κράσπεδο μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου, ανετράπη και από εκεί και πέρα δεν έχω κάποιο άλλο στοιχείο» σημειώνει η ίδια.

Ήταν Δευτέρα μετά το Πάσχα, «ήταν αργία και του άρεσε να παίρνει την μηχανή του και έκανε έτσι μια διαδρομή, έφτανε μέχρι την Γλυφάδα, ήρεμα, το έκανε πολύ τακτικά αυτό. Έχουμε πάθει ένα σοκ, γιατί έγινε όλο τόσο ξαφνικά. Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε, 8:15 χτύπησε, 20:30 απεβίωσε. Κάνουμε έκκληση λοιπόν όποιος έχει δει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές» τονίζει η ίδια.

Το χρονικό

Την Δευτέρα το πρωί, πέντε λεπτά μετά τις 8, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους στην Ηλιούπολη, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όπου η μηχανή του 64χρονου εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ακολούθως ανετράπη επί του οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος το απόγευμα της της ίδιας μέρας κατέληξε.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε πιθανή εμπλοκή αυτοκινήτου, χρώματος πράσινου, εμφανώς ξεθωριασμένου, με πιθανό πρώτο έτος κυκλοφορίας το 1999.