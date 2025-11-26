newspaper
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
Πολιτική Γραμματεία 26 Νοεμβρίου 2025 | 12:42

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Νόμιμη και αθώα του αίματος, δηλώνει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Η αγρότισσα από την Κοζάνη που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο από τα πολυτελή αυτοκίνητα (Ferrari και Porsche) της οικογένιεάς της επέμεινε στην αθωότητά παρά το γεγονός πως η αρχή για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχουν δεσμεύσει μεγάλο τμήμα της περιουσίας της.

Τι είπε για τα ακριβά ΙΧ

Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε πως η Ferrari είναι αγορασμένη το μακρινό 2004 και δεν έχει σχέση με τις επιδοτήσεις. «Το αυτοκίνητο είναι ιδιοκτησίας του Χρ. Μαγειρία, έπρεπε να πάρω άδεια αν την οδηγήσω; Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου. Δεν το καταλαβαίνω», είπε χαρκατηριστικά και διευκρίνισε πως στην κατοχή της, η ίδια έχει μόνο ένα σκούτερ 125 cc.

Ωστόσο, η κ. Σεμερτζίδου όταν η συζήτηση έφτανε στην ουσία των επιδοτήσεων και τα υπέρογκα ποσά που έλαβε η οικογένειά της (περί τα 2,6 εκατ. ευρώ στη πενταετία), διαχώρισε τη θέση της από τον σύζυγό της λέγοντας πως είναι στην πλειοψηφία τους, χρήματα που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα της οικογένειας.

Μάλιστα, αφού δήλωσε πως δεν αντιλαμβάνετια γιατί βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και πως δεν καταννοεί τους ελέγχους της Αρχής για το ξεπλυμα μαύρου χρήματος, κατήγγειλε απειλές προς τη ζωή της. «Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά. Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν. Μου στέλνουν μηνύματα μέσω email, φοβάμαι να κυκλοφορήσω, τι άλλο να σας πω».

Αναφερόμενη στις προσωπικές (και μόνο) επιδοτήσεις που έλαβε, εξήγησε πως το 2019 έλαβε 3.450 ευρώ, το 2020- 4.052 ευρώ, το 2021- 8684 ευρώ, το ’22- 14.127, το ’23 έλαβε 50.965 και πέρυσι 54.929 ευρώ.

«Είμαι από το 2017 αγρότισσα δεν έχω σχέση άμεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δηλώνω καλλιέργειες και χωράφια και παίρνω επιδοτήσεις. 350 στρέμματα καλλιεργώ στη Κοζάνη, Καστοριά και σε κάποια χωριά της Κοζάνης», είπε η κυρία Σεμερτζίδου και πρόσθεσε: «Πριν 20 μέρες έχει έρθει η Οικονομική Αστυνομία, πάνω από 10 άτομα και μας ελέγξανε για όλα. Επίσημα δεν μου έχει γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα. Δεν βρήκαν κάτι περίεργο, ότι δήλωνα αυτά είχα και καλλιεργημένα».

Άγνοια για τις δραστηριότητες του συζύγου της

Η κ. Σεμερτζίδου παρότι εμφανίζεται να έχει επαφές οικονομικού τύπου με τον σύζυγό της καθώς είναι διαχειρίστρια στην εταιρία με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, διαχώρισε τη θέση της από τον ίδιο, δηλώνοντας άγνοια για τις δικές του δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν σε επιδοτήσεις είτε στην περιουσιακή του κατάσταση.

Για τους ελέγχους της Οικονομικής Αστυνομίας, την δέσμευση της περιουσίας της και τα πλαστά τιμολόγια που σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, φάνηκε να υπάρχουν επιδοτήσεις που αντί να καταλήξουν στο ζωικό κεφάλαιο, μεταφέρθηκαν από λογαριασμό σε λογαριασμό, άλλαξαν χέρια, έγιναν μετρητά και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που δνε έχουν σχέση με τη κτηνοτροφία, είπε μεταξύ άλλων: “ δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί για τα πλαστά τιμολόγια. Αφού ρωτάμε και δεν μας λένε, να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη βουλή; Τους λέμε ελάτε ελέγξτε να τελειώνουμε απάντηση δεν πήραμε…».

Η κ. Σεμερτίδου απάντησε με ξεχωριστό τρόπο για το γεγονός ότι επιλέγει να προβάλει τον εαυτό της και την περιουσία της μέσω των social media παρότι υπήρξε πολυτεύτρια το 2019.

«Προφανώς δεν το έκανα με αυτό το σκεπτικό. Πολιτευτής ήμουν το 2019. Όχι το ’23; Σε συνοδεύει πάντα; Έχω σπουδάσει μάρκετινγκ. Οπότε με αυτό τον τρόπο ήθελα να προωθήσω τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Δεν ήθελα να προβάλω τα πλούτη. Έγραφα και ένα hellas rent. Αυτά τα κανάλια τα έκοβαν. Δεν συμφέρουν. Εγώ σε κάθε ταξίδι ήμουν και σε εκθέσεις. Το ότι η Σεμερτίζου μάζεψε κάποια χρήματα γιατί κάνει εξαγωγές στην Αμερική και πήγε να προωθήσει τα ελληνικά της προϊόντα δεν τα λέμε… δεν είμαι ένα παράδειγμα για κάποιες κυρίες που νομίζουν πως δεν μπορούν να καταφέρουν και είναι αγρότισσες; Θα ήταν κακό να κάνουν μια ωραία συσκευασία και από 10 να βγάζουν 30;», είπε.

«Τυχερός» ο σύζυγος

Η κ. Σεμερτζίδου πάντως παραδέχθηκε πως ο σύζυγός της έχει κερδίσει ποσά στο τζόκερ, χωρίς να είναι σε θέση ωστόσο να προσδιορίσει το ποσό που κέρδισε. «Μπορεί ναι. Δεν θυμάμαι πότε», απάντησε η μάρτυρας με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη να αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να μη το θυμάται ακόμα και αν είναι ποσό που κέρδισε ο σύντροφός της.

«Αν ήταν καλό το ποσό θα το θυμόμουν και γω προφανώς, είναι πιο μικρά τα ποσά. Άμα το κέρδιζα εγώ θα το θυμόμουν. Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά», είπε.

Σύγχυση με την κομματική ιδιότητα της μάρτυρα και διακοπή συνεδρίασης

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της η κ. Σεμερτζίδου δήλωσε ότι παραμένει στέλεχος της ΝΔ, θέση την οποία στη συνέχεια προσπάθησε να αλλάξει ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας πως έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα από τον Αύγουστο.

«Επειδή τα πρακτικά μένουν η κ. Σεμερτζίδου δεν είχε ουδέποτε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας. Εμείς λέμε ότι η ίδια επιβεβαίωσε ότι δεν της ζητήθηκε ουδέποτε η παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας και η ίδια παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ. Επειδή μας ακούει ο λαός, είναι αδιανόητο να έρχεται εδώ και να λέει ψεύδη», είπε η Μιλένα Αποστολάκη, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: «η δήλωση Σδούκου έρχεται σε αντίφαση με κατάθεση μάρτυρα. Δεν ξέρω άνθρωπος που έχει αποπεμφθεί από κόμμα και λέει ότι μπορούσε να ψηφίσει (είπε η μάρτυρας ότι δεν πήγε να ψηφίσει στις εσωκομματικές γιατί είχε δουλειές)».

