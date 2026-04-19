Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Διάγγελμα προς τους Καναδούς έκανε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. Σε αυτό επισήμανε ότι οι στενοί δεσμοί του Καναδά με τις ΗΠΑ ήταν κάποτε ένα δυνατό σημείο. Ωστόσο, πρόσθεσε, πλέον έχουν καταστεί αδυναμία. Και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έκανε αυτό το βιντεοσκοπημένο διάγγελμα κρατώντας στα χέρια του ένα μικρό παιχνίδι-στρατιωτάκι. Το στρατιωτάκι απεικόνιζε τον στρατηγό Άιζακ Μπρος, τον Βρετανό στρατιωτικό που πέθανε υπερασπιζόμενος τον Καναδά από μια αμερικανική εισβολή το 1812.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά επαίνεσε επίσης τον ηρωισμό των στρατιωτικών ηγετών που πολέμησαν ενάντια στην αμερικανική εισβολή πριν από περισσότερους από δύο αιώνες.

During the Global Financial Crisis, when there was a real risk of panic, I developed a practice called ‘forward guidance.’ The situation we find ourselves in today demands the same. Watch the full video on YouTube: https://t.co/bK1qYCRgqV pic.twitter.com/FUqqlrsCuI — Mark Carney (@MarkJCarney) April 19, 2026

Εμπορικές και στρατιωτικές απειλές

Δεν είναι σαφές γιατί ο πρωθυπουργός του Καναδά έκανε αυτές τις δηλώσεις τώρα. Ωστόσο, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν επιτεθεί πολλές φορές στον Καναδά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, επέκρινε τον Καναδά ως δύσκολο εμπορικό εταίρο. Ο Καναδάς, ο οποίος στέλνει σχεδόν το 70% των εξαγωγών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται φέτος να επανεξετάσει την τριμερή συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θέλουν σημαντικές αλλαγές στο σύμφωνο.

Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει βαρείς δασμούς στις καναδικές εξαγωγές όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην προσάρτηση του Καναδά και στη μετατροπή του στην 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

«Θα αντιμετωπίσουμε την απειλή»

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, στο διάγγελμά του, είπε ότι ο Καναδάς δεν μπορεί να ελέγξει την αναστάτωση που προέρχεται από τους γείτονές του στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν μπορεί να στοιχηματίσει το μέλλον της χώρας στην ελπίδα ότι αυτή θα σταματήσει ξαφνικά.

«Η σημερινή κατάσταση μοιάζει μοναδική, αλλά έχουμε αντιμετωπίσει απειλές σαν κι αυτή στο παρελθόν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά, αναφερόμενος στον Μπροκ και σε αρκετές άλλες καναδικές ιστορικές προσωπικότητες. Μία από αυτές ήταν ο αρχηγός Τεκάμσε, ο οποίος ένωσε τα αυτόχθονα έθνη στις Μεγάλες Λίμνες για να αντισταθούν στην επέκταση των ΗΠΑ το 1812.

Ο φιλελεύθερος Μαρκ Κάρνεϊ εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή στις πρόσφατες εκλογές. Και σε ομιλία του είπε ότι η εκλογική νίκη θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συχνές παρεμβάσεις

Ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε, στο διάγγελμά του, ότι σχεδιάζει να απευθύνεται τακτικά στους Καναδούς τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα τους ενημερώνει για το τι κάνει η κυβέρνησή του αναφορικά με την ανάπτυξη της οικονομίας του Καναδά και την υπεράσπιση της κυριαρχίας του.

«Είναι η χώρα μας, είναι το μέλλον μας, ανακτούμε τον έλεγχο», είπε.