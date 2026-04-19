Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές
- Συλλήψεις δύο γυναικών για έκθεση των 3χρονων παιδιών τους σε κίνδυνο
- Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Οργάνωνε εκδρομές με ποδήλατα για ανηλίκους
- Έσπασε τα κοντέρ: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ σε δρόμο με όριο τα 70
- Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Η σύζυγος του 64χρονου, που έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, μιλάει στο in και κάνει έκκληση σε όποιον είδε κάτι ή έχει κάποια πληροφορία, να επικοινωνήσει με τις αρχές.
«Υπήρχε ένα αυτοκίνητο, κατέβαιναν και οι δυο προς τα κάτω και το αυτοκίνητο που ήταν από την δεξιά πλευρά του μοτοσικλετιστή, του συζύγου μου δηλαδή, έκανε μια κλήση με αποτέλεσμα να τον κλείσει και έφυγε η μηχανή του προς τα αριστερά, βρήκε στο κράσπεδο μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου, ανετράπη και από εκεί και πέρα δεν έχω κάποιο άλλο στοιχείο» σημειώνει η ίδια.
Ήταν Δευτέρα μετά το Πάσχα, «ήταν αργία και του άρεσε να παίρνει την μηχανή του και έκανε έτσι μια διαδρομή, έφτανε μέχρι την Γλυφάδα, ήρεμα, το έκανε πολύ τακτικά αυτό. Έχουμε πάθει ένα σοκ, γιατί έγινε όλο τόσο ξαφνικά. Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε, 8:15 χτύπησε, 20:30 απεβίωσε. Κάνουμε έκκληση λοιπόν όποιος έχει δει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές» τονίζει η ίδια.
Το χρονικό
Την Δευτέρα το πρωί, πέντε λεπτά μετά τις 8, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους στην Ηλιούπολη, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όπου η μηχανή του 64χρονου εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ακολούθως ανετράπη επί του οδοστρώματος.
Αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος το απόγευμα της της ίδιας μέρας κατέληξε.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε πιθανή εμπλοκή αυτοκινήτου, χρώματος πράσινου, εμφανώς ξεθωριασμένου, με πιθανό πρώτο έτος κυκλοφορίας το 1999.
- Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
- 39ο συνέδριο ΓΣΕΕ: Κυρίαρχος ο Γ. Παναγόπουλος – Αύξησε δυνάμεις η ΠΑΣΚΕ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
- Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
- Σίσσυ Χρηστίδου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανήκει στην κατηγορία του άστρου
