Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 23:37

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Διάγγελμα προς τους Καναδούς έκανε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. Σε αυτό επισήμανε ότι οι στενοί δεσμοί του Καναδά με τις ΗΠΑ ήταν κάποτε ένα δυνατό σημείο. Ωστόσο, πρόσθεσε, πλέον έχουν καταστεί αδυναμία. Και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έκανε αυτό το βιντεοσκοπημένο διάγγελμα κρατώντας στα χέρια του ένα μικρό παιχνίδι-στρατιωτάκι. Το στρατιωτάκι απεικόνιζε τον στρατηγό Άιζακ Μπρος, τον Βρετανό στρατιωτικό που πέθανε υπερασπιζόμενος τον Καναδά από μια αμερικανική εισβολή το 1812.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά επαίνεσε επίσης τον ηρωισμό των στρατιωτικών ηγετών που πολέμησαν ενάντια στην αμερικανική εισβολή πριν από περισσότερους από δύο αιώνες.

Εμπορικές και στρατιωτικές απειλές

Δεν είναι σαφές γιατί ο πρωθυπουργός του Καναδά έκανε αυτές τις δηλώσεις τώρα. Ωστόσο, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν επιτεθεί πολλές φορές στον Καναδά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, επέκρινε τον Καναδά ως δύσκολο εμπορικό εταίρο. Ο Καναδάς, ο οποίος στέλνει σχεδόν το 70% των εξαγωγών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται φέτος να επανεξετάσει την τριμερή συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θέλουν σημαντικές αλλαγές στο σύμφωνο.

Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει βαρείς δασμούς στις καναδικές εξαγωγές όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην προσάρτηση του Καναδά και στη μετατροπή του στην 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

«Θα αντιμετωπίσουμε την απειλή»

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, στο διάγγελμά του, είπε ότι ο Καναδάς δεν μπορεί να ελέγξει την αναστάτωση που προέρχεται από τους γείτονές του στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να στοιχηματίσει το μέλλον της χώρας στην ελπίδα ότι αυτή θα σταματήσει ξαφνικά.

«Η σημερινή κατάσταση μοιάζει μοναδική, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει απειλές σαν κι αυτή στο παρελθόν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά, αναφερόμενος στον Μπροκ και σε αρκετές άλλες καναδικές ιστορικές προσωπικότητες. Μία από αυτές ήταν ο αρχηγός Τεκάμσε, ο οποίος ένωσε τα αυτόχθονα έθνη στις Μεγάλες Λίμνες για να αντισταθούν στην επέκταση των ΗΠΑ το 1812.

Ο φιλελεύθερος Μαρκ Κάρνεϊ εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή στις πρόσφατες εκλογές. Και σε ομιλία του είπε ότι η εκλογική νίκη θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συχνές παρεμβάσεις

Ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε, στο διάγγελμά του, ότι σχεδιάζει να απευθύνεται τακτικά στους Καναδούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα τους ενημερώνει για το τι κάνει η κυβέρνησή του αναφορικά με την ανάπτυξη της οικονομίας του Καναδά και την υπεράσπιση της κυριαρχίας του.

«Είναι η χώρα μας, είναι το μέλλον μας, ανακτούμε τον έλεγχο», είπε.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Τέμπη 3 χρόνια μετά 19.04.26

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Δεν του… πάει ο Απρίλης

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Pall Mall Gazette 19.04.26

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

