Ιράν: Και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επιθέσεις τον Μάρτιο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Αποκαλύπτεται ότι, εκτός των ΗΑΕ, και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ιράν όσο διαρκούσε ο πόλεμος εναντίον του από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμους—μυστικούς ως τώρα—αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης από την 28η Φεβρουαρίου, αποκάλυψε χθες Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο δυο «δυτικούς αξιωματούχους» ενημερωμένους σχετικά με τον φάκελο, καθώς και δυο πηγές του στην κυβέρνηση του Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Brian Snyder, επάνω, μαχητικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας).
Οι επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του Ιράν εξαπολύθηκαν σε «αντίποινα» για ιρανικά πλήγματα
Οι σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στα τέλη Μαρτίου, σε «αντίποινα» για ιρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, σηματοδοτούν την πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται γνωστό πως το βασίλειο επιτέθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν είναι σαφές ποιοι ήταν οι στόχοι.
Οταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ δεν έκανε σαφές αν όντως έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έδωσε καμιά συνέχεια όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters.
Και τα ΗΑΕ
Η Σαουδική Αραβία, που έχει στενή σχέση με τις ΗΠΑ, βασίζεται στον αμερικανικό στρατό για την προστασία του, αλλά ο πόλεμος των 10 εβδομάδων έδειξε ότι το βασίλειο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις που τρύπησαν την αντιπυραυλική ομπρέλα.
Τα ΗΑΕ επίσης διεξήγαγαν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, ανέφερε προχθές Δευτέρα η Wall Street Journal.
Η εμπλοκή των δυο βασιλείων αποκαλύπτει ότι στην πορεία, ο πόλεμος προσέλαβε περιφερειακό χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ
