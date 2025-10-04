ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη…», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική επιτροπή.

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αγωνία προσπαθεί να κατασκευάσει μια ψεύτικη εικόνα ‘καθαρότητας’, την ώρα που καθημερινά αποκαλύπτονται στοιχεία για ένα δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων με υπογραφή του Μαξίμου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «αλήθεια, δεν άκουσαν τον Ευ. Σημανδράκο να μιλά για πιέσεις του Μαξίμου για πληρωμές πριν από τη ΔΕΘ και για «ξεμπλοκάρισμα» δεσμευμένων ΑΦΜ; Δεν άκουσαν τον Ν. Σαλάτα να κατονομάζει τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ως τον άνθρωπο που τον καρατόμησε επειδή δεν υπέκυψε στις άνωθεν πιέσεις; Δεν άκουσαν τις ομολογίες Μελά και Παππά για χαλάρωση ελέγχων με σκανδαλώδεις τροποποιήσεις εγκυκλίων που άνοιξαν την πόρτα σε παράνομες επιδοτήσεις;».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει ότι «δεν άκουσαν ούτε την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λ. Κοβέσι, να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως σύμβολο διαφθοράς και νεποτισμού και να λέει ότι εμποδίζεται η έρευνα πολιτικών προσώπων;».

Πυρά και κατά Μυλωνάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε, χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την κίνηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, να θέσει εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς», επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Συμπλήρωσε πως «είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του Πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης».

Ακόμη, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε ότι «αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».