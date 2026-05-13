Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Ναμπατία. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μέλη της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ανάμεσα στα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων βρίσκονται ένα παιδί, μια γυναίκα και δύο μέλη της Πολιτικής Προστασίας

Today, the Israeli air force continued to indiscriminately bomb Lebanese towns and villages. In Nabatieh, paramedics Hussein Jaber and Ahmad Noura were working to rescue victims when they were struck by an Israeli airstrike,… pic.twitter.com/CMzC0HsDFi — @Suriyak (@Suriyakmaps) May 12, 2026

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης και σύρος υπήκοος.

Footage shows the massive destruction of residential buildings as a result of Israeli airstrikes today on the town of Jibchit in southern Lebanon. pic.twitter.com/aIZ7lmqGTW — Quds News Network (@QudsNen) May 12, 2026

Τέσσερις άμαχοι (μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδί) σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Μπιντ Τζμπέιλ.

🇱🇧⚡️🇮🇱 Barbaric Israeli Bombardment Reduces Bint Jbeil’s Historic Kasbah to Rubble in Vicious Assault on Southern Lebanon pic.twitter.com/tU5MkhuaEZ — PAryan 8🪽8 (@RebelGoy88) May 12, 2026

Εκατοντάδες νεκροί

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ