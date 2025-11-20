newspaper
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20 Νοεμβρίου 2025 | 15:08

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Spotlight

Καμία ευθύνη και ανάμειξη στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλησε να αναλάβει κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Ανδρέας Στρατάκης.

Αντίθετα ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση και ότι η δημοσιότητα που απολαμβάνει του έχει στοιχήσει προσωπικά και οικονομικά.

“ Εσείς με κατηγορείτε κάθε μέρα. Και πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Κύριε πρόεδρε δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες κάθε μέρα για την πολιτική αντιπαράθεση”, είπε και σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πρόσθεσε: “ πείτε μου ποια είναι η κατηγορία εναντίον μου;”.

“ Στην οικογένειά μου υπήρχε ηρεμία μέχρι ένα πρωί βρέθηκε το όνομά μου στην αρνητική πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Ακούμε και διαβάζουμε, εγώ τα παιδιά και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, εγκληματική οργάνωση, είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σας ομολογώ ότι μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση ακόμα και οικονομική ζημιά”, είπε.

Ο κ. Στρατάκης παραδέχθηκε πως ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Αντρέα Παπανδρέου και υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2019, φίλος του Γιώργου Ξυλούρη (φραπές)- για τον οποίο όμως απέφυγε να σχολιάσει οτιδήποτε- και ότι λαμβάνει εδώ και χρόνια επιδοτήσεις από τον Οργανισμό, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

Επίσης, παραδέχθηκε πως ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Γαία Επιχειρείν (τεχνικού συμβούλου), την εταιρία ΞΟΣ και πρόεδρος σε συνεταιρισμό (που διέθετε ΚΥΔ), αλλά και άμισθος σύμβουλος του Μάκη Βορίδη την περίοδο που αυτός ήταν στα ηνία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

“Έχω ελεγχθεί πολλές φορές από ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ελαιόδεντρά μου και ζωικό κεφάλαιο δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε δεσμευμένα ΑΦΜ”, είπε και πρόσθεσε: “ μετά τον Γενάρη του 2021 για λόγους δικούς μου φεύγοντας από το υπουργείο δεν ασχολήθηκα ξανά πουθενά. Δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς με μια μικρή εξαίρεση τον Δημήτρη Μελά όταν ήταν υποψήφιος ευρωβουελυτής με τη ΝΔ”.

“Είναι πρόεδρος στη κεντρική ένωση Ζουλτανίνας που είμαι στο διοικητικό συμβούλιο και έχουμε και σχέση επειδή είναι μεγάλος κτηνοτρόφος και αγοράζουμε κάθε χρόνο ζώα από αυτό, που τα οδηγούμε προς κατανάλωση. Και επαγγελματική, η σχέση μας είναι αυτή”, είπε για τη σχέση του με τον «φραπέ».

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολόγησε την επιχείρηση συγκάλυψη με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»
Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός
Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Για περισσότερα από 60 χρόνια παρών στους αγώνες της Αριστεράς» – Το τελευταίο αντίο
Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ο «Φραπές» έγινε… λαγός για να γλιτώσει(;) η ΝΔ τα χειρότερα
Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο
Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»
Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή
Σύνταξη
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σύνταξη
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέκος Φλαμπουράρης: Στις 14:30 η πολιτική κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας, ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους
Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Σύνταξη
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Σύνταξη
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού
Σύνταξη
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»
Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Σύνταξη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Σύνταξη
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Σύνταξη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Σύνταξη
