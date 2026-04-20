Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Αυστρία, αφότου γονέας διαπίστωσε ότι βάζο με παιδική τροφή σε πουρέ περιείχε ποντικοφάρμακο. Ευτυχώς, το μωρό δεν είχε καταναλώσει την τροφή.

Η αστυνομία στην περιοχή του Μπούργκενλαντ δήλωσε ότι το βάζο προφανώς είχε παραβιαστεί μετά την παραγωγή και σφράγισή του. Οι αρχές πιστεύουν ότι τουλάχιστον ένα ακόμη βάζο με δηλητηριασμένη τροφή κυκλοφορεί και έχουν εκδώσει οδηγίες ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αναγνωρίζουν τα παραβιασμένα βάζα.

Σύμφωνα με τις αρχές, παραβιασμένα βάζα είχαν επίσης κατασχεθεί στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. Υπάρχει η υπόνοια ότι πίσω από το δηλητηριασμένο βάζο κρύβεται προσπάθεια εκβιασμού της εταιρείας.

Εγκληματική ενέργεια

Το Σάββατο, η γερμανική εταιρεία HiPP, που παράγει τις βρεφικές τροφές, ανακάλεσε ολόκληρη την γκάμα των πουρέδων σε βάζα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ Spar στην Αυστρία. Προειδοποίησε όσους τα αγόρασαν, ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι δυνητικά «απειλητική για τη ζωή».

Επισήμανε επίσης ότι η ανάκληση των βάζων βρεφικής τροφής «δεν οφειλόταν σε ελάττωμα προϊόντος ή ποιότητας εκ μέρους μας». Υποστήριξε ότι τα βάζα είχαν φύγει από το εργοστάσιό της σε «άριστη κατάσταση».

«Η ανάκληση σχετίζεται με εγκληματική πράξη που διερευνάται από τις αρχές», ανέφερε στην ιστοσελίδα της.

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ποινικών ερευνών, κατασχέθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις παραποιημένων βάζων βρεφικής τροφής HiPP – όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην Αυστρία, τώρα και στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

«Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν, κατόπιν εξέτασης αυτών των βάζων, ότι περιείχαν ποντικοφάρμακο».

Η Spar έχει επίσης αφαιρέσει τις βρεφικές τροφές της μάρκας από τα καταστήματά της σε άλλες χώρες ως προληπτικό μέτρο.

Οι αυστριακές αρχές έχουν πει στους καταναλωτές να προσέχουν για κατεστραμμένα ή ανοιχτά καπάκια, χαμένη σφραγίδα ασφαλείας, ασυνήθιστη ή αλλοιωμένη οσμή ή λευκό αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο στο κάτω μέρος του γυάλινου βάζου.