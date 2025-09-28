ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων
Οι διάλογοι μεταξύ Μπαμπασίδη και Κατσαούνου που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτικοί, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.
Νέα πυρά στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, σημειώνοντας ότι το Μαξίμου «όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων».
Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει: «Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον Πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων.
Το ΠΑΣΟΚ ρωτά επίσης πότε θα σπάσουν τον «όρκο σιωπής», οι Μυλωνάκης και Μπουκώρος
Δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι «ο άνθρωπος μας» για τον οποίο συζητούν και «πήρε έξι χιλιάρικα»;
Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον «όρκο σιωπής»;»
