Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα του δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, ο 56χρονος συλληφθείς, στις 12:48, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Επιβλήθηκε και πρόστιμο στον συλληφθέντα

Κατά τις ίδιες πηγές, η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος ήταν άμεση και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι χθες Σάββατο, 18 Απριλίου, σημειώθηκαν δύο ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε Κιάτο και Αιγιαλεία, για πυρκαγιές που προκλήθηκαν, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο στους συλληφθέντες από την πυροσβεστική υπηρεσία.