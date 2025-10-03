Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την κίνηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, να θέσει εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του Πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει ότι «αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».

Τι έλεγε ο Μυλώνακης στην επιστολή του

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή του ο κ. Μυλωνάκης υπογράμμιζε μεταξύ άλλων ότι τίθεται «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ«.

Συμπλήρωνε πως «παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

Καταληκτικά ανέφερε πως «η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».