Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, 19 Απριλίου, σε δασική έκταση σε περιοχή της Σκιάθου, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 17:20. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

<br />

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως επισημαίνουν πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: