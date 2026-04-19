Βελτίωση στο πύρινο μέτωπο στη Σκιάθο μετά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί και την επέμβαση από αέρος. Η εικόνα από τη φωτιά εμφανίζεται βελτιωμένη με την κατάσταση να δείχνει υπό έλεγχο.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, 19 Απριλίου, σε δασική έκταση σε περιοχή της Σκιάθου

Στην επιχείρηση συμμετέχει η συνολική δύναμη της Πυροσβεστικής στη Σκιάθο, με 15 πυροσβέστες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή της φωτιάς, δίνοντας βάρος στην οριοθέτηση του μετώπου μέσα στη δασική έκταση.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενίσχυση από το Βόλο

Σημαντική ενίσχυση αποτελεί η άφιξη της ομάδας πεζοπόρου τμήματος από τον Βόλο, η οποία έσπευσε άμεσα στο νησί για να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης

Η επιχείρηση συντονίζεται με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει νέα επέκταση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 17:20.