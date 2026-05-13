Δικαστής δολοφονήθηκε στον Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με το Περού, εν μέσω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επέβαλε στην περιοχή η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσε το συμβούλιο δικαστών (στη φωτογραφία, επάνω, από expreso.ec, η δολοφονηθείσα δικαστής Λέιντι Πατσάρ, με φόντο τον τόπο της εκτέλεσής της).

Ο φόνος αποτελεί «σοβαρή επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου στον Ισημερινό», στηλίτευσε ο θεσμός σε ανακοίνωσή του.

Η βία κάθε άλλο παρά αποκλιμακώνεται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρά την ολοένα πιο αυστηρή πολιτική του προέδρου Νομπόα, ο οποίος επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε διάφορες περιοχές της χώρας, που επέτρεψε την εφαρμογή απαγορεύσεων νυχτερινής κυκλοφορίας και την ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους.

Η Λέιντι Πατσάρ, που είχε δεχτεί απειλές, δολοφονήθηκε τη Δευτέρα, ενώ μετέβαινε με αυτοκίνητο σε κλειστό γήπεδο, χωρίς τους δυο σωματοφύλακές της, σύμφωνα με την αστυνομία στη Ματσάλα, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

🚨 A pesar de tener custodia asignada por reiteradas amenazas de muerte, se confirmó que la magistrada Lady Pachar fue interceptada por sicarios sin su escolta. La Policía investiga la injustificada ausencia de uno de sus custodios. 💻 https://t.co/VRxtX0oPPQ pic.twitter.com/1WDp72fVK3 — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) May 12, 2026

Η Ματσάλα είναι η πρωτεύουσα της παραθαλάσσιας επαρχίας Ελ Ορο, που σπαράσσεται από τη βία· η επαρχία γειτονεύει με το Περού, τη χώρα με τις μεγαλύτερες καλλιέργειας κόκας—τα φύλλα της οποίας αποτελούν την πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης—στον κόσμο, πίσω μόνο από την Κολομβία.

Κέντρο συμμοριών

Σταδιακά τα τελευταία χρόνια ο Ισημερινός μεταμορφώθηκε σε κέντρο επιχειρήσεων διαφόρων συμμοριών που, συνεργαζόμενες με διεθνή καρτέλ, επιδίδονται στην εξαγωγή κοκαΐνης από την Κολομβία και το Περού μέσω Ειρηνικού και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, ιδίως εκβιάσεις.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Νομπόα προσπαθεί να πατάξει την εγκληματικότητα αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2023 με την επιβολή ιδίως καταστάσεων εξαίρεσης, που όμως επικρίνονται από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος μετέτρεψε τον Ισημερινό, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη νότια Αμερική, στη χώρα που χαρακτηρίζεται η πιο βίαιη στην περιφέρεια: ο δείκτης των ανθρωποκτονιών έφτασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους το 2025, σύμφωνα με το InSight Crime.

Πηγή: ΑΠΕ