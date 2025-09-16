newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Μαξίμου: Το…«μυστήριο» με τη διαγραφή της Σεμερτζίδου από ΝΔ και η κόντρα με ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:46

Μαξίμου: Το…«μυστήριο» με τη διαγραφή της Σεμερτζίδου από ΝΔ και η κόντρα με ΠΑΣΟΚ

Η ασαφής απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την αναστολή από μέλος ΝΔ της Σεμερτζίδου πυροδοτεί νέα κόντρα Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Η μη ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναφορικά με τη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η μη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, πυροδότησαν νέα κόντρα Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ, στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ύφος επιθετικό η αξιωματική αντιπολίτευση κλιμάκωσε το ζήτημα και σήκωσε το θέμα της διαγραφής, πατώντας πάνω στις σημερινές ασαφείς δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη. Από τη Χαριλάου Τρικούπη αφήνουν σοβαρότατους υπαινιγμούς γύρω από την αναστολή της από μέλος της ΝΔ, δηλαδή αν έχει ή όχι επισήμως διαγραφεί από μέλος ΝΔ το υπό διευκρίνιση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην στέλεχος κ. Πόπης Σεμερτζίδου.

Η κόντρα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα καθώς το Μαξίμου δεν απαντά στο ΠΑΣΟΚ μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά μέσω “άτυπων” πηγών.

Στο πινγκ πονγκ συμμετείχε, στη συνέχεια, και η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου που απαντά στο ΠΑΣΟΚ ότι η κ. Σεμερτζίδου δεν είναι πλέον μέλος. Για να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ: «Τόση μυστικότητα;».

ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμμέσως πλην σαφώς ισχυρίζονται ότι παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα, τα οποία όπως λένε έχουν καταθέσει δημοσίως. Αφορούν μεταξύ άλλων τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλε την πειθαρχική ποινή. Δεν φαίνεται, επίσης, να πείθονται από την απάντηση της εκπροσώπου της ΝΔ που αναφέρει σε απάντησή της (ραδιόφωνο του Alpha): «Η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα».

Να σημειωθεί ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ. Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και πρόσωπα της οικογένειάς τους. Με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024, οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σφήνα στην κόντρα μπαίνουν οι άτυπες πηγές του Μαξίμου

Να σημειωθεί ότι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η οποία και πυροδότησε την κόντρα, ήταν με αφορμή την ερώτηση (ANT1) αν η κ. Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η απόφαση ανήκει στο κόμμα: «Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, όχι τη ΝΔ. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αναστολής. Δεν μπορώ να το αναγγείλω εγώ· αυτό θα το πει η ΝΔ. Θεωρώ ότι θα ληφθεί υπόψη και το τεκμήριο αθωότητας αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έρευνα εν εξελίξει».

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σχετικώς: «Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή».

Στην κόντρα μπαίνουν σφήνα οι άτυπες πηγές του Μαξίμου που τονίζουν: Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου «εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία» ενώ πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής», παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.  «Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας», καταλήγουν.

«Η ιδιότητα μέλους της ΝΔ της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί» – Να δημοσιεύσει την επιστολή ζητά το ΠΑΣΟΚ

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της πρώην πολιτεύτριας του κόμματος, δήλωσε ότι «Η ιδιότητα μέλους της Ν.Δ. της κ. Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου».

Το ΠΑΣΟΚ ανταπαντά, τονίζοντας πως η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. «Τόση μυστικότητα;».

«Είμαστε σίγουροι», προσθέτει, «ότι η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλε τη σχετική πειθαρχική ποινή, όπως και την επιστολή κοινοποίησής της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν», λένε από το ΠΑΣΟΚ.

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Vita.gr
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Μεταναστευτικό 16.09.25

Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

«Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης κ. Μητσοτάκη», λένε στο ΠΑΣΟΚ για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Εκτός όλων των... άλλων, που υπενθυμίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Λοβέρδο, τονίζουν πως «τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;
ΟΠΕΚΕΠΕ 16.09.25

ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Η Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον Μαρινάκη για τη διαγραφή της από ΝΔ – Τόση μυστικότητα;

Απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη από το ΠΑΣΟΚ - Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου προκάλεσαν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου
Εξελίξεις 16.09.25

Ακρίβεια, Τέμπη και τώρα διαφθορά στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «τραντάζει» το Μαξίμου

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και την τραγωδία των Τεμπών να εξακολουθεί να «στοιχειώνει» την κυβέρνηση, ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου ακούει στη λέξη διαφθορά και έχει άμεση σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)

Χωρίς να εντωπωσιάσει με την απόδοσή της, η Άρσεναλ έκανε τη... δουλειά της στο Σαν Μαμές και με γκολ των Μαρτινέλι και Τροσάρ νίκησε 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, η ομάδα του Αρτέτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της
Μόνο δικαιολογίες 16.09.25

Έκθεση Ντράγκι, ένα χρόνο μετά: Αδράνεια και εφυσηχασμός – Το μήνυμα του συντάκτη της

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Κομισιόν υιοθέτησε τις 383 συστάσεις του Μάριο Ντράγκι για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα χρόνο μετά, μόλις 11,2% των προτάσεων έχουν εφαρμοστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ
Champions League 16.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ

LIVE: Μπενφίκα – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Καραμπάγκ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
Champions League 16.09.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

Ο Αργύρης Λιατσικούρας βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πάφο για το Youth League (17/9, 13:30).

Σύνταξη
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Οι υποψίες 16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Μεταναστευτικό 16.09.25

Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Champions League 16.09.25

Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

