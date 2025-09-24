newspaper
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:20

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Spotlight

Σε θέση άμυνας εξακολουθεί να βρίσκεται η κυβέρνηση για τα Τέμπη και όχι μόνο. Το Μαξίμου επιμένει να πετάει το μπαλάκι στη δικαιοσύνη σχετικά με το αίτημα συγγενών θυμάτων για εκταφή, συγκεντρώνοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης που ανεβάζει τους τόνους και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα βάλλουν κατά κυβέρνησης και για τον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Για τα θέματα αυτά μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ο Θανάσης Γλαβίνας από το ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

Για τα Τέμπη

Ειδικότερα, ο κ. Πέτσας, αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, επέμεινε ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα για εκταφή.

«Από όσο έχω ενημερωθεί σχετικό αίτημα για εκταφή δεν έχει υποβληθεί. Από εκεί και πέρα, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, αν υποβληθεί θα πρέπει να το δει κανείς θετικά. Καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις που είσαι ότι δεν επηρεάζεται η διαδικασία της ανάκρισης και μπορεί να υποβληθεί ένα αίτημα ανεξάρτητα από το αν είχε υποβληθεί στο παρελθόν, ακόμα και στο ακροατήριο.

Έχουμε δει στο παρελθόν συγκεκριμένες κινήσεις για να υπάρχουν καθυστερήσεις, το έχουμε δει, για πολιτική εκμετάλλευση και για όσους ωφελούνται από την καθυστέρηση και την σκόνη.

Πολιτικές δυνάμεις που στο παρελθόν εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση ακραία, δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από εκεί και πέραυπάρχουν και άλλοι. Πραγματικά, ανθρώπινα από τις ανακοινώσεις που είδαμε, δεν υπάρχει αίτημα. Εάν υποβληθεί θα το δω θετικά, αλλά είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, όχι στα χέρια βουλευτών και κυβέρνησης», ανέφερε.

Ο κ. Γλαβίνας σημείωσε: «Βλέπω μια υποκριτική στάση της κυβέρνησης, που λέει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να παρέμβει, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Σε αυτό συμφωνούμε. Η κυβέρνηση όμως δεν έχει λόγια; Δεν μπορεί να δείξει την πρόθεσή της; Πώς έχει παρέμβει σε άλλα ζητήματά άλλες τόσες φορές, διά του υπ. Δικαιοσύνης σε ζητήματα δικαιοσύνης.  Κατά τρόπο που είχε προξενήσει μεγάλη εντύπωση και οργή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχε την ανθρωπιά-ευαισθησία ώστε να το κάνει και σε αυτή την περίπτωση; Έπρεπε η κυβέρνηση να μπει μπροστά, όχι να παρέμβει στην δικαιοσύνη αλλά να μιλήσει με τρόπου να υπάρχουν οι δίοδοι επικοινωνίας και να στηρίξει το αίτημα. Θα μπορούσαν όχι να παρέμβουν αλλά να εκφράσουν την στήριξη τους για το αίτημα».

Με την σειρά του ο κ. Γιάννουλης τόνισε: «Αρχικά θέλω να σας πω ότι νιώθω πολύ άβολα που αυτή η συζήτηση γίνεται μεταξύ πολιτικών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητήσει μέσω επιστολής από τον κ. Ντογιάκο, να επισπεύσει τις ανακριτικές διαδικασίες για τα Τέμπη, εάν αυτό δεν αποτελεί προτροπή, η δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκλάβει – όπως είπε ο κ. Φλωρίδης – την παράγραφο που ο κ. Ρούτσι περιγράφει το πρόβλημα, ως αίτημα και να προχωρήσει. Είναι ανέντιμο πολιτικά να παίρνει η μπάλα όλους και να λέει ο κ. Πέτσας ότι κάποιοι δε θέλουν να ξεκινήσει η δίκη κτλ. δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη Γη πλην αυτών που έχουν σημαντική κομματική ιδιοτέλεια, που να μετατρέπουν αυτή την τραγωδία σε πολιτικό εργαλείο. Έχει υπάρξει παρέμβαση πρωθυπουργού στην υπόθεση».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρώην υποψήφια με την ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου την περιουσία της οποίας έχει δεσμεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυνα Μαύρου Χρήματος, ο κ. Πέτσας ανάφερε:

«Για την δέσμευση της περιουσίας της κ. Σεμερτζίδου, να ρωτήσετε τον κ. Βουρλιώτη. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Η κ. Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από την θέση που ήταν όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός  κατάλογος. Ξεκινάει με τα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχον πολιτικά πρόσωπα όπως όλοι οι πρώην υπουργοί, και είμαι βέβαιος ότι και άνθρωποι που δεν είναι στον κατάλογο σήμερα θα προστεθούν. Ο κατάλογος όταν είναι δυναμικός, εμπλουτίζεται. Εφόσον θα προχωρήσει η διαδικασία και θα υπάρχουν καταθέσεις, θα δει η επιτροπή ποιους μπορεί να καλέσει».

Από την πλευρά του ο  κ. Γλαβίνας σημείωσε: «Η συμπεριφορά της κ. Σεμερτζίδου αν πήγε με τη Φεράρι (δημοσιεύματα έλεγαν ότι εμφανίστηκε σε γάμο με το δεσμευμένο αυτοκίνητο) δείχνει κάτι: μία αλαζονεία ότι δεν φοβούνται τίποτα. Έχουν τις πλάτες της εξουσίας και γι΄αυτό δεν είναι στον κατάλογο των μαρτύρων. Υπάρχει εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς την Σεμερτζίδου, τον φραπέ και τον «χασάπη» ή τους κ.κ. Μυλωνάκη και Τυχεροπούλου; Η εξεταστική έχει δικαίωμα να καλέσει όποιον κρίνει και να τον εξετάσει. Έπρεπε από την αρχή αυτά τα πρόσωπα να υπάρχουν στον κατάλογο».

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ο κ. Πέτσας είπε: «Δεν το βλέπω σαν επίδειξη δύναμης για να ακυρώσεις ένα ραντεβού. Αν ήταν πραγματικός ή προσχηματικός ο λόγος θα φανεί τις επόμενες ώρες. Σήμερα καταλαβαίνω δεν μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση, ενδεχομένως μέχρι να αποχωρήσουν οι αντιπροσωπείες το σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να γίνει. Αν δεν γίνει, τότε θεωρώ ότι η ακύρωση του ραντεβού στο παρά 5, δείχνει ενόχληση όσον αφορά στις πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν απαξιώνεται ο πρωθυπουργός από την ακύρωση ενός ραντεβού».

«Προηγήθηκε ένας εμπρηστικός λόγος από την μεριά του κ. Ερντογάν  στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, μίλησε πολύ άσχημα για την Κύπρο και μίλησε για διχοτόμηση ακόμη μία φορά. Προσπάθησε να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρού. Και λίγες ώρες μετά, ακυρώνεται ένα ραντεβού. Προφανώς δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε. Πάντα είναι χρήσιμο ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Θεωρώ ότι υποβαθμίζει την θέση της Ελλάδας ο Ερντογάν».

Ο κ. Γιαννούλης δήλωσε κλείνοντας: «κανείς δεν χαίρεται με την εξέλιξη». Κάνοντας λόγο για προχειρότητα και ερασιτεχνικούς χειρισμούς είπε ότι δεν πρέπει «να δίνουμε έμφαση σε κάτι που δεν είναι τόσο ασφαλές όπως η συνάντηση. Μετά την ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ που στην ουσία απείλησε με πόλεμο την Ελλάδα αν κάνει το καλώδιο. Απείλησε την ΕΕ και ήρθε σε απόλυτο συγχρωτισμό με τον Ντ. Τραμπ για την αποδόμηση του ΟΗΕ».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπές – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Αρχίζει και πάλι η δίκη για τις υποκλοπές – Στο εδώλιο οι 4 επιχειρηματίες που είχαν σχέση με το Predator

Μετά από σχεδόν δίμηνη διακοπή αρχίζει και πάλι η δίκη για το σκάνδαλο του Predator. Οι καθυστερήσεις στη μετάφραση του θεσπίσματος, οι στόχοι των παρακολουθήσεων και τα κενά στην έρευνα της δικαιοσύνης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά
in Confidential 24.09.25

Ο Ερντογάν τον έχει στο «αναμείνατε», ο λαός στο «μάλλον πολύ μείνατε», η αντιπολίτευση μόνη παρηγοριά καθώς από τη μετριότητα δεν ξεκουνά

Για τον Ερντογάν δεν είναι προτεραιότητα η συνάντηση με Μητσοτάκη, για την αντιπολίτευση, προφανώς, το να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει, για τον λαό όμως επείγει να βρει εναλλακτική για να αλλάξει η πολιτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρμισε: «Καμπανάκια» από το Συμβούλιο της Ευρώπης – «Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ»
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

«Καμπανάκια» από το Συμβούλιο της Ευρώπης - «Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ»

Υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα λέει ο Γκέρχαρντ Έρμισερ, πρόεδρος της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση
Τι απαντά 24.09.25

Πολύ δύσκολα συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Κυβερνητική πηγή για την ακύρωση

Κυβερνητική πηγή λέει για τη συνάντηση ότι «κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες, κάποια άλλη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν»

Σύνταξη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Πειραιάς: Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο – Ακινητοποιημένο στο λιμάνι το πλοίο Blue Star Chios
Πειραιάς 24.09.25

Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο - Ακινητοποιημένο στο λιμάνι λόγω απεργίας το Blue Star Chios

Το πλοίο «δεν θα φύγει από τον Πειραιά» λέει η ΠΕΜΕΝ που κήρυξε 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
