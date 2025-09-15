Βουλή: Ξεκινούν με εκλογή προεδρείου οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έτοιμη να ανοίξει την αυλαία των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει σε πολιτικό και όχι ποινικό επίπεδο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκκινώντας από το μακρινό 1998 και καταλήγοντας στα βοσκοτόπια και τις επιχορηγήσεις, είναι η Βουλή.

H εξεταστική συγκαλείται για πρώτη φορά σε Σώμα προκειμένου να εκλέξει προεδρείο και να συζητήσει διαδικαστικά ζητήματα για την πορεία των εργασιών της αλλά και ενδεχομένως τη σύνθεσή της, καθώς δεν αποκλείεται να κατατεθούν προτάσεις για την εξαίρεση συγκεκριμένων προσώπων.

Σκοπός της πλειοψηφίας είναι όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν σύντομα και σε καμία περίπτωση να μην ξεπεράσουν τους 3 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται οι συνεδριάσεις που θα είναι δημόσιες και θα καλύπτονται από το κανάλι της Βουλής, να γίνονται 3 φορές την εβδομάδας (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη).

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει συμψηφισμούς

Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει συμψηφισμούς και θα προσπαθήσει να αναδείξει τη διαχρονικότητα του προβλήματος των κοινοτικών επιδοτήσεων ασχέτως του ότι η ίδια κυβερνά ήδη 6 χρόνια.

Την ίδια στιγμή όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάντασμα της δικογραφίας που περιλαμβάνει αποκαλυπτικούς και άκρως προκλητικούς διαλόγους μεταξύ στελεχών, πολιτευτών και παραγόντων που καταδεικνύουν ένα ζοφερό περιβάλλον γεμάτο εξυπηρετήσεις και παρατυπίες. Το δύσκολο έργο της συμμετοχής στο προεδρείο της εξεταστικής θα αναλάβουν ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, η Μαρία Συρεγγέλα και η Ιωάννα Λυτρίβη, πρόσωπα δηλαδή που δεν έχουν προκαλέσει με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Και αυτό παρότι πιθανότατα θα χρειαστεί να εξηγήσουν πειστικά και δημόσια τους λόγους που θα αποκλείσουν κρίσιμους μάρτυρες ή θα αρνηθούν να ζητήσουν έγγραφα για τη λειτουργία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επιτροπή θα ξεκινήσει τις εργασίες της αναζητώντας πολιτικές στο 1998 και θα φτάσει προς το τέλος στη περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η νέα δικογραφία

Ωστόσο, μπορεί να λάβει νέες και επικίνδυνες για την κυβέρνηση κατευθύνσεις εφόσον φτάσει στη Βουλή η νέα δικογραφία που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, περιλαμβάνει νέα πολιτικά πρόσωπα αναμεμειγμένα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη σε μια υπόθεση- ανοιχτή πληγή στο μαλακό υπογάστριο της κυβέρνησης θεωρείται δεδομένο πως θα μεταφέρει την ένταση εντός της αίθουσας των συνεδριάσεων καθώς η αντιπολίτευση αναμένεται να ζητήσει η έρευνα να επεκταθεί και στη νέα δικογραφία.

Η σύνθεση της επιτροπής

Από την ΚΟ της ΝΔ μέλη της επιτροπής είναι οι: Διονύσιος Ακτύπης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπυρίδων Κουλκουδίνας, Μακάριος Λαζαρίδης, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχαήλ Λιβανός, Ιωάννα Λυτρίβη, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Μαρία Συρεγγέλα, Φίλιππος Φόρτωμας

Από το ΠΑΣΟΚ μέλη της επιτροπής είναι οι: Ελένη-Μαρία (Μιλένα) Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέλη θα είναι οι: Βασίλειος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κωνσταντίνος Μπάρκας. Από τον ΚΚΕ θα συμμετέχουν ο Νίκος Καθαρανασόπουλος και η Διαμάντω Μανωλάκου, από την ΕΛΛΥΣΗΣ, ο Κώστας Μπούμπας, από τη ΝΕΑΡ ο Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, ο Νίκος Βρεττός από τη Νίκη, ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση αλλά και ο Ανεξάρτητος Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Υπενθυμίζεται πως η εξεταστική σε αντίθεση με την προανακριτική διερευνά πολιτικές ευθύνες και δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες σε πρόσωπα. Ωστόσο, απολαμβάνει τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και μπορεί να οδηγήσει σε συγκρότηση προανακριτικής που διερευνά και αποδίδει ποινικές ευθύνες.