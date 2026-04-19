Φωτιά στη Σκιάθο: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο πευκοδάσος
Σαφή βελτίωση της εικόνας από τη φωτιά που ξέσπασε σε πευκοδάσος στη Σκιάθο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο.
Βελτίωση στο πύρινο μέτωπο στη Σκιάθο μετά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί και την επέμβαση από αέρος. Η εικόνα από τη φωτιά εμφανίζεται βελτιωμένη με την κατάσταση να δείχνει υπό έλεγχο.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, 19 Απριλίου, σε δασική έκταση σε περιοχή της Σκιάθου
Στην επιχείρηση συμμετέχει η συνολική δύναμη της Πυροσβεστικής στη Σκιάθο, με 15 πυροσβέστες να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή της φωτιάς, δίνοντας βάρος στην οριοθέτηση του μετώπου μέσα στη δασική έκταση.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενίσχυση από το Βόλο
Σημαντική ενίσχυση αποτελεί η άφιξη της ομάδας πεζοπόρου τμήματος από τον Βόλο, η οποία έσπευσε άμεσα στο νησί για να συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης
Η επιχείρηση συντονίζεται με στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει νέα επέκταση της πυρκαγιάς.
Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 17:20.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή της νήσου Σκιάθου.
Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2026
- Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
- O άγνωστος «βασιλιάς των χημικών» που είναι εγκλωβισμένος στα στενά του Ορμούζ
- Γαλλία: Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Παρίσι
- Έντι Μέρφι: Συγκίνηση και αποθέωση σε μια βραδιά-ορόσημο για την καριέρα του
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Δεν καταφέρνει να σκοράρει σε τετ α τετ ο Ελ Κααμπί (vid)
- Φωτιά στη Σκιάθο: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο πευκοδάσος
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη σε σουτ του Ταμπόρδα (vid)
- Λέσβος: Σε τροχιά σύγκρουσης οι κτηνοτρόφοι στον Μεσότοπο – «Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας»
