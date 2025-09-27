«Για δεύτερη ημέρα περιμένουμε απαντήσεις από τους κυρίους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφορικά με τα ερωτήματα που έθεσε το Κίνημα για τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη.

«Το Μαξίμου θα απαντήσει για τον βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα;»

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι αναμένει απαντήσεις από τη Νέα Δημοκρατία «και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «χθες στο δελτίο του Kontra, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Κακκαβάς αποκάλυψε ότι, από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία για μαϊμού επιδοτήσεις προς συγγενικά πρόσωπα βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρέα του κ. Μπαμπασίδη που ακούγεται στις συνακροάσεις και είναι μάλιστα αυτή που δίνει στοιχεία στην οικονομική αστυνομία».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι «αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα: Πώς και γιατί παραμένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο; Πώς διασφαλίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι συμβάλλουν στη διαλεύκανση των ερευνών και δεν παρεμποδίζουν το έργο της δικαιοσύνης;».

«Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει για τον βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα; Είναι η δεύτερη ημέρα που περιμένουμε απαντήσεις απο τους κύριους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο. Γιατί τέτοια αφωνία;» καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.