Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.2025 | 11:28
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 26 Νοεμβρίου 2025 | 13:10

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Spotlight

Δεν κατάφερε να γίνει πειστική, λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ» σχολιάζουν καυστικά.

Όπως αναφέρουν: «Προσήλθε για να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, αλλά δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική. Η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Όπως επισημαίνεται από το ΠΑΣΟΚ, η κ. Σεμερτζίδου, «επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας το 2019, συμμετείχε στη γραμματεία αγροτικών φορέων της ΝΔ ως συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας, ήταν υποψήφια και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, ενώ κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια το 2023.

Επίσης, και ο σύντροφός της είχε επιχειρήσει με συλλογή υπογραφών να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ το 2012.

Η κ.Σεμερτζίδου κατέθεσε πως παραιτήθηκε με δική της απόφαση από τη θέση της συντονίστριας, καθώς ουδέποτε η ΝΔ ζήτησε την παραίτησή της, ακόμα και μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και τη δέσμευση της περιουσίας της.

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι από το 2019 μέχρι το 2024 έχει εισπράξει €133.232  μαζί δε με την οικογένεια της συνολικά €470.217».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ

Συνεχίζοντας οι πηγές ΠΑΣΟΚ αναφέρουν: «Όταν ρωτήθηκε για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του  ύψους €1.987.462  στην εταιρεία του οποίου είναι διαχειρίστρια, απάντησε ότι… δεν γνωρίζει και δεν έχει τα σχετικά στοιχεία, δηλώνοντας άγνοια.

Η κ. Σεμερτζίδου κατέθεσε πως είναι καλύτερα να ερωτηθεί ο σύντροφός της,  χαρακτηρίζοντας απόλυτα νόμιμη  τη δραστηριότητά του. Η ίδια, άλλωστε, έχει στην ιδιοκτησία της μόνο ένα μοτοποδήλατο και γι’ αυτό μόνο ξέρει να απαντήσει…

Η κ. Σεμερτζίδου για τη δέσμευση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,  δήλωσε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενη ότι όλα είναι νόμιμα.

Για τα πολυτελή οχήματα που χρησιμοποιεί, ισχυρίστηκε ότι δεν της ανήκουν,αλλά ανήκουν στον σύντροφό της, ενώ  είπε ότι δεν αντιλαμβάνεται  «από πού πρέπει να πάρει άδεια» για να αποκτηθούν ή να τα οδηγεί».

«Η κ. Σεμερτζίδου ρωτήθηκε  αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της  κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε  πότε , ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που  έχουν κερδηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν μόνο μια φορά.

Είναι λοιπόν συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς, που είναι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα  να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά.  Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

