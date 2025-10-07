Για «πρωτοφανή απαξίωση της Εξεταστικής Επιτροπής με εντολή Μητσοτάκη» μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γνωρίζαμε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου, σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα». Αυτό ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λόγο για «πρωτοφανή απαξίωσή της» διαδικασίας στην εξεταστική επιτροπή και «προσβλητική συμπεριφορά προς τα μέλη της».

«Ο Γρηγόρης Βάρρας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος αποπέμφθηκε από τον Μ. Βορίδη, αρνείται, κατά παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η προσβλητική προς τα μέλη της Επιτροπής συμπεριφορά του κ. Βάρρα, συνιστά μια ακόμα απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει απροκάλυπτα τις μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου», τόνισαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Ο κ. Βάρρας φαίνεται ότι δεν θα διστάσει να διαπράξει ποινικό αδίκημα για να μην απαντήσει σχετικά με τις ευθύνες των προϊσταμένων του και ειδικά του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον έχει διορίσει στο Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού».

Ακέραια η ευθύνη στον Μητσοτάκη

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, τελείως προσχηματικά και για σαφείς επικοινωνιακούς λόγους, ζητά από τον μάρτυρα να αναθεωρήσει την απόφασή του».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βάρρας είπε ότι καταθέτει σχετικό γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων αλλά και «στικάκι» για γνώση των βουλευτών, και ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις

«Ο κ. Μητσοτάκης φέρει πλέον ακέραια την ευθύνη για τον ευτελισμό των θεσμών και την προστασία όσων συμμετείχαν στο κύκλωμα που καταχράστηκε παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να ενισχύσει τα πελατειακά δίκτυα της ΝΔ.

Παράλληλα, σε απόλυτο συντονισμό με το Μαξίμου, η πλειοψηφία της Εξεταστικής, διά στόματος Μακάριου Λαζαρίδη, παρέπεμψε ξανά στις καλένδες το αυτονόητο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και τη δρομολόγηση της κατάθεσης των «Φραπέ», «Χασάπη», Μπουκώρου, Πιτσιλή, καθώς και ιδιοκτητών ΚΥΔ Κρήτης και Θεσσαλίας», επεσήμαναν και κατέληξαν:

«Το κακοστημένο σίριαλ σε απευθείας μετάδοση προκαλεί την οργή της κοινής γνώμης και του αγροτικού κόσμου καθώς όλα αυτά διαμείβονται, κατά διαβολική «σύμπτωση», μία ημέρα μετά την αποστολή από τον κ. Μυλωνάκη προς την Επιτροπή του περιβόητου υπομνήματος, αποστολέας του οποίου ήταν τελικά ο κ. Βάρρας. Ο οποίος, όμως, φαίνεται ότι δεν θα απαντήσει ποτέ στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής».

Τι κατέθεσε ο Βάρρας

Με την κατάθεση υπομνήματος, βασικά στοιχεία του οποίου ανέγνωσε, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού (12/2022-1/2023).

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε στο θέμα της παρέμβασης Βορίδη στη διακήρυξη για τεχνικό σύμβουλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, σχολιάζοντας όσα έχουν γραφτεί, είπε ότι άκουσε για «κόντρα» με τον κ Βορίδη, «δηλαδή όταν μου ζήτησε την παραίτηση. Χαμογελαστοί φύγαμε […] Και μάλιστα του είπα, και γελάσαμε και οι δύο, ότι είναι ένα βελούδινο διαζύγιο, αυτό το πράγμα είπαμε […] Έτσι φύγαμε. Και διάβασα ότι μάλωσε, ότι πλακώθηκε ότι έγιναν διάφορα πράγματα. Η απάντησή μου είναι λιτή και κατηγορηματική. Ότι, ποτέ, δηλαδή, θέματα, ούτε πιθανής διαφωνίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη δεν ανέφερα στον πρωθυπουργό».

Νωρίτερα, ο κ. Βάρρας, που τόνισε ότι επί ημερών του όλες οι πληρωμές γίνονταν στην ώρα τους και ότι -κατόπιν καταγγελιών- εξέδωσε αυστηρότερη εγκύκλιο για ελέγχους, είπε ότι στην προσπάθειά του να βελτιώσει το σύστημα παροχής υπηρεσιών από τον τεχνικό σύμβουλο, ανέβασε σχετική διακήρυξη, και ότι «υπήρξε παρέμβαση» του τότε υπουργού κ. Βορίδη (για τη διακήρυξη). Όπως είπε ο κ. Βάρρας, (ο κ. Βορίδης) «απαίτησε να την πάμε στο γραφείο του. Ζητούσε διορθώσεις. Απαιτούσε το λόγο για τι και πώς την ανέβασα στην διαβούλευση» είπε ο κ. Βάρρας.

Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βάρρας είπε ότι καταθέτει σχετικό γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων αλλά και «στικάκι» για γνώση των βουλευτών, και ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η θέση του αυτή προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των βουλευτών για «προσβολή στο κοινοβούλιο», ενώ και ο πρόεδρος της επιτροπής, Α. Νικολακόπουλος ανέγνωσε στον μάρτυρα τις συνέπειες της στάσης του με βάση τα σχετικά άρθρα του ΚΠΔ (σ.σ. για λιπομαρτυρία).

Από την πλευρά του, ο κ. Βάρρας είπε ότι «πριν από λίγες μέρες είχαμε την έλευση της αρχιεισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κ. Κοβέσι, η οποία έκανε κάποιες δηλώσεις. Και μέσα σε αυτές τις δηλώσεις, είναι η «ενόχληση» κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ εγώ να προστατεύσω. Και αυτό. Δηλαδή εμένα».

Η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου ο κ. Βάρρας να επανεξετάσει τη στάση του.