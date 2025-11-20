Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Καμία ευθύνη και ανάμειξη στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θέλησε να αναλάβει κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Ανδρέας Στρατάκης.

Αντίθετα ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση και ότι η δημοσιότητα που απολαμβάνει του έχει στοιχήσει προσωπικά και οικονομικά.

“ Εσείς με κατηγορείτε κάθε μέρα. Και πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Κύριε πρόεδρε δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες κάθε μέρα για την πολιτική αντιπαράθεση”, είπε και σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πρόσθεσε: “ πείτε μου ποια είναι η κατηγορία εναντίον μου;”.

“ Στην οικογένειά μου υπήρχε ηρεμία μέχρι ένα πρωί βρέθηκε το όνομά μου στην αρνητική πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Ακούμε και διαβάζουμε, εγώ τα παιδιά και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, εγκληματική οργάνωση, είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό σας ομολογώ ότι μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση ακόμα και οικονομική ζημιά”, είπε.

Ο κ. Στρατάκης παραδέχθηκε πως ήταν στο ΠΑΣΟΚ επί Αντρέα Παπανδρέου και υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2019, φίλος του Γιώργου Ξυλούρη (φραπές)- για τον οποίο όμως απέφυγε να σχολιάσει οτιδήποτε- και ότι λαμβάνει εδώ και χρόνια επιδοτήσεις από τον Οργανισμό, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

Επίσης, παραδέχθηκε πως ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Γαία Επιχειρείν (τεχνικού συμβούλου), την εταιρία ΞΟΣ και πρόεδρος σε συνεταιρισμό (που διέθετε ΚΥΔ), αλλά και άμισθος σύμβουλος του Μάκη Βορίδη την περίοδο που αυτός ήταν στα ηνία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

“Έχω ελεγχθεί πολλές φορές από ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ελαιόδεντρά μου και ζωικό κεφάλαιο δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε δεσμευμένα ΑΦΜ”, είπε και πρόσθεσε: “ μετά τον Γενάρη του 2021 για λόγους δικούς μου φεύγοντας από το υπουργείο δεν ασχολήθηκα ξανά πουθενά. Δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς με μια μικρή εξαίρεση τον Δημήτρη Μελά όταν ήταν υποψήφιος ευρωβουελυτής με τη ΝΔ”.

“Είναι πρόεδρος στη κεντρική ένωση Ζουλτανίνας που είμαι στο διοικητικό συμβούλιο και έχουμε και σχέση επειδή είναι μεγάλος κτηνοτρόφος και αγοράζουμε κάθε χρόνο ζώα από αυτό, που τα οδηγούμε προς κατανάλωση. Και επαγγελματική, η σχέση μας είναι αυτή”, είπε για τη σχέση του με τον «φραπέ».