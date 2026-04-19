Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, 19 Απριλίου, σε δασική έκταση σε περιοχή της Σκιάθου, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.
Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 17:20. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα αεροσκάφος.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά:
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως επισημαίνουν πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή της νήσου Σκιάθου.
Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2026
- Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης τουρίστριας από μονοπάτι (video)
- Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Παραδοχή πρώην Αμερικανού πρέσβη: «Λυπάμαι, το Ιράν ξέρει καλύτερα τη διπλωματία από τη χώρα μου» – Η τακτική «Μοχάμεντ Άλι»
- Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
- Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
- Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Επιβλητική η «Ένωση», ακόμη πιο κοντά στον τίτλο (vid)
