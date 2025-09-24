Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Σε θέση άμυνας εξακολουθεί να βρίσκεται η κυβέρνηση για τα Τέμπη και όχι μόνο. Το Μαξίμου επιμένει να πετάει το μπαλάκι στη δικαιοσύνη σχετικά με το αίτημα συγγενών θυμάτων για εκταφή, συγκεντρώνοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης που ανεβάζει τους τόνους και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα βάλλουν κατά κυβέρνησης και για τον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Για τα θέματα αυτά μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ο Θανάσης Γλαβίνας από το ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Για τα Τέμπη

Ειδικότερα, ο κ. Πέτσας, αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, επέμεινε ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα για εκταφή.

«Από όσο έχω ενημερωθεί σχετικό αίτημα για εκταφή δεν έχει υποβληθεί. Από εκεί και πέρα, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, αν υποβληθεί θα πρέπει να το δει κανείς θετικά. Καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις που είσαι ότι δεν επηρεάζεται η διαδικασία της ανάκρισης και μπορεί να υποβληθεί ένα αίτημα ανεξάρτητα από το αν είχε υποβληθεί στο παρελθόν, ακόμα και στο ακροατήριο.

Έχουμε δει στο παρελθόν συγκεκριμένες κινήσεις για να υπάρχουν καθυστερήσεις, το έχουμε δει, για πολιτική εκμετάλλευση και για όσους ωφελούνται από την καθυστέρηση και την σκόνη.

Πολιτικές δυνάμεις που στο παρελθόν εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση ακραία, δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από εκεί και πέραυπάρχουν και άλλοι. Πραγματικά, ανθρώπινα από τις ανακοινώσεις που είδαμε, δεν υπάρχει αίτημα. Εάν υποβληθεί θα το δω θετικά, αλλά είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, όχι στα χέρια βουλευτών και κυβέρνησης», ανέφερε.

Ο κ. Γλαβίνας σημείωσε: «Βλέπω μια υποκριτική στάση της κυβέρνησης, που λέει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να παρέμβει, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Σε αυτό συμφωνούμε. Η κυβέρνηση όμως δεν έχει λόγια; Δεν μπορεί να δείξει την πρόθεσή της; Πώς έχει παρέμβει σε άλλα ζητήματά άλλες τόσες φορές, διά του υπ. Δικαιοσύνης σε ζητήματα δικαιοσύνης. Κατά τρόπο που είχε προξενήσει μεγάλη εντύπωση και οργή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχε την ανθρωπιά-ευαισθησία ώστε να το κάνει και σε αυτή την περίπτωση; Έπρεπε η κυβέρνηση να μπει μπροστά, όχι να παρέμβει στην δικαιοσύνη αλλά να μιλήσει με τρόπου να υπάρχουν οι δίοδοι επικοινωνίας και να στηρίξει το αίτημα. Θα μπορούσαν όχι να παρέμβουν αλλά να εκφράσουν την στήριξη τους για το αίτημα».

Με την σειρά του ο κ. Γιάννουλης τόνισε: «Αρχικά θέλω να σας πω ότι νιώθω πολύ άβολα που αυτή η συζήτηση γίνεται μεταξύ πολιτικών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει μέσω επιστολής από τον κ. Ντογιάκο, να επισπεύσει τις ανακριτικές διαδικασίες για τα Τέμπη, εάν αυτό δεν αποτελεί προτροπή, η δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκλάβει – όπως είπε ο κ. Φλωρίδης – την παράγραφο που ο κ. Ρούτσι περιγράφει το πρόβλημα, ως αίτημα και να προχωρήσει. Είναι ανέντιμο πολιτικά να παίρνει η μπάλα όλους και να λέει ο κ. Πέτσας ότι κάποιοι δε θέλουν να ξεκινήσει η δίκη κτλ. δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη Γη πλην αυτών που έχουν σημαντική κομματική ιδιοτέλεια, που να μετατρέπουν αυτή την τραγωδία σε πολιτικό εργαλείο. Έχει υπάρξει παρέμβαση πρωθυπουργού στην υπόθεση».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρώην υποψήφια με την ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου την περιουσία της οποίας έχει δεσμεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυνα Μαύρου Χρήματος, ο κ. Πέτσας ανάφερε:

«Για την δέσμευση της περιουσίας της κ. Σεμερτζίδου, να ρωτήσετε τον κ. Βουρλιώτη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Η κ. Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από την θέση που ήταν όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός κατάλογος. Ξεκινάει με τα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχον πολιτικά πρόσωπα όπως όλοι οι πρώην υπουργοί, και είμαι βέβαιος ότι και άνθρωποι που δεν είναι στον κατάλογο σήμερα θα προστεθούν. Ο κατάλογος όταν είναι δυναμικός, εμπλουτίζεται. Εφόσον θα προχωρήσει η διαδικασία και θα υπάρχουν καταθέσεις, θα δει η επιτροπή ποιους μπορεί να καλέσει».

Από την πλευρά του ο κ. Γλαβίνας σημείωσε: «Η συμπεριφορά της κ. Σεμερτζίδου αν πήγε με τη Φεράρι (δημοσιεύματα έλεγαν ότι εμφανίστηκε σε γάμο με το δεσμευμένο αυτοκίνητο) δείχνει κάτι: μία αλαζονεία ότι δεν φοβούνται τίποτα. Έχουν τις πλάτες της εξουσίας και γι΄αυτό δεν είναι στον κατάλογο των μαρτύρων. Υπάρχει εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς την Σεμερτζίδου, τον φραπέ και τον «χασάπη» ή τους κ.κ. Μυλωνάκη και Τυχεροπούλου; Η εξεταστική έχει δικαίωμα να καλέσει όποιον κρίνει και να τον εξετάσει. Έπρεπε από την αρχή αυτά τα πρόσωπα να υπάρχουν στον κατάλογο».

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ο κ. Πέτσας είπε: «Δεν το βλέπω σαν επίδειξη δύναμης για να ακυρώσεις ένα ραντεβού. Αν ήταν πραγματικός ή προσχηματικός ο λόγος θα φανεί τις επόμενες ώρες. Σήμερα καταλαβαίνω δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση, ενδεχομένως μέχρι να αποχωρήσουν οι αντιπροσωπείες το σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να γίνει. Αν δεν γίνει, τότε θεωρώ ότι η ακύρωση του ραντεβού στο παρά 5, δείχνει ενόχληση όσον αφορά στις πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν απαξιώνεται ο πρωθυπουργός από την ακύρωση ενός ραντεβού».

«Προηγήθηκε ένας εμπρηστικός λόγος από την μεριά του κ. Ερντογάν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, μίλησε πολύ άσχημα για την Κύπρο και μίλησε για διχοτόμηση ακόμη μία φορά. Προσπάθησε να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρού. Και λίγες ώρες μετά, ακυρώνεται ένα ραντεβού. Προφανώς δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε. Πάντα είναι χρήσιμο ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Θεωρώ ότι υποβαθμίζει την θέση της Ελλάδας ο Ερντογάν».

Ο κ. Γιαννούλης δήλωσε κλείνοντας: «κανείς δεν χαίρεται με την εξέλιξη». Κάνοντας λόγο για προχειρότητα και ερασιτεχνικούς χειρισμούς είπε ότι δεν πρέπει «να δίνουμε έμφαση σε κάτι που δεν είναι τόσο ασφαλές όπως η συνάντηση. Μετά την ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ που στην ουσία απείλησε με πόλεμο την Ελλάδα αν κάνει το καλώδιο. Απείλησε την ΕΕ και ήρθε σε απόλυτο συγχρωτισμό με τον Ντ. Τραμπ για την αποδόμηση του ΟΗΕ».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA