newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 07 Οκτωβρίου 2025 | 14:50

ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Spotlight

Για «πρωτοφανή απαξίωση της Εξεταστικής Επιτροπής με εντολή Μητσοτάκη» μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γνωρίζαμε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου, σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα». Αυτό ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λόγο για «πρωτοφανή απαξίωσή της» διαδικασίας στην εξεταστική επιτροπή και «προσβλητική συμπεριφορά προς τα μέλη της».

«Ο Γρηγόρης Βάρρας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος αποπέμφθηκε από τον Μ. Βορίδη, αρνείται, κατά παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η προσβλητική προς τα μέλη της Επιτροπής συμπεριφορά του κ. Βάρρα, συνιστά μια ακόμα απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει απροκάλυπτα τις μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου», τόνισαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Ο κ. Βάρρας φαίνεται ότι δεν θα διστάσει να διαπράξει ποινικό αδίκημα για να μην απαντήσει σχετικά με τις ευθύνες των προϊσταμένων του και ειδικά του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον έχει διορίσει στο Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού».

Ακέραια η ευθύνη στον Μητσοτάκη

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, τελείως προσχηματικά και για σαφείς επικοινωνιακούς λόγους, ζητά από τον μάρτυρα να αναθεωρήσει την απόφασή του».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βάρρας είπε ότι καταθέτει σχετικό γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων αλλά και «στικάκι» για γνώση των βουλευτών, και ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις

«Ο κ. Μητσοτάκης φέρει πλέον ακέραια την ευθύνη για τον ευτελισμό των θεσμών και την προστασία όσων συμμετείχαν στο κύκλωμα που καταχράστηκε παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να ενισχύσει τα πελατειακά δίκτυα της ΝΔ.

Παράλληλα, σε απόλυτο συντονισμό με το Μαξίμου, η πλειοψηφία της Εξεταστικής, διά στόματος Μακάριου Λαζαρίδη, παρέπεμψε ξανά στις καλένδες το αυτονόητο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και τη δρομολόγηση της κατάθεσης των «Φραπέ», «Χασάπη», Μπουκώρου, Πιτσιλή, καθώς και ιδιοκτητών ΚΥΔ Κρήτης και Θεσσαλίας», επεσήμαναν και κατέληξαν:

«Το κακοστημένο σίριαλ σε απευθείας μετάδοση προκαλεί την οργή της κοινής γνώμης και του αγροτικού κόσμου καθώς όλα αυτά διαμείβονται, κατά διαβολική «σύμπτωση», μία ημέρα μετά την αποστολή από τον κ. Μυλωνάκη προς την Επιτροπή του περιβόητου υπομνήματος, αποστολέας του οποίου ήταν τελικά ο κ. Βάρρας. Ο οποίος, όμως, φαίνεται ότι δεν θα απαντήσει ποτέ στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής».

Τι κατέθεσε ο Βάρρας

Με την κατάθεση υπομνήματος, βασικά στοιχεία του οποίου ανέγνωσε, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού (12/2022-1/2023).

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε στο θέμα της παρέμβασης Βορίδη στη διακήρυξη για τεχνικό σύμβουλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, σχολιάζοντας όσα έχουν γραφτεί, είπε ότι άκουσε για «κόντρα» με τον κ Βορίδη, «δηλαδή όταν μου ζήτησε την παραίτηση. Χαμογελαστοί φύγαμε […] Και μάλιστα του είπα, και γελάσαμε και οι δύο, ότι είναι ένα βελούδινο διαζύγιο, αυτό το πράγμα είπαμε […] Έτσι φύγαμε. Και διάβασα ότι μάλωσε, ότι πλακώθηκε ότι έγιναν διάφορα πράγματα. Η απάντησή μου είναι λιτή και κατηγορηματική. Ότι, ποτέ, δηλαδή, θέματα, ούτε πιθανής διαφωνίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη δεν ανέφερα στον πρωθυπουργό».

Νωρίτερα, ο κ. Βάρρας, που τόνισε ότι επί ημερών του όλες οι πληρωμές γίνονταν στην ώρα τους και ότι -κατόπιν καταγγελιών- εξέδωσε αυστηρότερη εγκύκλιο για ελέγχους, είπε ότι στην προσπάθειά του να βελτιώσει το σύστημα παροχής υπηρεσιών από τον τεχνικό σύμβουλο, ανέβασε σχετική διακήρυξη, και ότι «υπήρξε παρέμβαση» του τότε υπουργού κ. Βορίδη (για τη διακήρυξη). Όπως είπε ο κ. Βάρρας, (ο κ. Βορίδης) «απαίτησε να την πάμε στο γραφείο του. Ζητούσε διορθώσεις. Απαιτούσε το λόγο για τι και πώς την ανέβασα στην διαβούλευση» είπε ο κ. Βάρρας.

Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βάρρας είπε ότι καταθέτει σχετικό γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων αλλά και «στικάκι» για γνώση των βουλευτών, και ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η θέση του αυτή προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των βουλευτών για «προσβολή στο κοινοβούλιο», ενώ και ο πρόεδρος της επιτροπής, Α. Νικολακόπουλος ανέγνωσε στον μάρτυρα τις συνέπειες της στάσης του με βάση τα σχετικά άρθρα του ΚΠΔ (σ.σ. για λιπομαρτυρία).

Από την πλευρά του, ο κ. Βάρρας είπε ότι «πριν από λίγες μέρες είχαμε την έλευση της αρχιεισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κ. Κοβέσι, η οποία έκανε κάποιες δηλώσεις. Και μέσα σε αυτές τις δηλώσεις, είναι η «ενόχληση» κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ εγώ να προστατεύσω. Και αυτό. Δηλαδή εμένα».

Η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου ο κ. Βάρρας να επανεξετάσει τη στάση του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Γιατί οι νέοι γερνούν πρόωρα σήμερα;

Markets
Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει
in Confidential 07.10.25

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από την άλλη λένε πως δεν είναι ο πήχης - Η αλλαγή ατζέντας και το βλέμμα στη συσπείρωση

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Υπόθεση Ρούτσι: Η πίεση και η αλλαγή γραμμής του Μαξίμου

Από την συνεχιζόμενη έμμεση λήψη αρνητικής θέσης απέναντι στο αίτημα του Π. Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σημερινή αλλαγή στάσης του μεγάρου Μαξίμου. Το χρονικό της μετατόπισης και ο ρόλος «λαγού» του Αδ. Γεωργιάδη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μαϊμού επιδοτήσεις» 06.10.25

ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας
Στην Αθήνα 06.10.25

Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας

«Έσπασαν το τείχος της συναίνεσης στη γενοκτονία και το φράγμα του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή επίσημης διαβεβαίωσης 07.10.25

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
A Second Life for Xenia Hotels
English edition 07.10.25

A Second Life for Xenia Hotels

Once symbols of Greece’s post-war modernization, many Xenia Hotels face neglect, while others are being restored or repurposed as cultural and hospitality spaces, preserving their architectural and historical significance for future generations

Σύνταξη
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Μπάσκετ 07.10.25

Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της
Go Fun 07.10.25

«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Με μια σφοδρή και συγκινησιακά φορτισμένη παρέμβαση η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, επιτίθεται σε όλους όσοι δημιουργούν AI deepfakes με την εικόνα του πατέρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λιβαδειά: Ένταση με αγρότες – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα
Ελλάδα 07.10.25

Ένταση με αγρότες στη Λιβαδειά - Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα

Ένταση στη Λιβαδειά όταν αγρότες της Βοιωτίας έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και τα γκρουπ δυναμικότητας (pic)

Σχεδόν το 1/3 του προσεχούς Μουντιάλ είναι ήδη... σχηματισμένο, αφού οι 18 ομάδες είναι γνωστές, ενώ οι μισές από αυτές ξέρουν και τα γκρουπ δυναμικότητας στα οποία θα βρίσκονται.

Σύνταξη
«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» – Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό
«Απελευθερωτικό!» 07.10.25

«Η δυστυχία είναι μεταδοτική» - Πώς η Μάρθα Γκράχαμ απογείωσε τον σύγχρονο χορό

Πριν από έναν αιώνα, η χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ άρχισε να διδάσκει σε ένα μικρό στούντιο πάνω από το Carnegie Hall στη Μανχάταν. Ήταν η αρχή μιας επανάστασης στον χορό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Euroleague 07.10.25

Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)

Η Εθνική Ελλάδος συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει στις 16:30 για τη Γλασκώβη ενόψει του ματς με τη Σκωτία – Δείτε εικόνες από την αναχώρηση.

Σύνταξη
Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
«Καλή τύχη!» 07.10.25

Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;

Η διάσημη πρωτευοντολόγος και ανθρωπολόγος Τζέιν Γκούντολ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «Famous Last Words», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε τον Μάρτιο και προβλήθηκε λίγο μετά τον θάνατό της

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο