Άγνοια δήλωσε η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου για τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων μετά από εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις που φέρεται να λάμβανε η ίδια και ο σύντροφός της από τον ΟΚΕΠΕΠΕ.

Η ίδια μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA επιμένει ότι δεν εμπλέκεται στο ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι μας έμπλεξαν γίναμε στόχος από παντού.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», είπε η Πόπη Σεμερτζίδου.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.

Το πόρισμα

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον δεσμεύονται:

– Μία Ferrari

– Μία Porsche

– Επιπλέον 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά

– 11 ακίνητα (αγροτεμάχια και οικόπεδα)

Η ίδια και ο σύντροφός της είχαν ισχυριστεί πως όλα τα λεφτά που πήραν είναι νόμιμα.