Απανωτά είναι τα χτυπήματα στην κυβέρνηση των «αρίστων» τις τελευταίες ημέρες εντός και εκτός από τη Βουλή. Την εβδομάδα που μας πέρασε η υπόθεση Λαζαρίδη σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον ενώ «ζωντανά» παρέμειναν τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του πρωθυπουργού να αλλάξει την ατζέντα.

Το Μαξίμου αναζητά εναγωνίως μία οδό διαφυγής

Η καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη έδωσε τη «χαριστική βολή» και πριν εκπνεύσει η εβδομάδα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού υπέβαλε την παραίτησή του (με αιχμές) παρά την κυβερνητική κάλυψη που είχε όλα αυτό το διάστημα.

Η ώρα της Ολομέλειας

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης -που στη Βουλή την Πέμπτη (16/04) αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στον «πώς τον λένε» Ντίλιαν- σήμερα δεν βρήκε κουβέντα να πει για την παραίτηση Λαζαρίδη ενώ έστειλε μήνυμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της ψηφοφορίας της Τετάρτης (22/04) για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τότε έχει αποφασιστεί να διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11 (+2) βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δικογραφίες για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διευθέτησης θεμάτων παραγωγών και κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει και θα γνωμοδοτήσει και για τους δύο άλλους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή. Έτσι, και οι 13 αιτήσεις ασυλίας θα εισαχθούν μαζί στην Ολομέλεια για την τελική λήψη απόφασης.

Οι αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Μια ωραία ατμόσφαιρα

Και ενώ αυτά πρόκειται να συμβούν στη Βουλή η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν πρόκειται να περάσει «σβηστή» καθώς για πολλούς ισοδυναμεί με αποπομπή που πυροδοτεί έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση, η οποία δέχεται κατά ριπάς τα βέλη της αντιπολίτευσης.

Όσο για τον ίδιο τον κ. Λαζαρίδη «το φυσάει και δεν κρυώνει». Καταφέρθηκε κατά της Ντόρας Μπακογιάννη -αναδημοσιεύοντας στο X ανάρτηση γαλάζιου λογαριασμού- όπου την καλούσε… «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της» επιβεβαιώνοντας πως έχουμε να κάνουμε με… μια ωραία ατμόσφαιρα.

Αντιδράσεις προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας την παραίτηση Λαζαρίδη, επισήμανε ότι «υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός», καθώς «σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε», ρωτώντας «τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;». Από την πλευρά του το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας «καθυστερημένη» την παραίτηση, συμπλήρωσε πως «σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το ‘πτυχίο’ στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής».

Δ. Μαρκόπουλος: Διαθέτω πτυχίο

Και ενώ ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε retweet ο «γαλάζιος» Δημήτρης Μαρκόπουλος έκανε tweet θέλοντας να απαντήσει στις «ανυπόστατες» φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου.

«Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας. Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων», έγραψε με την αμφισβήτηση στα «γαλάζια» πτυχία να έχει «χτυπήσει κόκκινο».

Κι όλα αυτά μετά τη νέα έρευνα για κατασκοπεία, την απόφαση βόμβα του πλημμελειοδικείου για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν που δείχνουν… Μέγαρο Μαξίμου και την αποκάλυψη του «Βήματος» που επιβεβαιώνουν τις επίσημες σχέσεις κράτους και Intellexa.