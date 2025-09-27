newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
Πολιτική Γραμματεία 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:34

ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

«Για δεύτερη ημέρα περιμένουμε απαντήσεις από τους κυρίους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφορικά με τα ερωτήματα που έθεσε το Κίνημα για τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη.

«Το Μαξίμου θα απαντήσει για τον βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα;»

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι αναμένει απαντήσεις από τη Νέα Δημοκρατία «και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «χθες στο δελτίο του Kontra, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Κακκαβάς αποκάλυψε ότι, από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία για μαϊμού επιδοτήσεις προς συγγενικά πρόσωπα βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρέα του κ. Μπαμπασίδη που ακούγεται στις συνακροάσεις και είναι μάλιστα αυτή που δίνει στοιχεία στην οικονομική αστυνομία».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι «αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα: Πώς και γιατί παραμένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο; Πώς διασφαλίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι συμβάλλουν στη διαλεύκανση των ερευνών και δεν παρεμποδίζουν το έργο της δικαιοσύνης;».

«Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει για τον βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα; Είναι η δεύτερη ημέρα που περιμένουμε απαντήσεις απο τους κύριους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο. Γιατί τέτοια αφωνία;» καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο
Πολιτική 26.09.25

O Σαλμάς τους κάρφωσε, ο Μπουκώρος σωπαίνει και ο Μυλωνάκης βρίσκεται (ξανά) στο στόχαστρο

Ο ρόλος του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση των επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον έδωσε στεγνά και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ. Μάριος Σαλμάς επικαλούμενους μαρτυρία του έτερου βουλευτή κ. Μπουκώρου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

Μήνυμα Βενιζέλου για τις εκταφές των νεκρών από τα Τέμπη: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

Σαφές μήνυμα για όσους παριστάνουν τον Κρέοντα στην υπόθεση της εκταφής των σορών θυμάτων από τα Τέμπη έστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Μπάσκετ 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

Σύνταξη
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει
Ρόδος 27.09.25

Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει

Ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, περιγράφοντας πώς το περιστατικό τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του

Σύνταξη
Κάμερες: Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής – Πού θα βρίσκονται οι 388 συσκευές
Ελλάδα 27.09.25

Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής - Πού θα βρίσκονται οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, όπως στη Συγγρού και στην Ποσειδώνος, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία για να τοποθετηθούν οι κάμερες

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 27.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης

Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»

Μόνο μεμονωμένα θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε στο γήπεδο του Παναιτωλικού για το κυριακάτικο ματς, αφού η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25

Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές - Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανησυχία 27.09.25

Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη - 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο