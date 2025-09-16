Μαξίμου: Το…«μυστήριο» με τη διαγραφή της Σεμερτζίδου από ΝΔ και η κόντρα με ΠΑΣΟΚ

Η μη ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναφορικά με τη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η μη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, πυροδότησαν νέα κόντρα Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ, στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ύφος επιθετικό η αξιωματική αντιπολίτευση κλιμάκωσε το ζήτημα και σήκωσε το θέμα της διαγραφής, πατώντας πάνω στις σημερινές ασαφείς δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη αφήνουν σοβαρότατους υπαινιγμούς γύρω από την αναστολή της από μέλος της ΝΔ, δηλαδή αν έχει ή όχι επισήμως διαγραφεί από μέλος ΝΔ το υπό διευκρίνιση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην στέλεχος κ. Πόπης Σεμερτζίδου.

Η κόντρα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα καθώς το Μαξίμου δεν απαντά στο ΠΑΣΟΚ μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά μέσω “άτυπων” πηγών.

Στο πινγκ πονγκ συμμετείχε, στη συνέχεια, και η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου που απαντά στο ΠΑΣΟΚ ότι η κ. Σεμερτζίδου δεν είναι πλέον μέλος. Για να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ: «Τόση μυστικότητα;».

ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμμέσως πλην σαφώς ισχυρίζονται ότι παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα, τα οποία όπως λένε έχουν καταθέσει δημοσίως. Αφορούν μεταξύ άλλων τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλε την πειθαρχική ποινή. Δεν φαίνεται, επίσης, να πείθονται από την απάντηση της εκπροσώπου της ΝΔ που αναφέρει σε απάντησή της (ραδιόφωνο του Alpha): «Η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα».

Να σημειωθεί ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ. Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και πρόσωπα της οικογένειάς τους. Με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024, οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σφήνα στην κόντρα μπαίνουν οι άτυπες πηγές του Μαξίμου

Να σημειωθεί ότι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η οποία και πυροδότησε την κόντρα, ήταν με αφορμή την ερώτηση (ANT1) αν η κ. Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η απόφαση ανήκει στο κόμμα: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι τη ΝΔ. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αναστολής. Δεν μπορώ να το αναγγείλω εγώ· αυτό θα το πει η ΝΔ. Θεωρώ ότι θα ληφθεί υπόψη και το τεκμήριο αθωότητας αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έρευνα εν εξελίξει».

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σχετικώς: «Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή».

Στην κόντρα μπαίνουν σφήνα οι άτυπες πηγές του Μαξίμου που τονίζουν: Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. «Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας», καταλήγουν.

«Η ιδιότητα μέλους της ΝΔ της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί» – Να δημοσιεύσει την επιστολή ζητά το ΠΑΣΟΚ

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της πρώην πολιτεύτριας του κόμματος, δήλωσε ότι «Η ιδιότητα μέλους της Ν.Δ. της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου».

Το ΠΑΣΟΚ ανταπαντά, τονίζοντας πως η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. «Τόση μυστικότητα;».

«Είμαστε σίγουροι», προσθέτει, «ότι η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλε τη σχετική πειθαρχική ποινή, όπως και την επιστολή κοινοποίησής της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν», λένε από το ΠΑΣΟΚ.